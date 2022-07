Interplex s'engage à « faire du développement durable une réalité »

Le rapport mondial sur le développement durable pour 2021 d'Interplex fait apparaître une réduction de 11 % de l'intensité en CO 2

Le recours à l'énergie solaire permet de compenser 2,1 % de la consommation annuelle d'électricité de l'entreprise

L'entreprise est en voie de réduire ses émissions totales de gaz à effet de serre (GES) de 50 % d'ici 2030

SINGAPOUR, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Interplex Une entreprise de renommée mondiale qui s'efforce de fournir les solutions et les produits les mieux adaptés, a publié aujourd'hui son rapport mondial sur le développement durable pour 2021 . Il dévoile ses efforts pour atteindre une optimisation énergétique maximale, augmenter la part des énergies renouvelables, améliorer la préservation de l'eau, réduire les déchets et s'approvisionner de manière responsable.

Interplex a réduit son intensité en CO 2 de 11 % en passant à l'éclairage LED dans 93 % de ses installations. Elle a également installé des panneaux photovoltaïques dans 12 % d'entre elles, générant 3 165 MWh d'énergie solaire, ce qui compense 2,1 % de l'électricité annuelle de l'entreprise. Interplex a désormais obtenu la note C définie par le CDP en matière de changement climatique .

De plus, 91 % des usines de fabrication d'Interplex ont obtenu la certification ISO 14001:2015 pour les systèmes de gestion environnementale, et l'entreprise vise à obtenir la certification dans 100 % de ses usines d'ici l'exercice 2023.

En 2021, Interplex a signé le WASH Pledge. L'entreprise s'engage à mettre en œuvre et à soutenir l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène pour tous ses employés dans ses bureaux et ses usines de fabrication, dans la chaîne de valeur et dans les collectivités où elle exerce ses activités. Les efforts d'Interplex pour améliorer la valorisation de l'eau depuis 2019 ont entraîné une réduction de 37 % de sa consommation d'eau globale dans toutes les installations, ce qui a entraîné une amélioration de la note du CDP Water de C à B .

Interplex continue de faire de grands progrès en matière de diversité des genres. Les employées représentaient 43,1 % des nouvelles embauches, atteignant 40,9 % de l'effectif d'Interplex, dont 22,6 % à des postes de direction.

La santé et la sécurité au travail demeurent une priorité absolue pour Interplex. Toutes ses usines de fabrication ont effectué une évaluation des risques pour la santé et la sécurité dans le cadre de la mise en œuvre du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail de l'entreprise, et 21 % ont obtenu la certification ISO 45001:2018.

Au cours des dernières années, Interplex a établi une position forte sur le marché de l'e-mobilité, grâce à sa position de leader dans la conception et la fabrication de solutions personnalisées d'interconnexion et de produits mécaniques. En mettant l'accent sur la R&D et le développement de produits innovants, Interplex aide les industries à faire la transition vers une économie à faible émission de carbone. « Je suis particulièrement fier de nos dernières innovations en matière de produits – les plaques bipolaires pour pile à combustible à hydrogène et les Cell-PLX™ – qui font toutes deux partie de nos activités liées aux solutions énergétiques. Ces exemples aideront nos clients à passer à des modes de transport plus propres », a déclaré Alessandro Perrotta, PDG d'Interplex Holdings Pte. Ltd.

Interplex est reconnue pour ses efforts en matière de responsabilité sociale des entreprises. La société a reçu une médaille Platine d'EcoVadis , le plus important et le plus fiable des fournisseurs mondiaux d'évaluations de la durabilité des entreprises. Il place Interplex dans les 1 % des meilleures entreprises évaluées au niveau mondial.

« Nous réalisons des progrès constants dans l'atteinte de nos objectifs, de nos cibles et de nos ambitions en matière de développement durable », a ajouté Nantha Kumar Chandran, directeur du développement durable, vice-président, opérations de placage mondiales chez lnterplex Holdings Pte. Ltd.

Interplex s'est fixé de nombreux objectifs de responsabilité pour les années à venir. En avril 2022, elle s'est engagée à établir des cibles de réduction des émissions conformes à l'initiative Science Based Targets (SBT) et a déclaré son soutien au Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) . Interplex vise à équiper 100 % de ses installations avec un éclairage écoénergétique d'ici 2022 ; réduire plus de 19 000 t de CO 2 en passant à des sources d'énergie renouvelable et obtenir la certification ISO 45001:2018 (système de gestion de la santé et de la sécurité au travail) pour toutes ses installations d'ici 2024. Interplex intensifiera également ses efforts de R&D pour offrir des solutions vertes plus innovantes à ses clients.

Lire le rapport complet ici

À propos d'Interplex

Interplex est une entreprise de renommée mondiale qui s'efforce de fournir les meilleures solutions et produits. Notre présence mondiale, notre expertise technique et notre fabrication intégrée verticalement nous permettent de résoudre les problèmes complexes de nos clients. Notre offre unique repose sur la combinaison de compétences de conception en matière de technologie d'interconnexion et d'ingénierie mécanique de haute précision. Basée à Singapour, Interplex emploie plus de 13 000 talents dans 33 sites et 13 pays. Le développement durable et l'innovation sont les moteurs d'Interplex pour développer et produire des produits de manière responsable afin de minimiser notre empreinte environnementale et de favoriser notre approche de redonner à la société.

En savoir plus www.interplex.com

Contact pour les médias : Interplex Marcella Saracco [email protected] 00 33677562669





Contact de l'agence : Publitek Erin McMahon [email protected] 001 630.962.7535

SOURCE Interplex