Investigación en el noroeste de Arabia Saudita revela una de las series de estructuras monumentales más antiguas del mundo. AlUla revela detalles de su nuevo centro global para arqueología: The Kingdoms Institute

El estudio y las conclusiones se detallarán y publicarán en la revista científica Antiquity el 30 de abril de 2021.

The Kingdoms Institute, que se dio a conocer a principios de este mes, se estableció bajo auspicio de la Comisión Real de AlUla (RCU). La RCU ha venido desarrollando un extenso programa de investigación en todo el condado de AlUla que está ampliando el conocimiento de la historia de la humanidad en la región, a la vez que se ha convertido en la base intelectual del instituto como centro global para la investigación y conservación arqueológica.

Su alteza el príncipe Badr, ministro saudí de Cultura y gobernador de la RCU, expresó: "Inspirado por la visión de Su Alteza Real el Príncipe Heredero de proteger 200.000 años de historia, el legado cultural de AlUla perdura con The Kingdoms Institute: un centro global para el conocimiento, la investigación y la colaboración que explora las fronteras de la arqueología y crea oportunidades de nuevas carreras para nuestra comunidad. Un lugar para descubrir y celebrar mientras revelamos las contribuciones de Arabia Saudita a la humanidad".

El estudio de mayor alcance hasta la fecha

Si bien la existencia de los mustatils se conocía con anterioridad, los más de 1.000 mustatils registrados por el equipo encargado de la RCU son aproximadamente el doble de los que se habían identificado antes.

La investigación aérea y terrestre sin precedentes, por parte de un equipo de la Universidad de Australia Occidental, inspeccionó grandes extensiones de la región usando sensores remotos y helicópteros. Después de registrar su presencia desde el aire, el equipo exploró alrededor de 40 a nivel del suelo y excavó uno. Este conjunto constituye el mayor estudio de mustatils hasta la fecha. Estas antiguas estructuras en el desierto arábigo proporcionan evidencias tempranas de actividad ritual.

La datación por radiocarbono de un cuerno y un diente animal que se encontraron en la cámara en un mustatil en AlUla y que, junto con otros, parecen haber sido utilizados como rituales de ofrenda, revelaron una fecha del neolítico tardío de seis milenios a. e. c.

La investigación de los mustatils es una prioridad para la RCU. La campaña de investigación arqueológica de AlUla, incluyendo los descubrimientos de los mustatils, se está presentando en este momento en la serie documental "Architects of Ancient Arabia" de Discovery Channel.

Un centro para el descubrimiento

The Kingdoms Institute se está consolidando como un centro científico de clase mundial para la investigación arqueológica y de la conservación, dedicado al estudio de la historia y la prehistoria de la península arábiga y con el objetivo de preservar su legado como la intersección que conecta a tres continentes. Cuenta con el apoyo del trabajo de campo en todo el condado de AlUla que ya está cerrando brechas en la historia natural y de la humanidad en la región.

Inspirado por el rol de AlUla como una intersección cultural y su importancia histórica en el intercambio cultural y comercial mundial, The Kingdoms Institute será un centro académico, así como una plataforma cultural para el conocimiento, la exploración y la inspiración. Será uno de los pilares de la infraestructura cultural de AlUla dentro del plan maestro The Journey Through Time Masterplan que fue lanzado este mes.

The Kingdoms Institute ayudará a cumplir el objetivo consignado en la Vision 2030 de promover a Arabia Saudita como una sociedad vibrante, una economía próspera y una nación ambiciosa. Además de desarrollar un centro global sobre la historia del condado de AlUla, The Kingdoms Institute también capacitará a la próxima generación de arqueólogos saudíes y futuros líderes del instituto, lo que abrirá nuevas oportunidades para los jóvenes profesionales del país.

El hogar permanente de The Kingdoms Institute, una estructura de arenisca roja que hará eco de las obras monumentales de la civilización Dadan, abrirá las puertas a sus primeros visitantes hacia 2030. La RCU estima que el instituto recibirá 838.000 visitantes al año para 2035, en un espacio permanente de 28.857 metros cuadrados en el distrito Dadan de AlUla.

Su espacio físico permanente aún se encuentra en etapa de planificación, pero como organización activa de investigación desde los inicios de la RCU, más de 100 arqueólogos ya están cavando, inspeccionando y llevando a cabo estudios asociados en trabajos de campo estacionales en AlUla . La colección permanente del instituto también está en crecimiento constante.

Aunque el mandato del reino para el instituto abarca los 200.000 años de historia natural y de la humanidad en AlUla, la "Era de los reinos", la época de los reinos Dadan, Lihyan y Nabataean, entre el año 1000 a. e. c. y el 106 e. c., será un área de énfasis para el instituto.

El instituto tendrá a su cargo docenas de misiones arqueológicas y de conservación en las que participarán expertos de múltiples disciplinas aliadas que trabajarán por todo el condado de AlUla. Los trabajos ya cuentan con equipos de instituciones saudíes e internacionales, incluyendo la Universidad King Saud, que ha realizado una valiosa labor de base en AlUla durante los últimos 15 años, así como la UNESCO, ICOMOS, el Centre National de la Recherche Scientifique de Francia, el Deutsches Archäologisches Institut de Alemania y la Universidad de Australia Occidental entre otros.

"Apenas hemos empezado a contar la historia oculta de los antiguos reinos de Arabia del Norte", afirmó José Ignacio Gallego Revilla, director ejecutivo de Arqueología, Investigación del Patrimonio y Conservación de la RCU. "Vendrá mucho más a medida que descubrimos la profundidad y amplitud del patrimonio arqueológico de la región, que durante décadas ha carecido de representación pero que, finalmente, tendrá la exposición que merece en The Kingdoms Institute".

El instituto no solo levantará las capas de la profunda historia y la influencia intercultural de AlUla a través de la lente del descubrimiento arqueológico sino que, también, desarrollará programas de capacitación nacionales e internacionales, académicos y vocacionales, destacando los últimos métodos y técnicas e invirtiendo profundamente en la próxima generación de especialistas saudíes para conservar The Kingdoms Institute para las generaciones venideras.

Ya se han logrado avances con el nombramiento del Dr. Abdulrahman Alsuhaibani como director interino de Museos y Exposiciones, así como de Munirah Almushawh como la primera arqueóloga que codirige un proyecto arqueológico en Arabia Saudita.

La Dra. Rebecca Foote, directora de Arqueología e Investigación del Patrimonio Cultural de la RCU, mencionó: "Con los numerosos programas de investigación en curso, el condado de AlUla se está convirtiendo en la región más activa en investigación arqueológica de Oriente Medio. Acabamos de completar la inspección de sus más de 22.000 kilómetros cuadrados de terreno desde el aire y en tierra, y registramos más de 30.000 zonas de importancia arqueológica. Excavaciones selectivas en más de 50 de esos sitios están proporcionando datos especialmente sobre la prehistoria tardía (entre el año 6000 y 2000 a. e. c.) con resultados sorprendentes como nuestros nuevos conocimientos sobre los mustatils".

Para obtener más información sobre The Kingdoms Institute y The Journey Through Time Masterplan, visite

Acerca de AlUla

Ubicada a 1.100 km de Riyadh en el noroeste de Arabia Saudita, AlUla es un lugar de patrimonio natural y humano extraordinarios. La vasta superficie, que abarca 22.561 km², incluye un exuberante valle del oasis, imponentes montañas de arenisca y antiguos sitios del patrimonio cultural que datan de miles de años de antigüedad.

El sitio más conocido y reconocido en AlUla es Hegra, el primer sitio del patrimonio mundial de la UNESCO en Arabia Saudita. Hegra, una antigua ciudad de 52 hectáreas, fue la principal ciudad sureña del Reino nabateo y consta de unas 100 tumbas muy bien conservadas con fachadas minuciosas talladas en afloramientos de arenisca. Las investigaciones actuales sugieren que Hegra fue el puesto fronterizo más meridional de los romanos después de conquistar a los nabateos en el año 106 de la era común.

Además de Hegra, AlUla es el hogar de una serie de sitios históricos y arqueológicos fascinantes como una ciudad vieja que está rodeada por un antiguo oasis, Dadan, la capital de los reinos de Dadán y Lihyan, considerada una de las ciudades de antes del primer milenio de la era común más desarrolladas de la Península Arábiga; miles de antiguos sitios de arte en roca e inscripciones en Jabal Ikmah; y las estaciones del ferrocarril de Hijaz.

Acerca de la Comisión Real de AlUla

La Comisión Real de AlUla (RCU) se estableció por real decreto en julio de 2017 para preservar y desarrollar AlUla, una región de gran importancia natural y cultural situada en el noroeste de Arabia Saudita. El plan a largo plazo de la RCU describe un enfoque responsable, sostenible y sensible en materia de desarrollo urbano y económico, que preserva el patrimonio natural e histórico del área, a la vez que establece a AlUla como un lugar atractivo para vivir, trabajar y visitar. Este plan abarca una amplia gama de iniciativas en todos los ámbitos de la arqueología, el turismo, la cultura, la educación y las artes, lo que refleja el compromiso de atender la diversificación económica, el empoderamiento de la comunidad local y las prioridades de conservación del patrimonio consignadas en el programa Visión 2030 del Reino de Arabia Saudita.

