Intersec rapporte l'exercice financier le plus réussi de l'histoire de l'entreprise

PARIS, 2 août 2022 /PRNewswire/ -- Intersec (ou la « Société »), un leader mondial des solutions de données mobiles et de localisation, a enregistré des résultats historiques pour l'exercice clos le 31 mars 2022. Les revenus ont augmenté de 40 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Ce rendement sans précédent est attribuable à la présence accrue de l'entreprise sur le marché des communications vitales et est soutenu par une stratégie fortement axée sur les opérations à l'échelle mondiale, ce qui rapproche les experts des clients. Intersec dessert désormais 65 fournisseurs de services de communication et autorités publiques dans plus de 50 pays.

Points forts de l'entreprise

· Revenus en hausse de 40 % par rapport à l'exercice 2021

· Revenus de la sécurité publique multipliés par 9,7

· Excellente dynamique dans la zone EMEA et en Asie avec de fortes hausses à deux chiffres dans chaque région

· Une autre année rentable avec une augmentation significative de la marge du BAIIA

· 250 000 000 de personnes et d'appareils supplémentaires localisés 24/7 via nos solutions, mais 850 000 000 à la fin de l'exercice, et se rapprochant rapidement du milliard

· 40 % de l'effectif est mondial, contre 25 % pour l'exercice 2021

Yann Chevalier, PDG d'Intersec :

« Ce fut notre année la plus fructueuse depuis la création de l'entreprise en 2004. Nous poursuivons sur cette lancée pour favoriser une croissance à deux chiffres, à la fois de nos revenus et de nos profits, dans un contexte d'incertitude accrue dans le secteur des technologies. Nous continuons de constater une demande croissante pour notre gamme de produits de sécurité publique et nous misons sur la transformation des télécommunications en technologies pour positionner notre plateforme d'emplacements prêts pour la 5G. »

À propos d'Intersec

Intersec est un leader mondial dans les solutions de données mobiles et de localisation. Conçues par des experts en données rapides, nos solutions guident les gouvernements et les entreprises de télécommunications dans leur révolution axée sur les données afin de créer une valeur tangible, qu'il s'agisse de prévenir efficacement les gens en cas de danger ou de générer de nouvelles sources de revenus. Nos 65 clients dans 50 pays utilisent nos instruments pour atteindre, localiser et cartographier 850 millions d'appareils mobiles 24/7, et nos solutions d'alerte publique couvrent 28% de la population de l'Union européenne. Chez Intersec, le concept « Privacy by Design » (avec la prise en compte du respect de la vie privée dès la conception) va bien au-delà des normes acceptées : il assure la conformité réglementaire, peu importe où nos clients interviennent.

Pour plus d'informations : Charlotte Cardona, directrice de la communication, [email protected]

