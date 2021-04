InvestHK lanceert wereldwijd evenementenprogramma StartmeupHK Salons ter ondersteuning van jaarlijks StartmeupHK Festival

"De wereld is het afgelopen jaar volledig ontwricht, maar zoals het hoort hebben veel start-ups gedaan waar ze zo goed in zijn: mee zwenken om aan nieuwe eisen te voldoen. Het StartmeupHK Festival van dit jaar richt zich op een welvarende toekomst," aldus Stephen Phillips, Director General of Investment Promotion van InvestHK. "Onze StartmeupHK Salons geven deelnemers de kans om de laatste wereldwijde trends in de sector te ontdekken en te bespreken, nieuwe kansen te identificeren en inzichten te krijgen van opinieleiders wereldwijd die zich hebben aangepast en geïnnoveerd in deze ongekende tijden."

Elk van de salons is aangepast aan de locatie en omvat drie tot vier panels die belangrijke aandachtsgebieden bespreken.

Startup Panel

In het Startup Panel komen succesvolle start-ups aan bod die in Hongkong een bedrijf hebben opgezet of die naar de SAR zijn verhuisd als uitvalsbasis voor expansie in de regio en naar het Chinese vasteland. De panelleden zullen uit persoonlijke ervaring vertellen over het opzetten van activiteiten in Hongkong en over de verwachtingen voor de marktontwikkelingen in de regio in de komende maanden. De belangrijkste thema's zijn: kansen optimaal benutten in een uitdagend bedrijfsklimaat en de nadruk leggen op groeisectoren in het post-pandemische tijdperk.

Investor Panel

Het Investor Panel zal ingaan op de uitdagingen waarmee de durfkapitaalgemeenschap wordt geconfronteerd nu de financieringspercentages in 2020 vertraagd zijn. De panelleden zullen ingaan op de recente tekenen van een terugkeer naar een normale situatie en het hebben over veranderingen op de investeerdersmarkt, nieuwe trends in de fondsenwerving voor startende ondernemingen en het soort investeringsmogelijkheden waarnaar durfkapitalisten in het panel op zoek zijn in een post-pandemische economie. Panelleden zullen casestudy's delen en bespreken welke bedrijfssectoren het best geplaatst zijn voor een economische heropleving in 2021.

Corporate Panel

Leden van het Corporate Panel zullen ingaan op de groeiende impact van technologie en op de noodzaak om mee te liften op de innovatiegolf door nauwere banden aan te knopen met start-ups en interne digitaliseringsprogramma's uit te rollen. Zij zullen ook aandacht besteden aan het toenemende belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid, een parool dat bedrijven verplicht een beleid op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) te voeren dat aan de mondiale normen voldoet.

Greater Bay Area Panel

Panelleden zullen een overzicht geven van de groeiende reeks mogelijkheden die in de SAR gevestigde start-ups toegang geven tot markten op het vasteland, en van de wijze waarop ondernemingen in de GBA financiering kunnen aantrekken en zich beter kunnen richten op nieuwe overzeese markten. De huidige snelle transformatie van de GBA-markten en -infrastructuur betekent dat er een schat aan inzichten is die door de panelleden zullen worden gedeeld om nieuwe zakelijke kansen te belichten.

"Met zijn uitstekende infrastructuur, pro-business-beleid, fantastische talentenpool en strategische ligging is Hongkong de ideale plaats om een bedrijf in Azië te laten groeien. Hongkong is een kernstad in de sterk geconnecteerde GBA - een van de boeiendste economische regio's ter wereld. Met een consumentenmarkt van 72 miljoen, veel van China's meest innovatieve bedrijven, high-end productie, onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten en technologisch talent, is het gewoon te groot en te bruisend om te negeren," zei Stephen Phillips, Director General of Investment Promotion van InvestHK. "De StartmeupHK Salons zijn een geweldige manier om te begrijpen wat Hongkong voor uw bedrijf kan betekenen. Wij willen grote en kleine bedrijven helpen hun volgende stap in Azië te zetten - daar zal de actie plaatsvinden in het herstel na de pandemie"

Om uw plaats te registreren en voor meer informatie over de salons, ga naar [ https://www.startmeup.hk/salons/ ].

Locatie van de Salons Datum: Lokale tijd (ASEAN) Singapore 29 april 2021 SGT 10:30 - 12:45 (Europa) Brussel 4 mei 2021 CET 11:00 - 12:45 (N. Amerika) Toronto & San Francisco 5 mei 2021 EDT 13:00 - 14:45 (Greater Bay Area) Shenzhen, China 11 mei 2021 CST 10:00 - 11:45 (Midden-Oosten & India) Mumbai 3 juni 2021 IST 10:00 -11:45 (Z. Amerika) Santiago 10 juni 2021 EDT 09:00 - 10:45

Over Invest Hong Kong

Invest Hong Kong is het departement van de regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong dat verantwoordelijk is voor het aantrekken van buitenlandse directe investeringen en het verlenen van steun aan overzeese bedrijven en bedrijven van het vasteland om zich in Hongkong te vestigen of uit te breiden. Het biedt gratis advies en diensten op maat voor bedrijven uit het buitenland en het vasteland. Naast het hoofdkantoor in Hongkong heeft Invest Hong kong vertegenwoordigers in 33 steden in Azië en de Stille Oceaan, Europa, het Midden-Oosten en Noord- en Zuid-Amerika. Ga voor meer informatie naar www.tableau.com .

