Internationaler Tag der Familien 2022: Umweltfreundliche, kompakte und leichte Baumaschinen von XCMG schaffen lebenswerte städtische Gemeinschaften

XUZHOU, China, May 16, 2022 /PRNewswire/ -- In städtischen Gebieten ermöglichen XCMG (SHE: 000425) kompakte, leichte und umweltfreundlichen Baumaschinen eine effiziente und umweltfreundliche Urbanisierung. Um eine energieeffiziente und umweltfreundliche städtische Infrastruktur zu schaffen und zu unterstützen, müssen die für den Bau dieser Infrastruktur verwendeten Baumaschinen ebenfalls energieeffizient und umweltfreundlich sein und für den Einsatz in kleinen und engen städtischen Räumen geeignet sein.