Intersand obtient la certification B Corp™, confirmant son excellence en matière de durabilité et d'innovation manufacturière.

BOUCHERVILLE, QC, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le Groupe Intersand Canada Inc. Group (Intersand), une entreprise spécialisée dans la fabrication de litières pour chats de haute performance, notamment les marques OdourLock™ et OdourBuster™, est fière d'annoncer qu'elle a obtenu la certification B Corp™. Cette distinction, parmi les plus reconnues et les plus rigoureuses en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), confirme l'engagement profond d'Intersand en faveur d'un modèle d'entreprise innovant axé sur la transparence, la responsabilité sociale et l'amélioration continue de son impact ESG.

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« Je suis extrêmement fier que nous ayons obtenu la certification B Corp™. Elle confirme la force de nos valeurs et de notre modèle d'entreprise, tout en reconnaissant notre rôle de leader dans notre secteur. Cette distinction confirme que notre croissance est indissociable d'un avenir durable pour les générations à venir », déclare Stéphane Chevigny, Président.

Le processus d'évaluation de B Corp repose sur une analyse complète des pratiques de l'entreprise, notamment en matière de gouvernance, de relations avec les employés et la communauté, d'impact sur l'environnement, de gestion responsable et de transparence vis-à-vis des clients.

Cette certification met notamment en évidence

L'efficacité des procédés de fabrication innovants d'Intersand basés sur des technologies brevetées ;

la capacité d'Intersand à développer des produits qui utilisent moins de ressources ;

La solidité de ses initiatives environnementales, étayées par des analyses du cycle de vie, des bilans carbone, des audits indépendants et des inspections par des tiers.

Certification B Corp : Un engagement qui transforme notre mode de fonctionnement

Pour obtenir cette reconnaissance, Intersand a mis en œuvre des initiatives concrètes telles que la réduction des matières premières et des composants chimiques, l'éco-conception de ses emballages, la réutilisation de ses déchets, l'utilisation d'une électricité 100 % neutre en carbone, des bilans carbone vérifiés, un approvisionnement responsable, des politiques de diversité, des programmes de santé et de sécurité, ainsi qu'une gouvernance renforcée et transparente.

Cette annonce renforce l'ambition de l'entreprise : pour concevoir des produits de haute performance qui améliorent la qualité de vie des chats tout en réduisant l'empreinte écologique de l'industrie des soins pour animaux de compagnie. Intersand s'engage à poursuivre une croissance plus durable, fondée sur l'innovation, la collaboration, la transparence et la responsabilité.

Pour plus d'informations sur notre engagement et nos initiatives, visitez le site :

https://intersand.com/en/about-us/

À propos de B Corp

B Corp™ est une certification internationale qui reconnaît les entreprises répondant aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de gouvernance. Les entreprises certifiées s'engagent à trouver un équilibre entre profit et impact positif, et à intégrer cette mission au cœur de leur modèle d'entreprise.

Pour en savoir plus : www.bcorp.com

À propos d'Intersand Canada Inc. Groupe

Entreprise familiale fondée en 1992, Intersand est spécialisée dans le développement et la production de produits d'hygiène et de santé pour animaux de compagnie. Avec cinq sites de production au Canada et aux États-Unis, dont l'une des installations les plus automatisées de l'industrie, l'entreprise québécoise emploie plus de 225 personnes et dispose de son propre centre de recherche et développement. Intersand développe ses propres marques, collabore avec de grands détaillants sur des produits de marque privée et exporte ses litières dans plus de 60 pays.

www.intersand.com

Relations avec les médias : Geneviève Provost, directrice de la communication, Tél : 514‑802‑3594, [email protected]

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