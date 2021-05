Inversionista de Northstar Financial Services (Bermuda) reclama hasta $5 millones en daños de Hancock Whitney Investment Services

HOUSTON, 4 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En su reclamación de arbitraje ante la Autoridad Reguladora para la Industria Financiera ("FINRA"), contra Hancock Whitney Investment Services, Inc., un jubilado centroamericano solicita hasta $5 millones en daños. El inversionista jubilado sufrió pérdidas cuando invirtió $1.25 millones en Northstar Financial Services (Bermuda) bajo la recomendación de Robin Platt, corredor de Hancock Whitney Investment Services, Inc.

El reclamante, cliente de Hancock Whitney Bank por muchos años, había invertido mayormente en productos bancarios y mantenía su dinero en cuentas de cheques/ahorros. En 2016, Platt le recomendó las inversiones sitas en las Islas Bermudas, las cuales terminarían formando la mayoría de la cartera del jubilado.

Los abogados de Shepherd Smith Edwards and Kantas (SSEK Law Firm at investorlawyers.com) que manejan reclamaciones ante el fraude de Northstar Financial Services (Bermuda) representan a este inversionista en su reclamación ante FINRA contra Hancock Whitney Investment Services.

Es importante destacar que una anualidad variable es generalmente considerada como una alternativa de renta fija segura. Sin embargo, este producto de las Islas Bermudas no proveía las mismas protecciones que las anualidades variables sitas en los Estados Unidos, lo cual le convertía en una posición más arriesgada.

Esta anualidad en específico era altamente inadecuada para él. Dada su edad y nivel de tolerancia de riesgo. Ahora, luego de perder la totalidad de su principal y sufrir grandes pérdidas en sus inversiones, este reclamante alega inadecuación, falsas representaciones y omisiones, falta de supervisión, incumplimiento de contrato, y violación de otros deberes.

Desafortunadamente, Northstar Financial Services (Bermuda) ya no está solvente y su dueño, Greg Lindberg está en prisión. Luego de declararse en quiebra el año pasado, Northstar Financial Services (Bermuda) tiene que ser liquidada.

La firma de abogados de SSEK representa un número de ellos en sus reclamaciones ante FINRA contra sus corredores, incluyendo una disputa de un cliente contra J.P. Morgan Securities por $500 mil y otra reclamación de un inversionista contra Truist Investment Services, también por $500 mil.

Hay también otros corredores que vendieron productos Northstar Financial Services (Bermuda), incluyendo Bankoh Investment Services y Ocean Financial Services.

Llámenos hoy si usted cree haber sufrido pérdidas tras invertir en productos de Northstar Financial Services (Bermuda).

Contacto:

Línea Gratuita: (800) 259-9010

Línea Gratuita: Mexico (800) 283-3403

Internacional: WhatsApp (713) 224-2400 (Textos solamente)

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/334439/shepherd_smith_edwards___kantas_llp_logo.jpg

FUENTE Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP

Related Links

http://www.investorlawyers.com



SOURCE Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP