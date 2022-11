INTERNATIONAL MASTER DER KINDER JOY OF MOVING TENNIS TROPHY 2022 IN DER RAFA NADAL ACADEMY

MANACOR, Spanien, 4. November 2022 /PRNewswire/ -- Die 6. Ausgabe des Internationalen Master der Kinder Joy of moving Tennis Trophy ist gestern zu Ende gegangen. Die letzten Runden fanden vom 31. Oktober bis zum 3. November am exklusiven Standort in der Rafa Nadal Academy in Manacor, Spanien, statt.

Die Veranstaltung war der Höhepunkt der internationalen Reise für mehr als 20.000 Kinder in 12 europäischen Ländern und zum ersten Mal auf Kap Verde, mit insgesamt mehr als 150 Turnieren.

Ziel der diesjährigen Ausgabe war es, dass die Veranstaltung mehr als nur eine Trophäe darstellt, nämlich ein einzigartiges, freudiges Erlebnis für alle Teilnehmer: Kinder und Familien.

Ein Moment, der ihnen gewidmet war, um zu spielen, sich zu treffen, zu interagieren und Erfahrungen und Perspektiven über Geschlechtergleichstellung, Familienbeziehungen und Kulturen durch die vielen Aktivitäten auszutauschen, die die vier Tage bereichert haben.

Dazu gehörten Aktivitäten, die alle Beteiligten einbezogen, wie z. B. Spiele zwischen Eltern und Kindern, Doppelturniere zwischen Kindern aus verschiedenen Ländern und verschiedener Geschlechter, sowie kulturelle Besuche im Museum oder in den Drachenhöhlen.

Respekt und Fairplay, die grundlegenden und wesentlichen Werte dieses Turniers, standen dabei stets im Mittelpunkt, weshalb der Trainer und das Kind, die sich besonders durch ihre Ehrlichkeit und ihren Sportsgeist hervorgehoben haben, mit der Fairplay-Trophäe ausgezeichnet wurden.

Es war ein wirklich einzigartiges Turnier, bei dem es nicht nur ums Tennisspielen ging, sondern auch darum, den Kindern und ihren Familien Erinnerungen und Erkenntnisse mit auf den Weg zu geben, die sie in ihren Alltag mitnehmen werden.

Mehr als eine Trophäe, ein Erlebnis mit Spaß!

KINDER UNTERSTÜTZT WACHSTUM MIT SPASS

durch sein Projekt für soziale Verantwortung: Kinder Joy of moving

Kinder Joy of moving ist ein internationales Projekt der Ferrero-Gruppe im Rahmen der sozialen Unternehmensverantwortung. Bis dato hat das Projekt „Kinder Joy of moving" 2,6 Millionen Kinder und ihre Familien in 28 Ländern auf der ganzen Welt dazu inspiriert, sich körperlich zu betätigen, Spaß an der Bewegung zu haben und Lebenskompetenzen auf eine ansprechende und spielerische Art und Weise zu entwickeln. Im Mittelpunkt des Projekts steht die feste Überzeugung, dass eine positive Einstellung zur körperlichen Bewegung die Kinder von heute zu besseren Erwachsenen von morgen macht.

Kinder Joy of moving arbeitet auf der ganzen Welt mit hochkarätigen, qualifizierten und kompetenten Partnern zusammen und organisiert und unterstützt schulische und außerschulische Bewegungsprogramme, Sportveranstaltungen für Kinder und Schulwettbewerbe mit dem Ziel, dass für Kinder die Bewegung vor allem Freude bereitet.

Weitere Informationen finden Sie auf kinderjoyofmoving.com .

