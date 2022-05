Intersolar Europe | Moduły Jolywood Solar z serii Niwa przyciągają uwagę

Rynek fotowoltaiki rozproszonej w Europie.

TAIZHOU, Chiny, 12 maja 2022 /PRNewswire/ -- Wystawa Intersolar Europe została uroczyście otwarta 11 maja 2022 r. w Messe München. Firmy fotowoltaiczne i eksperci z całego świata zebrali się, aby wspólnie omawiać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii PV. Jolywood Solar przedstawia swoje moduły rozproszone z serii Niwa i pokazuje światu zaawansowaną technologię typu N oraz inteligentne rozwiązania. Intersolar Europe jest największą i najbardziej wpływową profesjonalną wystawą w dziedzinie energii słonecznej na świecie.

Stoisko Jolywood cieszy się popularnością wśród zwiedzających. Moduły 210 mm o ultrawysokiej mocy oraz moduły rozproszone Niwa przyciągnęły uwagę publiczności, a atmosfera była gorąca dzięki ciągłym negocjacjom.

Czarny moduł serii Niwa posiada 54 połówki ogniw i obsługuje dwupłaszczyznowe wytwarzanie energii z przezroczystym tyłem, osiągając maksymalną moc 430 W. Czarna ramka i płytka tworzą całkowicie czarny moduł o wyjątkowych walorach estetycznych, który na nowo definiuje standard produktu high-end, doskonale równoważąc koszty i wygląd. Wcześniej firma Jolywood osiągnęła w laboratorium sprawność 25,4% na płytce o rozmiarze 182 mm.

Moduł 210, najnowszy moduł ogniwa Jolywood oparty na ultradużej płytce 210 mm, ma dwie wersje: JW-HD120N i JW-HD132N, o maksymalnej mocy odpowiednio 635 W i 700 W, do różnych rozmiarów. Moduł ten jest odpowiedni do projektów na skalę przemysłową, zwłaszcza na pustyni.

Moduł 210 mm o ultrawysokiej mocy i moduł rozproszony Niwa są oparte na technologii J-TopCon2.0 opracowanej przez Jolywood, charakteryzują się wyjątkową mocą, sprawnością i niską degradacją, a mocne strony produktów to wysoka wydajność, olśniewający wygląd i niski koszt. Są one szeroko stosowane we wszystkich scenariuszach aplikacji, takich jak projekty fotowoltaiczne na dużą skalę montowane na gruncie, na dachach budynków mieszkalnych, handlowych i przemysłowych (C&I) oraz są powszechnie uznawane i chwalone przez klientów.

„To dla nas wielki zaszczyt, że możemy uczestniczyć w Intersolar Europe i pomagać w promowaniu rozwoju energii odnawialnej na świecie. Status Jolywood Solar na międzynarodowym rynku PV nie będzie osiągalny bez partnerów z globalnego łańcucha przemysłowego - mówi Xie Xiaofan, dyrektor International Module Business Jolywood Solar. - Chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim klientom, którzy zaufali Jolywood Solar i naszym produktom. Będziemy nadal wspólnie pracować, aby przynosić korzyści całej ludzkości dzięki czystej energii".

SOURCE Jolywood