Intersolar Europe 2022 : Trina Solar présentera des lancements mondiaux de produits et de solutions photovoltaïques intelligents

En tant que leader véritablement engagé sur le marché européen, Trina Solar a créé un portefeuille dédié de modules pour toitures, adapté aux besoins des clients régionaux. La gamme de produits actuelle est mise à niveau pour offrir encore plus de performances tout en conservant un haut degré de compatibilité non seulement avec les composants BOS, mais aussi avec les réglementations locales en matière de construction.

Trina Solar lance officiellement sa deuxième génération de modules de toiture universels Vertex S, d'une puissance maximale de 430 W, et les modules Vertex 580 W pour les grands projets C&I. Les nouveaux membres de la famille 210 mm (G12) sont dotés de cellules innovantes basées sur une nouvelle génération de plaquettes de silicium rectangulaires (G12R) de 210 mm, ce qui se traduit par un rendement et une puissance plus élevés par rapport aux produits similaires du marché. La puissance d'un seul module augmente jusqu'à 30 W.

En outre, le nouveau module Vertex S+ vient compléter la gamme de toitures. Cette solution haut de gamme présente un design à double vitrage, des cellules Vertex de type n de 210 mm et est conçue pour une compatibilité maximale ainsi qu'une installation facile. Vertex S+ bénéficie d'une garantie produit étendue de 25 ans et d'une garantie de performance de 30 ans.

La capacité d'installation augmente jusqu'à 7 %, plus d'énergie verte

Le rendement des deux modules mis à niveau est supérieur de 0,2 à 0,3 %, atteignant jusqu'à 21,5 %, tout en offrant une valeur de système exceptionnelle. La nouvelle génération Vertex S peut augmenter la capacité d'installation sur les toits résidentiels de 5 à 7 %. Une production d'énergie plus élevée répond aux exigences plus élevées de l'utilisation quotidienne des ménages et de la demande d'énergie des véhicules électriques.

Grâce à une puissance de chaîne plus élevée, le coût des câbles PV et des systèmes de montage est moindre, et le temps d'installation est réduit. Parallèlement, les coûts de transport et de stockage sont plus compétitifs, ce qui permet aux développeurs de réaliser d'importantes économies sur le bilan du système (BOS). Sur les toits commerciaux, il est possible d'économiser jusqu'à 2 % du coût d'investissement initial. Par rapport aux modules de référence 410 W, chaque conteneur d'expédition de peut transporter un produit Vertex S 430 W supplémentaire de 18,7 kW, pour une charge allant jusqu'à 402 kW, réduisant considérablement les émissions de CO2.

Ils sont largement applicables dans le monde entier pour atteindre les objectifs locaux de réduction des émissions de carbone. En outre, les nouveaux produits sont parfaitement compatibles avec une large gamme d'onduleurs et de systèmes de montage courants.

La nouvelle génération de produits est adaptée à tous les types de toits. Avec ces dernières mises à niveau, Trina Solar souligne son leadership dans les scénarios d'application sur les toits résidentiels, commerciaux et industriels dans le monde entier, mais aussi particulièrement sur le marché européen.

Bifacial : Le nouveau champion des systèmes à grande échelle

Les visiteurs trouveront sur le stand la gamme complète de modules bifaciales Vertex à double verre de 550 W à 670 W, la nouvelle norme de fiabilité et d'efficacité dans les projets solaires à grande échelle pour un LCOE le plus bas et un rendement maximal, avec une garantie de performance étendue de 30 ans.

Gonzalo de la Viña, responsable de l'Europe chez Trina Solar, a déclaré : « Trina Solar joue un rôle de premier plan dans la région depuis plus de 15 ans déjà, avec plus de 22 GW expédiés sur nos marchés à ce jour. Nous avons créé une équipe impressionnante de plus de 250 employés sur tous les principaux marchés européens. Une partie de nos produits et solutions ont été conçus en Europe, pour l'Europe. Notre équipe européenne est fermement attachée à notre mission qui consiste à favoriser une énergie d'avenir pour l'Europe. »

