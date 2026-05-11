Intertribal Timber Council répond à la révision de l'EUDR de la Commission européenne : « Pas d'allègement pour la gestion forestière autochtone »

Les nations tribales affirment que la Commission n'a pas abordé la question des charges disproportionnées pesant sur la sylviculture tribale à faible risque.

WASHINGTON, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- L'Intertribal Timber Council (ITC) a exprimé sa profonde déception à la suite de la publication par la Commission européenne de son examen de simplification du règlement européen sur le commerce des bois (EUDR), affirmant que le paquet n'offre pas d'allègement significatif pour les nations tribales indigènes et ne résout pas les principales préoccupations soulevées par les gestionnaires forestiers tribaux.

Malgré des mois d'engagement de la part des représentants des tribus et des mises en garde répétées concernant les conséquences imprévues sur les communautés autochtones, la Commission a refusé de rouvrir le règlement et n'a proposé que des ajustements techniques limités par le biais d'actes d'exécution, de FAQ et de documents d'orientation.

Par conséquent, les obligations de conformité qui concernent les nations tribales dans les pays à faible risque restent fondamentalement inchangées.

« Pourtant, la Commission européenne continue de traiter les systèmes forestiers autochtones comme s'ils présentaient les mêmes risques que les régions en proie à la déforestation », a déclaré Cody Desautel, président de l'Intertribal Timber Council et directeur exécutif des Tribus confédérées de la réserve de Colville. « Ce n'est pas une politique basée sur le risque. C'est un manque de reconnaissance de la gouvernance indigène, de la gestion durable et de la souveraineté ».

Les nations tribales américaines gèrent 7,8 millions d'hectares de terres forestières dans le cadre de systèmes de gouvernance souverains soutenus par des plans de gestion à long terme, des pratiques de restauration active, des brûlages dirigés et des normes d'exploitation durable conçues pour protéger les forêts pour les générations futures.

L'ITC a souligné que les nations tribales soutiennent l'objectif de l'UE de prévenir la déforestation dans le monde. Cependant, l'organisation a averti que le cadre actuel de l'EUDR perturbe déjà les chaînes d'approvisionnement en produits forestiers des États-Unis, avant même que la mise en œuvre complète ne commence en décembre 2026.

Le bois qui entrera sur les marchés de l'UE en 2026 est déjà récolté aujourd'hui, et les producteurs tribaux sont déjà confrontés à de nouvelles exigences en matière de conformité par le biais de contrats en aval et d'exigences des clients.

« Il est impossible d'ignorer ce paradoxe », a déclaré M. Desautel. « Une loi destinée à protéger les forêts crée des obstacles pour les peuples autochtones qui protègent avec succès les forêts depuis des générations. »

L'ITC demande à la Commission européenne de reconnaître les forêts tribales des États-Unis comme des systèmes à faible risque et légalement protégés, de simplifier les exigences de géolocalisation pour les opérations forestières autochtones et à faible risque, d'établir une flexibilité de conformité temporaire pendant la mise en œuvre et d'engager une consultation significative de gouvernement à gouvernement avec les nations tribales avant la mise en œuvre finale.

Créé en 1976, l'ITC est un consortium national à but non lucratif de tribus indiennes, de sociétés autochtones de l'Alaska et de particuliers qui se consacrent à l'amélioration de la gestion des ressources naturelles importantes pour les communautés amérindiennes.

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