InvestCloud lance InvestCloud X

La gamme de produits de nouvelle génération révolutionne la communication, la planification et la distribution des produits financiers dans le domaine de la gestion de patrimoine.

LOS ANGELES, 1er novembre 2021 /PRNewswire/ -- InvestCloud, leader mondial de la transformation numérique, a dévoilé aujourd'hui InvestCloud X - sa plus importante innovation produit à ce jour. InvestCloud X est composé de trois produits révolutionnaires réunis en un seul : une plateforme de communication numérique qui transforme la façon dont les conseillers interagissent avec leurs clients, une plateforme de planification numérique conçue pour répondre aux besoins les plus simples comme les plus sophistiqués de tous les investisseurs, ainsi qu'une plateforme d'achat numérique de produits financiers appelée "Supermarché Financier".

Le cofondateur et CEO John Wise a déclaré : "La combinaison de trois produits en un seul change la donne. La possibilité de travailler sur des plans à différents âges et à différents moments de la vie, puis de sélectionner immédiatement des produits financiers pour réaliser ces plans, et enfin de surveiller, de faire des rapports et de communiquer sur une seule plateforme et un seul produit, change la donne."

Comme tout ce qu'InvestCloud a fait depuis sa création il y a 11 ans, InvestCloud X est déployé sur la plateforme financière cloud d'InvestCloud, qui supporte aujourd'hui 6,3 trillions de dollars d'actifs répartis sur plus de 20 millions de comptes d'investisseurs dans plus de 40 pays à travers le monde. Comme tous les produits InvestCloud, InvestCloud X a été conçu et construit à l'aide d'iProgram (anciennement PWP), le moteur de génération de code IA breveté qui constitue une révolution en termes de coût et de délai de mise sur le marché. Tous les aspects d'InvestCloud X sont bien sûr reliés à l'InvestCloud Digital Warehouse, l'entrepôt de données central personnalisé cataloguant les données pour une recherche et un accès transparent dans le monde entier.

Communications digitales intuitives

La plateforme de communication numérique InvestCloud X est une plateforme numérique pour la communication avec les clients et les conseillers qui permet la création d'expériences personnalisées pouvant être optimisées et affinées pour un nombre illimité de personas et visualisées sur mobile ou desktop, de n'importe où et à tout moment. Utilisant à la fois le jeu et la théorie de la décision, les offres de science comportementale d'InvestCloud encouragent les utilisateurs finaux à rester activement engagés dans leur bien-être financier. La plateforme exploite également l'IA formée sur des informations historiques pour servir des recommandations personnalisées pour les produits et les actions dans un portefeuille client.

Planification numérique intelligente

La plateforme de planification numérique InvestCloud X offre des plans financiers complets, à n'importe quel stade du patrimoine, de la planification de base aux besoins sophistiqués et complexes de tous les investisseurs - y compris la planification fiscale et successorale. Comme la plateforme de communication numérique, la plateforme de planification numérique est entièrement paramétrable aux besoins de l'utilisateur final, ce qui permet aux conseillers de guider leurs clients dans la réalisation et la mise à jour de leurs plans financiers selon leurs propres termes.

Yaela Shamberg, cofondatrice et chef de produit pour Digital Wealth, explique : "Du style de vie aux plans basés sur les objectifs, en passant par les flux de trésorerie, la fiscalité, les trusts et la retraite, la plateforme de planification numérique dans InvestCloud X est une expérience entièrement numérique, à laquelle on accède à l'aide de la plateforme de communication InvestCloud X. Ces outils de planification tirent parti des mêmes techniques de science comportementale qui sont au cœur d'InvestCloud, encourageant l'engagement avec un regard approfondi sur le design et l'expérience utilisateur."

Un Supermarché Financier révolutionnaire

Le Supermarché Financier est une place de marché de type Amazon pour l'industrie financière - une place de marché de produits financiers pour les distributeurs et les fabricants. Avec le Supermarché Financier, tous les produits sont catalogués sur une seule plateforme, permettant une recherche simple par les conseillers, un ajout simple par les gestionnaires d'actifs et une exécution simple par les conseillers pour les clients. Les produits peuvent être commercialisés avec des informations détaillées - des données historiques de performance aux médias riches (vidéo, podcast, etc.), qui permettent de brosser un tableau plus clair de l'opportunité.

Le chef de produit du Supermarché Financier, Fred Duden, ajoute : "Cela change la donne. Les informations et les analyses préliminaires sont numérisées et transparentes au sein du Supermarché Financier. Comme pour tout ce qui concerne InvestCloud X, ces informations sur les produits peuvent être partagées sans effort via la plateforme de communication numérique, et exécutées via la plateforme de planification numérique."

InvestCloud a organisé un événement de lancement en direct la semaine dernière, et un enregistrement du lancement du produit est maintenant disponible sur le site web d'InvestCloud au lien suivant.

A propos d'InvestCloud

InvestCloud est une entreprise mondiale spécialisée dans les plateformes numériques qui permettent le développement de solutions financières, pré-intégrées dans le Cloud. La société propose des expériences client à la demande et des solutions opérationnelles intuitives à l'aide d'une bibliothèque d'applications modulaires en constante expansion, ce qui donne lieu à des produits extrêmement performants. InvestCloud, dont le siège social se trouve à Los Angeles, compte plus de 20 bureaux dans le monde, notamment à New York, Londres, Genève, Singapour et Sydney, et prend en charge des milliers de milliards d'actifs pour des centaines de clients divers - des plus grandes banques du monde aux gestionnaires de patrimoine, aux gestionnaires d'actifs et aux sociétés de services d'actifs.

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au site web d'InvestCloud.

