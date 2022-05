International Finance Forum 2022: Geopolitieke conflicten en coronapandemie remmen inspanningen herstel wereldwijde economie

BEIJING, 6 mei 2022 /PRNewswire/ -- Diverse uitdagingen veroorzaken onzekerheid over de mondiale economie, nu er wereldwijd wordt geworsteld met escalerende geopolitieke conflicten, stijgende inflatie en nieuwe uitbraken van het coronavirus, aldus experts op het International Finance Forum (IFF) tijdens een online sessie op 27 april.

De voorjaarsbijeenkomst van het IFF 2022, met het thema New Global Landscape: Challenges and Responses, begon eind april. Tijdens de sessie belichtte een groep internationale economische experts en politieke leiders de economische tegenwind en werden wereldwijde vooruitzichten besproken, samen met strategieën en maatregelen om wereldwijde economieën te helpen bij het aangaan van toekomstige uitdagingen.

Het wereldwijde economische herstel vertraagt, na een opleving in 2021, aldus Zhu Xian, vice-voorzitter en secretaris-generaal van het IFF en voormalig vice-president van de Wereldbank.

Te midden van een nieuwe golf van de coronapandemie hangt het wereldwijde herstel grotendeels af van maatregelen die een evenwicht kunnen vinden tussen aanhoudende uitdagingen op de arbeidsmarkt, doorlopende beperkingen in de toeleveringsketen en stijgende inflatie, zei hij.

In zijn toespraak over de rol van de pandemie bij de hervorming van het wereldwijde economische landschap, wees Han Seung-soo, voormalig premier van Korea, mede-voorzitter van het IFF, en voorzitter van de 56e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, erop dat Covid-19 de regionalisering van de wereldwijde economie sterk heeft gestimuleerd.

Hij zei dat het behoud van de welvaart, die de globalisering de afgelopen decennia heeft gebracht, de grote uitdaging is die de wereld in de toekomst, met name in de komende decennia, moet aangaan. China, Zuid-Korea en vele andere landen hebben enorm geprofiteerd van het proces van economische globalisering.

De economische maatregelen om burgers te helpen het coronatijdperk door te komen, hebben een hoge inflatie en een grotere sociale ongelijkheid veroorzaakt, aldus Jenny Shipley, voormalig premier van Nieuw-Zeeland en bestuurslid van het IFF. Ze voegde eraan toe dat overheden zich moeten richten op hulpbehoevende mensen en de aanpak van ongelijkheid bovenaan de agenda moeten zetten.

Azymbakiev Muratbek Abakirovich, plaatsvervangend secretaris-generaal bij de Shanghai Cooperation Organization, zei dat de wereldeconomie de negatieve gevolgen van de pandemie blijft ondervinden en dat deze worden verergerd door de opkomst van handelsprotectionisme en unilaterale handelsbarrières die de duurzaamheid en het evenwicht van de economische groei over de hele wereld sterk hebben geschaad.

Hij riep wereldleiders op om zich aan te sluiten bij de acties om de problemen op het gebied van klimaatverandering, uitputting van energiebronnen en de achteruitgang van het milieu aan te pakken. Hij benadrukte ook dat, naast deze enorme uitdagingen, wereldwijde duurzame ontwikkeling ernstig wordt bedreigd door gepolitiseerde economische relaties, een zwakker wereldwijd bestuur en het opschorten van hervormingen van het internationale handelssysteem.

Over het International Finance Forum

IFF is een onafhankelijke, non-profit, niet-gouvernementele internationale organisatie die in 2003 in Beijing is opgericht. Het forum, dat is opgericht door financiële leiders uit meer dan 20 landen, regio's en internationale organisaties, waaronder China, de VS, de EU en de VN, is een gerenommeerd platform voor dialoog en communicatie op hoog niveau. Kijk voor meer informatie op: http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=477

SOURCE International Finance Forum (IFF)