Internet via satélite impulsiona turismo rural

SÃO PAULO, 6 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O turismo rural está em expansão no Brasil. Em 2018, houve 19% de crescimento na receita do segmento e 9,5% de aumento no número de hospedagens em hotéis e pousadas rurais e casas de campo, de acordo com a Associação Brasileira de Turismo Rural (ABRATURR). A falta de internet de qualidade na área rural dificultava o desenvolvimento de negócios locais e o acesso via satélite se tornou uma das principais formas de conectividade no campo, impulsionando o crescimento do turismo rural.

É o caso do complexo turístico Villa Santa Maria, que contempla restaurante, lounges com lareira, cave, além de cachoeira e trilhas. Localizada a 10 km da cidade de Campos do Jordão, a Villa enfrentava problemas de conectividade por causa do relevo da região. "Como não temos acesso a redes de telefonia móvel e internet via cabo, investimos em internet via satélite. Hoje, aceitamos pagamento via cartão de crédito, realizamos reservas e fazemos toda a divulgação do espaço pelas redes sociais.", comenta Christian Pinotti, sommelier do estabelecimento.

Perto dali, na área rural de São Bento do Sapucaí, o Restaurante Entre Vilas sofria com a falta de sinal de celular. A solução foi encontrada em 2017, com internet via satélite HughesNet. "Antes, os pagamentos eram feitos apenas por dinheiro ou cheque, limitando as opções dos clientes. Agora, oferecemos cartão de crédito como forma de pagamento, além de conseguirmos realizar reservas online e falar com nossos fornecedores", afirma Rodrigo Veraldi Ismael, proprietário do restaurante.

A carência de internet rural de qualidade é facilmente suprida com a internet via satélite. "Para o turismo rural crescer, a conectividade se torna um fator fundamental e o acesso via satélite torna essa conexão cada vez mais possível. Para ter HughesNet, basta que um técnico vá até a propriedade do cliente, e instale uma antena e modem. Cobrimos mais de 5 mil municípios no Brasil, com foco nos moradores da área rural, principais usuários de nosso serviço.", diz Rafael Guimarães, presidente da Hughes do Brasil.

O serviço HughesNet, internet via satélite da Hughes do Brasil, uma subsidiária da Hughes Network Systems LCC (HUGHES), está disponível no Brasil desde 2016, e conta com planos a partir de 10 Mega de velocidade.

FONTE Hughes

