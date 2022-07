Internet via satélite da Viasat ajuda a reduzir a lacuna digital no Brasil

Investimento da empresa no setor espacial cresce ao atingir 50.000 localizações, apresentando uma marca regionalizada e ao atender a mais de 9 milhões de pessoas através do programa Wi-Fi Brasil

SÃO PAULO, 27 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), empresa global de comunicações, atingiu a marca de 50.000 pontos de acesso no Brasil; ajudando a fechar a lacuna digital do país graças ao fornecimento de Internet via satélite de alta velocidade em todo o país. Esta conquista combinada com o lançamento de sua marca para o país contribui para o compromisso e o investimento da Viasat no mercado local. A empresa, que opera no Brasil desde 2018, tornou-se o primeiro provedor de serviços de Internet (ISP) a oferecer conectividade residencial em 100% do país.

O impacto da Viasat no Brasil: Em parceria com a Telebras, a Viasat tem conectado com o satélite SGDC-1 órgãos públicos e milhões de estudantes sob o programa Wi-Fi Brasil. O que resultou em mais de 20.000 pontos de acesso à Internet, incluindo 10.000 localizados em escolas rurais e indígenas, postos de saúde, instalações de serviço público, organizações sem fins lucrativos e muito mais. Como resultado, mais de cinco milhões de estudantes que antes não tinham internet nestas escolas rurais e comunidades indígenas agora podem se beneficiar do acesso online. Juntos, a Viasat, Telebras e o programa Wi-Fi Brasil impulsionaram a inclusão social e digital de mais de 9 milhões de brasileiros através de pontos de acesso à internet instalados em 3.055 cidades brasileiras.

Os serviços de internet da Viasat tem permitido também que as pessoas trabalhem remotamente das suas casas, acessem entretenimento online, permaneçam em contato com seus entes queridos e muito mais, mesmo em regiões mais afastadas dos centros comerciais. O portfólio de serviços de internet oferecido pela empresa no Brasil inclui serviços residenciais, empresariais e o programa Wi-Fi Brasil do Governo Federal, em parceria com a Telebras.

"Superar a marca de 50.000 pontos de acesso desde que nos tornamos há 18 meses o primeiro e único provedor de serviços de internet residencial que cobre 100% do Brasil é uma prova do nosso crescimento no mercado. Para fortalecer nosso compromisso em todo o Brasil, estamos também introduzindo uma marca Viasat mais regionalizada, incluindo cores mais vibrantes que refletem a essência da cultura brasileira. Estas conquistas, combinadas com nossa colaboração com a Telebras e o programa Wi-Fi Brasil, demonstram nosso investimento para ajudar a reduzir a lacuna digital e criar oportunidades econômicas em todo o Brasil. Assim, fornecemos a um grande número de brasileiros a possibilidade de usar a Internet, sendo esta a primeira vez para muitos deles"; diz Leandro Gaunszer, Diretor Geral da Viasat Brasil.

A internet via satélite consegue atingir regiões mais remotas até onde outros provedores de serviços de internet não conseguem chegar, criando oportunidades econômicas para empresas e comunidades que antes não tinham acesso a uma internet confiável e de qualidade. Atualmente, no ranking de regiões que mais consomem os serviços da empresa no país temos 33% de clientes no Nordeste, seguidos por 25% no Norte e 21% no Sudeste. Em termos de hábitos de consumo, 27% dos clientes da Viasat estão usando seu serviço de internet via satélite para acessar e enviar mensagens em redes sociais como Whatsapp, Facebook e Tik Tok, seguidos por 21% dos clientes que usam o serviço para acessar serviços de vídeo e streaming, incluindo YouTube e Netflix. Por fim, 16% dos clientes utilizam o serviço da Viasat para navegação.

Sobre a Viasat

A Viasat é uma empresa global de telecomunicações que acredita que todos no mundo podem estar conectados. Por 35 anos, a Viasat ajudou a moldar como os consumidores, empresas, governos e militares em todo o mundo se comunicam. Atualmente, a empresa está desenvolvendo a mais moderna rede global de telecomunicações para fornecer conexões rápidas, seguras, acessíveis e de alta qualidade para impactar a vida das pessoas em qualquer lugar – na terra, no ar ou no mar.

