Investeringsmaatschappij Vontobel schaalt Robotic Process Automation (RPA) van Appian op door de hele organisatie

Het Appian platform stelt Vontobel in staat om de Appian RPA-mogelijkheden via de cloud toe te voegen aan de on-premise Appian-implementatie van de beleggingsonderneming. De RPA-bots draaien on-premise om taken te automatiseren en dossiers bij te werken, terwijl het beheer en de orkestratie van de bots in een beveiligde lokale cloud blijft. Op deze manier blijven alle gevoelige klantgegevens lokaal en in volledige controle van Vontobel, waarmee wordt voldaan aan de strenge wetgeving op het gebied van dataprivacy en -bescherming. Met de toevoeging van Appian RPA beschikt Vontobel over een complete automatiseringsoplossing, waarmee het bedrijf efficiënt en veilig op één platform op kan schalen en groeien.

De beleggingsonderneming met een hoofdkantoor in Zürich is gespecialiseerd in vermogensbeheer, activabeheer en beleggingsoplossingen. Appian RPA automatiseert de handmatige processen van Vontobel voor de verwerking van beleggingsactiva, bankproducten en andere operationele workflows. De bots van Appian weten de procestijden significant te verkorten, operationele kosten laag te houden en datakwaliteit te verbeteren. Hiernaast monitort Appian RPA alle bots en geautomatiseerde processen met realtime analyses en dashboards, waardoor Vontobel een uitstekend operationeel overzicht heeft voor risicobeheer en naleving van de strenge regelgeving.

Vontobel kan Appian bots creëren met een low-code visueel ontwerp en deze snel implementeren, wetende dat er geen bedrijfsgegevens door de publieke cloud hoeven te gaan, maar in Vontobel's on-premise omgeving blijven. Daarnaast resulteert Appian RPA in een snelle en eenvoudige implementatie met naadloze integratie binnen de bestaande IT-architectuur van Vontobel.

Als onderdeel van het Appian Low-Code Platform maakt Appian RPA het makkelijk om Robotic Process Automation snel op te schalen binnen de gehele onderneming tegen lage kosten. Op basis van Appian's licentiemodel kan Vontobel een onbeperkt aantal Appian RPA bots bouwen voor een vast bedrag en deze inzetten op Windows en Linux-omgevingen voor meer flexibiliteit en een hogere Return of Investment (ROI).

"We zijn erg trots dat Vontobel voor Appian RPA heeft gekozen om hun bedrijfskritische processen te automatiseren en dat ze met ons blijven samenwerken tijdens de transformatie van hun business," aldus Dirk Pohla, Regional Vice President van Appian DACH. "Samen met Vontobel tonen we aan dat Appian RPA als onderdeel van het Appian Low-Code Platform significante waarde kan toevoegen en snel impact kan leveren waar elke organisatie van kan profiteren, ongeacht hun keuze voor een on-premise of op cloud-gebaseerd implementatiemodel."

Over Vontobel

Bij Vontobel geven we actief vorm aan de toekomst. We creëren en volgen kansen met vastberadenheid. We beheersen wat we doen - en we doen alleen wat we beheersen. Dit is hoe we onze klanten vooruithelpen. Als wereldwijd actieve vermogensbeheerder met Zwitserse roots zijn wij gespecialiseerd in vermogensbeheer, activabeheer en beleggingsoplossingen. We maken gebruik van de kracht van technologie om een hoogwaardige, individuele klantervaring te bieden en om onze beleggingsexpertise in te zetten op meerdere platforms en ecosystemen. Wij stellen onze medewerkers in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en kansen tot leven te brengen. Wij doen dit op basis van de overtuiging dat succesvol beleggen begint met het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij houden onze prestaties voortdurend tegen het licht en streven ernaar de verwachtingen van onze cliënten te overtreffen. De aandelen op naam van de Vontobel Holding AG zijn genoteerd op de SIX Swiss Exchange. De nauwe verbondenheid van de families Vontobel met de onderneming waarborgt onze onafhankelijkheid als ondernemer. De vrijheid die daaruit voortvloeit, beschouwen wij als een verplichting om ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Op 30 juni 2021 bezat Vontobel een totaal vermogen van CHF 303,3 miljard aan klanten. Wereldwijd en op onze thuismarkt bedienen wij onze cliënten vanuit 26 locaties.

Over Appian

Appian helpt organisaties snel applicaties en workflows te ontwikkelen met een low-code platform. Door mensen, technologieën en gegevens in één workflow samen te brengen, kan Appian helpen resources te maximaliseren en bedrijfsresultaten te verbeteren. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om de klantervaring te optimaliseren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com

