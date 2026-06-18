Intersolar 2026 | Dyness le invita a impulsar un futuro sostenible

MÚNICH, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 23 al 25 de junio, Intersolar Europe 2026 tendrá lugar en Messe München, Alemania. Como una de las ferias líderes a nivel mundial en energía solar y almacenamiento de energía, Intersolar constituye una plataforma clave para la innovación y la colaboración en el sector global de la energía limpia.

Dyness Full-Scenario Energy Storage Solutions

En el stand B2.160, Dyness presentará su cartera completa de soluciones de almacenamiento de energía para uso residencial, comercial e industrial (C&I). A través de su última línea de productos, Dyness demostrará cómo los sistemas de almacenamiento de última generación se están volviendo más integrados, flexibles y gestionables, al tiempo que colabora con socios globales para explorar oportunidades en la transición energética.

El mercado europeo de almacenamiento de energía está entrando en un nuevo ciclo de crecimiento. Según S&P Global Energy, se espera que la capacidad instalada de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Europa alcance los 32 GW en 2026. Alemania sigue siendo uno de los mercados más dinámicos de la región, impulsado por la creciente volatilidad del mercado eléctrico, las crecientes oportunidades de arbitraje de baterías y los mecanismos de ingresos por almacenamiento cada vez más consolidados. Los analistas de S&P Global Energy Horizons señalaron que "Europa sigue siendo la región con mayor potencial de crecimiento. El mercado alemán muestra un optimismo creciente respecto al almacenamiento independiente".

En este contexto, Dyness vislumbra importantes oportunidades para fortalecer su presencia europea y acelerar su expansión global. Bajo el lema "Impulsando un futuro sostenible", Dyness compartirá su visión del futuro ecosistema energético a través de la innovación tecnológica, la creación de valor energético y el desarrollo sostenible. Mediante soluciones de última generación que abarcan desde sistemas solares de almacenamiento y calefacción residenciales hasta aplicaciones comerciales e industriales, Dyness demostrará aún más su capacidad de innovación de productos y su experiencia a nivel de sistema.

Los visitantes podrán descubrir una gama de nuevos productos, entre los que se incluyen las soluciones residenciales DL5.0F y Powerbox G3, los productos de almacenamiento de energía para balcones SolarCube 2 y AquaVolt, y la nueva solución de almacenamiento de energía para pequeñas empresas e industrias STACK314.

Una característica clave del STACK314 es su arquitectura apilada inalámbrica, que permite una instalación verdaderamente plug-and-play, mejorando significativamente la eficiencia y la flexibilidad de la implementación. Gracias a su capacidad escalable, carga y descarga de alto rendimiento y múltiples capas de protección de seguridad, el sistema admite aplicaciones como el arbitraje de energía, el autoconsumo solar, la alimentación de respaldo y la gestión de la demanda. Diseñado para simplificar la implementación y maximizar el valor energético, el STACK314 demuestra la eficiencia, la seguridad y la adaptabilidad del almacenamiento de energía de última generación.

En Dyness, el almacenamiento de energía es tanto un facilitador de la adopción de energías renovables como un acelerador de la transición energética global. Al hacer que la electricidad limpia sea almacenable, gestionable y comercializable, se libera un mayor valor energético y se contribuye a convertir un futuro sostenible en realidad.

Visite el stand B2.160 de Dyness durante Intersolar Europe 2026 y únase a nosotros para dar forma al futuro de la energía sostenible.

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