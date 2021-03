International Meal Company anuncia Alexandre Santoro como CEO Global

SÃO PAULO, 15 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A International Meal Company (IMC / B3: Meal3) anunciou hoje a nomeação de Alexandre Santoro como CEO Global da Companhia. Santoro assume a posição a partir do dia 1º de abril com o desafio de liderar a companhia em uma nova fase que demanda maior foco na excelência operacional e na experiência do consumidor.

Alexandre Santoro tem mais de 20 anos de experiência em empresas líderes em diversos setores, tendo sido Presidente Global da rede Popeyes - que sob sua gestão se tornou uma das redes de mais rápido crescimento no mundo - e foi também Vice-Presidente de Operações e Supply Chain da RBI. Na ALL - América Latina Logística SA, o executivo também atuou como CEO, presidente na Argentina e vice-presidente de logística, além de posições de liderança na Ambev e Danone.

"Estou honrado pela oportunidade de contribuir para o sucesso da IMC, uma companhia com enorme potencial de crescimento, que sempre admirei e que detém um portfólio robusto de marcas líderes e desejadas pelos consumidores, como Frango Assado, Pizza Hut, KFC e Margaritaville, entre outras, todas com comprovado sucesso no Brasil e no mundo. Trabalharei para que a IMC cumpra sua missão de ser uma empresa de alimentação que supera as expectativas de clientes, colaboradores e acionistas", destaca Alexandre Santoro. "Neste momento, a prioridade imediata é preservar a saúde de colaboradores, clientes e parceiros, elevando os protocolos de segurança alimentar e a ampliação de nossas operações de delivery para aumentar ainda mais a conveniência para nossos consumidores", acrescenta.

"Comida de qualidade, com preço adequado e lojas modernas e convenientes às necessidades de nossos clientes, somam-se ao desenvolvimento de novas tecnologias e soluções de atendimento antenadas com as preferências do consumidor e mantendo a liderança nos segmentos de nossas marcas", explica Santoro.

Newton Maia despede-se da IMC após um ciclo bem sucedido de estruturação do negócio, que inclui a revitalização e retomada do crescimento das marcas Frango Assado e Margaritaville; a implantação da Cozinha Central nas redes de restaurantes com alto potencial de expansão de margem; o fortalecimento do portfólio de marcas, com a entrada de Pizza Hut e KFC; a expansão do número de lojas de 254 para 481 até o final do ano passado; a simplificação do negócio com foco em ativos de maior rentabilidade e a condução da empresa na maior crise do mundo no último ano, com muita responsabilidade com o caixa da companhia.

"Agradeço a oportunidade de liderar a IMC em sua estruturação e preparar o grupo para uma nova fase. Com sua experiência no setor, Alexandre Santoro trará uma importante contribuição para o novo ciclo de crescimento da companhia", afirma Maia.

"Estamos confiantes de que Alexandre Santoro irá liderar com sucesso o nosso negócio e ampliará a penetração de nossas redes no ramo de alimentação. E agradecemos ao Newton por sua contribuição e visão estratégica, que nos guiou na estruturação da companhia, especialmente neste último ano tão desafiador", afirma Flavio Benício Jansen Ferreira, presidente do Conselho de Administração da IMC.

Os dois executivos trabalharão em colaboração até o final de abril, para garantir uma transição bem-sucedida, além da continuidade da execução do plano estratégico da IMC.

FONTE International Meal Company

