Invescap élargit son rayonnement international et son offre de services en 2023, explique son PDG Marc-André Pépin

GENÈVE, 4 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Invescap, société de prêt et d'investissement privée dirigée par Marc-André Pépin, a annoncé l'élargissement de ses services, produits et partenariats pour l'année à venir. En étendant ses capacités de distribution à l'échelle mondiale, Invescap, dont le siège est en Suisse, s'implante désormais sur de nouveaux marchés, dont les États-Unis pour les clients offshore, les EAU, Israël et Singapour.

Face à la demande actuelle de stratégies d'investissement moins axées sur les marchés financiers traditionnels, Invescap, leader du marché, se tourne vers les marchés à forte croissance et propose davantage de services à sa clientèle. De nouvelles méthodes d'investissement, telles que sa stratégie de préservation du capital, ont également été diversifiées pour répondre aux besoins des clients existants et nouveaux. En comparaison avec plus de 800 fonds communs de placement dans le domaine du crédit à revenu fixe, la stratégie d'investissement SPI All Yields Fund d'Invescap a été classée n°1 du Morningstar pour le cinquième trimestre consécutif.

« Alors que nous nous développons sur de nouveaux marchés, il est important que nous étudions toutes les opportunités d'investissement et d'expansion, afin de nous assurer que nous continuons à fournir des services de première qualité à nos clients actuels et potentiels, a déclaré Marc-André Pépin, PDG d'Invescap. Les partenariats que nous avons créés et renouvelés présenteront des avantages à long terme pour les deux parties et nous sommes impatients de créer de nouvelles relations à l'échelle mondiale. 2023 promet d'être une année palpitante. »

Grâce à l'entretien et à la croissance continus des relations actuelles et nouvelles, Invescap renouvelle son partenariat avec Factoring Chains International, forme un nouveau partenariat avec l'International Fund Settlement, et entame les dernières étapes d'un accord qui permettra le règlement du fonds sur les plateformes Pershing et Allfunds.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.invescap.ch

À PROPOS D'INVESCAP



Invescap a été fondée en 2012 en Suisse par Marc-André Pépin, expert en investissements canado-suisse spécialisé dans la dette privée internationale. Les clients d'Invescap vont des gestionnaires d'actifs indépendants et des bureaux de gestion aux institutions financières. Les investisseurs apprécient les rendements relativement stables et positifs des stratégies proposées. Ces stratégies proposent une diversification par rapport aux marchés financiers et sont bien adaptées aux investisseurs qualifiés.

Contact :



Liat Blumner

[email protected]

SOURCE Invescap