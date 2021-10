Investigadores de Baylor y Harvard se asocian en un estudio global a largo plazo sobre la prosperidad humana

"El estudio The Global Flourishing Study es exactamente el tipo de trabajo que se necesita para comprender a fondo la interrelación de elementos clave en la experiencia humana que nos ayudan a vivir bien, ser felices y experimentar una sensación de sentido y propósito", explicó el Dr. Tyler VanderWeele, codirector del proyecto, profesor de Epidemiología del John L. Loeb and Frances Lehman Loeb, y director del Programa Human Flourishing de Harvard, quien ha publicado importantes artículos sobre la evaluación de la prosperidad humana en importantes revistas científicas como JAMA y Proceedings of the National Academy of Sciences. "El diseño de la investigación longitudinal nos permitirá avanzar sustancialmente en el conocimiento científico sobre los determinantes de la prosperidad humana".

El Dr. Byron Johnson, director del proyecto, profesor distinguido de Ciencias Sociales y director del Instituto para Estudios en Religión de Baylor, también comentó sobre la importancia de los datos para comprender mejor el papel de la religión en un contexto global: "Es una oportunidad extraordinaria para que el equipo Baylor-Harvard lidere un estudio de panel como este. Debido a que nuestro tamaño de muestra es tan grande, podremos examinar todas las grandes religiones del mundo y el papel, si existe, que desempeñan en la prosperidad humana".

El panel incluirá a personas de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Egipto, España, Estados Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Israel, Japón, Kenia, México, Nigeria, Polonia, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Tanzania, Turquía y Ucrania.

Durante los próximos cinco años, el equipo analizará datos longitudinales sobre los patrones, los determinantes y los componentes y causas sociales, psicológicos, espirituales, políticos, económicos y sanitarios relacionados con la prosperidad humana. "Hay varios ejemplos de estudios basados en la probabilidad y representativos a nivel nacional que rastrean a los mismos encuestados en el tiempo en un solo país", explicó el Dr. Rajesh Srinivasan, director mundial de Investigación de la Encuesta Mundial de Gallup, "pero pocos han intentado abarcar múltiples países. El alcance de este proyecto no tiene precedentes y probablemente genere valiosos conocimientos para la investigación con encuestas mundiales utilizando este tipo de metodología".

El diseño del cuestionario fue objeto de un extenso desarrollo y retroalimentación, que incluyó meses de trabajo en el perfeccionamiento de las preguntas, traducción, pruebas cognitivas y pilotos. Esa labor está resumida en un informe detallado de Gallup.

El equipo de investigación se asociará con el Centro para la Ciencia Abierta para hacer de los datos del Global Flourishing Study un recurso de acceso abierto, de manera que investigadores, periodistas, legisladores y educadores de todo el mundo puedan investigar información detallada sobre lo que constituye una vida próspera. El Dr. David Mellor, director de Políticas del Centro para la Ciencia Abierta, comentó: "El rigor y la transparencia aplicados a su análisis incrementarán la confianza en la investigación que proviene de este trabajo, y reducirán las barreras al acceso equitativo a esta información en todo el mundo. No podríamos estar más contentos de asociarnos con estos equipos para apoyar este proceso".

En general, el objetivo es construir un campo de estudio maduro en torno a la ciencia de la prosperidad humana, produciendo hallazgos de investigación que influirán en la dirección de las políticas sociales y de salud. Como señaló Jim Clifton, director ejecutivo de Gallup: "The Global Flourishing Study es una innovación metodológica que puede cambiar verdaderamente el mundo; cambiar verdaderamente la forma en que se dirige el mundo". VanderWeele se hizo eco de estos sentimientos: "Esta es una enorme oportunidad. Estamos muy emocionados de ver lo que aprenderemos nosotros y otros investigadores de todo el mundo".

Dado su alcance, se necesitaba el apoyo conjunto de un consorcio de financiadores para hacer que el Global Flourishing Study fuera financieramente viable, e incluyó el apoyo de John Templeton Foundation, Templeton Religion Trust, Templeton World Charity Foundation, Fetzer Institute, Paul Foster Family Foundation, Wellbeing for Planet Earth Foundation, Well Being Trust y David & Carol Myers Foundation.

Junto con Johnson y VanderWeele, los miembros del equipo Baylor-Harvard incluyen a los doctores Matt Bradshaw, Merve Balkaya-Ince, Brendan Case, Ying Chen, Alex Fogleman, Sung Joon Jang, Philip Jenkins, Thomas Kidd, Matthew T. Lee, Jeff Levin, Tim Lomas, Katelyn Long, Van Pham, Sarah Schnitker, John Ssozi, Robert Woodberry y George Yancey.

Acerca del Instituto para Estudios en Religión de Baylor

Lanzado en 2004, el Instituto para Estudios en Religión (ISR) de Baylor inicia, apoya y realiza investigaciones sobre religión, involucrando académicos y proyectos que abarcan el espectro intelectual: historia, psicología, sociología, economía, antropología, ciencia política, filosofía, epidemiología, teología y estudios religiosos. Nuestro mandato se extiende a todas las religiones, en todas partes y a lo largo de la historia, y abarca el estudio de los efectos religiosos en el comportamiento prosocial, la vida familiar, la salud de la población, el desarrollo económico y los conflictos sociales. Al tiempo que se esfuerzan siempre por lograr una objetividad científica adecuada, nuestros académicos tratan la religión con el respeto que las cuestiones sagradas requieren y merecen.

Acerca del Programa Human Flourishing de Harvard

Fundado en 2016, el Programa Human Flourishing del Instituto de Ciencias Sociales Cuantitativas de Harvard tiene como objetivo estudiar y promover la prosperidad humana y desarrollar enfoques sistemáticos para la síntesis del conocimiento en todas las disciplinas. La investigación del programa contribuye a la amplia pregunta de cómo el conocimiento de las ciencias sociales cuantitativas puede integrarse con el de las humanidades sobre las cuestiones de la prosperidad humana y cómo realizar mejor esta síntesis del conocimiento en todas las disciplinas. El programa espera llevar una mayor unidad a las ciencias sociales empíricas y a las humanidades. El programa produce publicaciones de investigación y patrocina actividades educativas como cursos, seminarios y conferencias para la comunidad de la Universidad de Harvard, todos con el objetivo de reunir el conocimiento interdisciplinario y reflexionar sobre cómo los conocimientos de diferentes disciplinas pueden formar un todo coherente.

Acerca de Gallup

Gallup es una firma global de análisis y consultoría con más de 80 años de experiencia midiendo la opinión pública y el desarrollo humano. En la propia investigación de la organización y en las asociaciones de trabajo con organizaciones gubernamentales, sin fines de lucro y filantrópicas, Gallup desarrolla indicadores para medir indicadores clave de desarrollo mundial y responsabilidad social a lo largo del tiempo.

Acerca del Centro para la Ciencia Abierta (COS)

Fundado en 2013, el COS es una organización sin fines de lucro dedicada al cambio cultural con la misión de aumentar la apertura, la integridad y la reproducibilidad de la investigación científica. El COS lleva a cabo esta misión construyendo comunidades en torno a prácticas de ciencia abierta, apoyando la investigación de la metaciencia y desarrollando y manteniendo herramientas de software de código abierto y gratuito, incluido el Open Science Framework (OSF). Conozca más en cos.io.

