Intersolar 2026 | Dyness vous invite à contribuer à un avenir durable

MUNICH, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- D'après du 23 au 25 juin, le salon Intersolar Europe 2026 se tiendra à Messe München, en Allemagne. Comptant parmi les principaux salons mondiaux consacrés à l'énergie solaire et au stockage d'énergie, Intersolar constitue une plateforme essentielle pour l'innovation et la collaboration au sein du secteur mondial des énergies propres.

Dyness Full-Scenario Energy Storage Solutions

Au salon, stand B2.160, Dyness présentera sa gamme complète de solutions de stockage d'énergie destinées aux particuliers ainsi qu'aux secteurs commercial et industriel (C&I). À travers sa nouvelle gamme de produits, Dyness montrera comment les systèmes de stockage de nouvelle génération gagnent en intégration, en flexibilité et en capacité de régulation, tout en collaborant avec des partenaires internationaux pour explorer les opportunités offertes par la transition énergétique.

Le marché européen du stockage d'énergie entre dans un nouveau cycle de croissance. Selon S&P Global Energy, la capacité des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) nouvellement installés en Europe devrait atteindre 32 GW en 2026. L'Allemagne reste l'un des marchés les plus dynamiques de la région, portée par la volatilité croissante du marché de l'électricité, l'élargissement des opportunités d'arbitrage liées aux batteries et la maturité grandissante des mécanismes de rémunération du stockage. Les analystes de S&P Global Energy Horizons ont souligné que « l'Europe reste la région qui devrait connaître la plus forte croissance. Le marché allemand se montre de plus en plus optimiste à l'égard des solutions de stockage autonomes. »

Dans ce contexte, Dyness entrevoit d'importantes opportunités pour renforcer sa présence en Europe et accélérer son expansion mondiale. Sous le thème « Energizing a Sustainable Future », Dyness présentera sa vision de l'écosystème énergétique de demain, fondée sur l'innovation technologique, la création de valeur énergétique et le développement durable. Grâce à des solutions de nouvelle génération couvrant à la fois les applications résidentielles (énergie solaire, stockage et chauffage) et les applications commerciales et industrielles, Dyness continuera à démontrer ses capacités d'innovation en matière de produits ainsi que son expertise au niveau des systèmes.

Les visiteurs pourront découvrir toute une gamme de nouveaux produits, notamment les solutions résidentielles DL5.0F et Powerbox G3, les systèmes de stockage d'énergie pour balcons SolarCube 2 et AquaVolt, ainsi que la nouvelle solution de stockage d'énergie de petite taille pour le secteur commercial et industriel, la STACK314.

L'un des principaux atouts du STACK314 réside dans son architecture empilée sans fil, qui permet une installation véritablement « plug-and-play », améliorant ainsi considérablement l'efficacité et la flexibilité du déploiement. Alliant une capacité évolutive, des performances élevées en charge et en décharge, ainsi que plusieurs niveaux de protection, ce système prend en charge des applications telles que l'arbitrage énergétique, l'autoconsommation solaire, l'alimentation de secours et la gestion de la demande. Conçu pour simplifier le déploiement tout en optimisant le rendement énergétique, le STACK314 illustre l'efficacité, la sécurité et l'adaptabilité des systèmes de stockage d'énergie de nouvelle génération.

Chez Dyness, le stockage d'énergie est à la fois un catalyseur de l'adoption des énergies renouvelables et un accélérateur de la transition énergétique mondiale. En rendant l'électricité verte stockable, modulable et négociable, cette technologie permet de tirer davantage parti de la valeur énergétique et contribue à faire de l'avenir durable une réalité.

Venez rendre visite à Dyness au salon, stand B2.160, lors de l'Intersolar Europe 2026, et rejoignez-nous pour façonner l'avenir de l'énergie durable.

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