INTERNATIONALE GLAUBENS- UND GEMEINDEFÜHRER VERSAMMELN SICH ZUM IF20 IN NEU-DELHI, UM ZUR G20 AGENDA BEIZUTRAGEN

NEU-DELHI, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Das G20 Interfaith Forum 2023, Partnerships in Action: in Richtung „One Earth, One Family, One Future" fand vom7. bis zum 9. Mai im Baháʼí House of Worship, Neu-Delhi statt. Die Veranstaltung wurde von der Baháʼí International Community ausgerichtet, in Zusammenarbeit mit der Interfaith Alliance for Safer Communities und der G20 Interfaith Forum Association.

Das G20 Interfaith Forum (IF20) wurde gegründet, um religiöse Führer, glaubensorientierte Organisationen, Beamte, Akademiker und kulturelle Organisationen aus allen Bereichen zusammenzubringen, um im Rahmen des G20-Prozesses weltweit humanitäre Werte und Verständigung voranzutreiben. Das IF20 besteht seit 2014 und bietet eine dauerhafte internationale Plattform, um Wege zu erkunden, wie religiöse Gemeinschaften sinnvolle Beiträge zur globalen Strategiegestaltung leisten können.

Das New Delhi Forum konzentrierte sich auf die Themen des G20-Ratsvorsitzes von Indien: One Earth, One Family and One Future und schaute nach vorne, auf den G20-Gipfel in Indien im September 2023 und darüber hinaus bis 2024. Vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung sprach Seine Exzellenz Harsh Vardhan Shringla, Chefkoordinator der indischen G20-Präsidentschaft vor dem Forum und schilderte seine Vision der indischen Präsidentschaft.

Das Forum baute auf dem Erfolg des Forums in 2022 in den VAE und früheren Veranstaltungen von G20 Interfaith auf. Das Forum 2023 war bestrebt, eine breite Palette von Stimmen zu hören, einschließlich, aber nicht beschränkt auf historisch unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen wie Minderheiten, Frauen, Kinder und Jugendliche und relevante Netzwerke sowie religiöse und interreligiöse Organisationen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.

Das New Delhi Forum konzentrierte sich auf vorrangige Themen im Zusammenhang mit den breiteren G20-Agenden — Klimawandel, Flüchtlinge, Kinderwürde, Nahrungsmittelkrise, Menschenhandel, Antirassismus-Initiativen, Schutz des kulturellen Erbes, Konfliktlösung, Toleranz, Bildung, COVID-Bewältigung, und allgemeiner, Gesundheitsreformen, Sozialschutz und humanitäre Reformen. Das übergeordnete Thema des Forums war, niemanden zurückzulassen, insbesondere nicht diejenigen, die sich in einer besonders prekären Situation befinden. Ziel des Forums war es, das Bewusstsein für diese Themen zu schärfen und substanzielle und spezifische politische Empfehlungen für den diesjährigen G20-Prozess zu formulieren.

Die Die Geschäftsführerin von Interfaith Alliance for Safer Communities, Dana Humaid AI Marzouqi, kommentierte den Erfolg des Forums folgendermaßen: „Ich möchte unseren Partnern, der internationalen Gemeinschaft von Baháʼí und der G20 Interfaith Forum Association für ihre Unterstützung bei der Gestaltung einer weiteren äußerst erfolgreichen Veranstaltung danken. Die letzten beiden Tage haben erneut bekräftigt, dass die interreligiöse Zusammenarbeit ein äußerst wirksames Medium ist, um Menschen aus der ganzen Welt zu vereinen. Dieses Forum zeigt weiterhin, dass Vielfalt unsere größte Stärke ist und dass wir alle zusammenarbeiten können, unabhängig von unserem Hintergrund, um bedeutsame Veränderungen für die Schwächsten in der Gesellschaft zu bewirken. Aus meiner persönlichen Sicht haben mich die Diskussionen über die Würde von Kindern enorm ermutigt – Kinder sind unsere Zukunft, und wir müssen alles in unserer Macht stehende tun, um ihnen ein sicheres und erfülltes Leben zu ermöglichen. Wichtig ist, dass wir unsere Bemühungen hier in konkrete Maßnahmen in der breiteren Gesellschaft umsetzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir angesichts der Leidenschaft, der Energie und der Entschlossenheit der Forumsteilnehmer mit einer Stimme sprechen und umsetzbare Empfehlungen geben können, wenn wir den G20 Summit im September informieren. Wir werden auch die Ideen in unseren Workshops in Kenia, der Türkei und den Philippinen einbringen, wo ich mich darauf freue, sie weiter zu entwickeln."

Bani Dugal, Hauptvertreter der internationalen Gemeinschaft von Bahá ʼ í bei den Vereinten Nationen, fügte hinzu: „Das Interreligiöse Forum G20 ist nach wie vor eine einzigartig verbindende Kraft, die Unterschiede überwindet und Gruppen und Einzelpersonen aus Glaubenstraditionen auf der ganzen Welt zusammenbringt, um zusammen an der Verbesserung unseres gemeinsamen Menschseins zu arbeiten. Es war eine Freude, von Experten sowohl religiöser als auch nicht-religiöser Herkunft etwas über die dringendsten Themen unserer Welt sowie die potenziellen Lösungen für diese zu hören. Es ist meine aufrichtige Hoffnung, dass wir die Schlussfolgerungen und Ergebnisse dieses Forums nehmen und sie in Maßnahmen umsetzen können, die die Schwächsten in der Gesellschaft schützen und Kapazitäten aufbauen, damit sich diese entfalten können."

Professor W. Cole Durham Jr., Präsident der G20 Interfaith Forum Association, sagte zum Schluss: „Das New Delhi Forum ist ein wichtiger Meilenstein im diesjährigen kontinuierlichen engagement für den G20-Prozess."

Das nächste G20 Interfaith Forum wird 2024 in Brasilien stattfinden, gefolgt von Südafrika in 2025.

Informationen zum G20 Interfaith Forum

Die G20 Interfaith Forum Association wurde während der G20 Präsidentschaft von Australien in 2014 gegründet. Das Forum hat sich von einem weitgehend akademischen Treffen, das zeitgleich mit demG20 Gipfel stattfand, zu einem dauerhaften Zusammenschluss verschiedener religiöser Führungspersönlichkeiten, Praktiker aus humanitären, friedensfördernden und entwicklungsbezogenen Organisationen und Wissenschaftlern entwickelt. Das eigentliche Vorhaben besteht darin, durch praktische und ethische Erfahrungen und die Weisheit der verschiedenen Religionsgemeinschaften der Welt, die häufig in globalen Foren fehlen, einen Beitrag zu globalen Agenden zu leisten. Die umfangreichen Beiträge des „Netzwerks von Netzwerken" sowie die prophetische Stimme und Führung renommierter religiöser Führungspersönlichkeiten können die G20-Beratungen bereichern und neben parallelen und oft miteinander verflochtenen Interessengruppen (Zivilgesellschaft, Jugend, Wirtschaft usw.) dazu beitragen, die dringenden Probleme der Welt und ihrer Entscheidungsträger anzugehen.

Informationen zur Interfaith Alliance for Safer Communities (IAFSC)

Die Interfaith Alliance for Safer Communities wurde gegründet, um Glaubensführer in die Lage zu versetzen, für die Sicherheit unserer Gemeinschaften zu arbeiten und Probleme wie sexuellen Missbrauch von Kindern, Extremismus, Radikalisierung und Menschenhandel anzugehen. Ziel der IAFSC ist es, den Brückenschlag zwischen wichtigen Interessengruppen, darunter Glaubensgemeinschaften, NGOs und Experten in verschiedenen Bereichen, zu erleichtern. Die IAFSC ist sich bewusst, wie wichtig es ist, Glaubensführer sowohl auf institutioneller als auch an der Basis mit Wissen zu versorgen und sie zu mobilisieren, damit sie eine aktivere Rolle in der Sicherheit der Gemeinschaft spielen.

Informationen zur G20 Interfaith Forum Association

Das G20 Interfaith Forum sucht globale Lösungen, indem es mit religiösen Vordenkern und politischen Vertretern zusammenarbeitet, um die gesamte G20-Agenda zu gestalten. Es stützt sich auf die wichtigen Rollen, die religiöse Institutionen und Überzeugungen in der Welt spielen, und spiegelt eine reiche Vielfalt von Institutionen, Ideen und Werten wider. Durch sein umfangreiches Netzwerk von Netzwerken trägt es dazu bei, die wichtigsten globalen strategischen Zielen zu priorisieren und praktische Mittel zur Umsetzung auf allen Ebenen der Gesellschaft aufzuzeigen.

