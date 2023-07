GUANGZHOU, Chine, 5 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Intertek a récemment assisté à la conférence de presse mondiale organisée par Midea pour sa dernière pompe à chaleur à Budapest, en Hongrie, et a décerné à Midea le premier certificat de résistance au froid HP au monde pour ce produit innovant.

Klaus Herrmann (left), Chief Certification Manager of Intertek Electrical China, and Robin Luo, GM of DX Product Company, Midea MBT, attended the certificate awarding ceremony Intertek HP Cold-resistance Certified TICK MARK

Le certificat HP Cold-resistant Certified Tick Mark est un certificat délivré par Intertek aux fabricants pour souligner les performances supérieures de la pompe à chaleur fonctionnant à très basse température. Ce certificat est destiné aux régions froides d'Europe et d'Amérique du Nord. C'est la première fois qu'Intertek applique son test de résistance au froid aux pompes à chaleur et délivre son premier certificat de résistance au froid au monde dans ce domaine. Le certificat peut servir de témoignage convaincant aux fabricants pour démontrer les performances exceptionnelles de leurs produits à l'aide de divers indicateurs (tels que les performances de chauffage et de résistance au gel).

Comment assurer un fonctionnement normal et maintenir une bonne performance de chauffage des pompes à chaleur dans des régions extrêmement froides est toujours un casse-tête pour de nombreux experts. Intertek a mené une exploration et une recherche approfondies, suivi le développement de services connexes et mis au point un programme de test scientifique et fiable pour quantifier les performances des systèmes de pompe à chaleur dans des conditions de température et de climat extrêmes.

Les unités de chauffage par pompe à chaleur Nature de Midea ont considérablement amélioré les performances de chauffage dans des conditions froides grâce à une technologie de transfert de chaleur efficace et à des conceptions avancées, telles que de grandes pales d'éoliennes silencieuses, un système de conduits d'air optimisé à faible résistance, un compresseur à conversion de fréquence à courant continu ultra-large de grande capacité de déplacement et des échangeurs de chaleur extérieurs efficaces. Selon les tests et la vérification effectués par Intertek, la capacité de chauffage des pompes à chaleur Nature de Midea à « -22 °C » n'est pas inférieure à 80 % de la capacité de chauffage à « -10 °C ». Les résultats finaux des tests montrent que la pompe à chaleur Nature de Midea peut réduire l'impact des températures ultra-basses sur le système d'exploitation et assurer un fonctionnement stable, ce qui rend les utilisateurs plus à l'aise dans leur vie quotidienne.

M. Klaus Jürgen Herrmann, directeur de la certification d'Intertek Electrical China, a félicité Midea lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est tenue à Budapest le 4 juillet 2023. Il a déclaré : « Il s'agit du premier projet de test et de certification des performances des pompes à chaleur entre Intertek et Midea, ainsi que de la première marque de contrôle certifiée HP Cold-resistant d'Intertek dans le monde, ce qui revêt une grande importance pour la coopération entre Intertek et Midea. Ce prix n'est pas seulement une preuve solide de l'excellente capacité de Midea à répondre aux exigences internationales, mais il met également en évidence Intertek en tant que fournisseur de services de premier plan dans le domaine des tests, de la vérification et de la certification des pompes à chaleur. Dans les années à venir, Intertek, sur la base de ses connaissances professionnelles fiables et de son expérience mondiale dans le domaine des équipements HVAC et de réfrigération, coopérera plus étroitement avec Midea pour résister à la tendance de l'innovation scientifique et technologique en complétant les avantages en matière de technologie, de ressources et d'autres domaines. »

À propos de Midea Building & Technology (abrégé en Midea MBT)

Créée en 1999, la division Midea Building Technology du groupe Midea est un fournisseur de solutions complètes pour la construction de bâtiments, intégrant la R&D, la production, les ventes, la conception technique et l'installation, ainsi que le service après-vente, couvrant les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, les ascenseurs, l'intelligence du bâtiment et la gestion de l'énergie.

À PROPOS D'INTERTEK

Intertek est un chef de file de l'industrie dans 1 000 emplacements dans plus de 100 pays. Intertek offre une expertise en assurance qualité totale 24 heures par jour, 7 jours par semaine, grâce à ses processus primés dans l'industrie et à sa culture axée sur le client.

