Investigação da Patrick Racz e da Smartflash Launch Civil Rico sobre a Apple

LONDRES, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O fundador Patrick Racz e Inventor do Smartflash, anunciou o lançamento de uma investigação Civil em relação à Apple, Inc. A investigação se concentrará em alegações de roubo da propriedade intelectual da Smartflash e circunstâncias relacionadas à invalidação ilegal de patentes.

Em 2015, Racz ganhou uma vitória retumbante contra a Apple no tribunal, com um prêmio inicial do júri de $533 milhões por infração intencional. Os principais méritos e resultados do caso, ou seja, que a Apple infringiu a tecnologia e induziu outras pessoas a infringir, permanecem imperturbados hoje.

De 2015 a 2018, Racz foi então forçado a defender uma série de recursos dispendiosos em fóruns separados, incluindo 48 casos individuais no Conselho de Recurso de Julgamento de Patentes (PTAB), onde o painel de juízes incluiu ex-advogados para os réus. Agora, a Racz e a Smartflash estão dando um passo adiante ao lançar uma investigação Civil Rico. A Racketeer Influenced andCorrupt Organizations Act (RICO) são uma lei federal que permite o processo de indivíduos ou organizações envolvidas em atividades ilegais como parte de um empreendimento criminoso maior.

"Acreditamos que as ações da Apple não são exclusivamente restritas à violação deliberada de patentes, mas também fazem parte de um padrão mais significativo de atividade ilícita", disse Racz. "Estamos comprometidos em proteger nossa propriedade intelectual e em responsabilizar a Apple por suas ações".

A investigação da Civil Rico está sendo liderada por uma equipe de especialistas jurídicos e se concentrará na coleta de evidências para apoiar as reivindicações da Smartflash.

Para mais informações ou para solicitar uma entrevista, entre em contato com [email protected] ou ligue para Josh Moreton, gerente de contas, em +44(0)7828133445

Para mais informações sobre a campanha, acesse www.patrickracz.com

FONTE Smartflash

