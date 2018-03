Intralinks dévoile le stockage régional avancé de données pour les clients de l'Asie-Pacifique

« L'Asie-Pacifique est une région géographique stratégiquement importante pour Intralinks », a déclaré Leif O'Leary, le président-directeur général d'Intralinks. « Il est évident qu'au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des réglementations sur la souveraineté des données telles que le régime The Notifiable Data Breaches (notification des atteintes aux données) associées à celles régies par la Federal Privacy Act (loi fédérale de protection des renseignements personnels) de 1988, les organismes de réglementation deviennent de plus en plus sévères. Les gouvernements fournissent constamment des efforts pour sensibiliser leurs citoyens à leurs droits et responsabilités. Cela a amené nos clients à réfléchir plus sérieusement que jamais à la confidentialité des données. Ces réglementations rejoignent d'autres règlements du monde entier telles que le Règlement général sur la protection des données (GDPR) en Europe, et confient à toutes les organisations mondiales le devoir inconditionnel de protéger les informations personnelles. »

L'Intralinks Trust Perimeter (périmètre de confiance) permet aux clients d'Intralinks de « choisir leur propre frontière » en contrôlant le flux d'informations à mesure qu'il se déplace dans le monde entier, tout en étant conforme aux exigences croissantes de conformité réglementaire. Intralinks fournit à ses clients un certain nombre de fonctionnalités leur permettant non seulement de travailler de manière plus productive, mais également de fournir des normes de sécurité essentielles pour protéger les informations des clients (y compris les informations personnelles) afin de garantir le respect des exigences réglementaires applicables.

Intralinks a créé une des meilleures architectures de plateforme du marché qui inclut des technologies avancées telles que le nœud de contenu distribué, récemment déployé en Australie. La technologie de nœud de contenu fournit aux clients un contrôle complet sur l'emplacement de leurs données. Cela signifie que les données les plus importantes des clients d'Intralinks n'ont pas besoin de quitter la région d'Asie-Pacifique.

Dans le cadre de l'Intralinks Trust Perimeter, les clients d'Intralinks peuvent déterminer :

L'emplacement des clés de chiffrement : Intralinks a été le premier à commercialiser la technologie révolutionnaire des clés CMK (clés de chiffrement géré par le client). Cela donne aux clients le contrôle total et exclusif de la capacité de gestion dans le nuage des clés de chiffrement utilisées pour protéger leurs données propriétaires et confidentielles. Les clients d'Intralinks ont le droit exclusif de déterminer l'emplacement de leurs clés de chiffrement.

« Les entreprises doivent savoir comment conserver le contrôle de leurs informations une fois qu'elles ont quitté le pare-feu traditionnel. L'Intralinks Trust Perimeter fournit aux clients ce dont ils ont besoin pour définir un nouveau périmètre international autour de leurs informations, tout en respectant les normes de protection des données rigoureuses à l'échelle mondiale », conclut O'Leary.

Plus de 15 000 entreprises à l'échelle mondiale ont fait confiance à Intralinks pour protéger leurs informations les plus critiques et les plus risquées. Plus de 80 % des informations contenues sur la plateforme Intralinks sont classées comme hautement sensibles.

Plus de 4,1 millions d'utilisateurs professionnels à travers le monde ont utilisé la plateforme au cours des 22 années d'existence d'Intralinks.

Disponibilité

Le service de nœud de contenu distribué d'Intralinks en Australie est généralement disponible pour les clients d'Intralinks exécutant des transactions stratégiques.

Découvrez comment le fonctionnement de la technologie de nœuds de contenu distribués satisfait les exigences de souveraineté des données.

Découvrez comment nos clients peuvent créer un périmètre personnalisé Intralinks Trust Perimeter™ pour une sécurité complète des données.

