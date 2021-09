Internationale Kulturausstellung und Tourismus-Festival zur Seidenstraße im Nordwesten Chinas eröffnet

DUNHUANG, China, 29. September 2021 /PRNewswire/ -- Die 5. Internationale Kulturausstellung China Silk Road (Dunhuang) und das 10. Dunhuang Tour-Silk Road International Tourism Festival haben am 24. September in Dunhuang, einem wichtigen Knotenpunkt der alten Seidenstraße in der nordwestchinesischen Provinz Gansu, begonnen. Beide Veranstaltungen wurden von der Volksregierung der Provinz Gansu in Zusammenarbeit mit anderen Regierungsbehörden organisiert.