Investigadores del Centro del Cáncer Montefiore Einstein reciben la Beca a la Igualdad en la Investigación de Salud, de la Fundación Price Family

"Reducir las disparidades del cáncer quiere decir aislar y enfrentar sus causas —ya sean genéticas y moleculares, o ambientales y ocupacionales— que dan lugar a resultados relativamente adversos en personas negras, marrones y de otros grupos marginados de nuestro país", comenta Edward Chu, MD, MMS , Director del MECC; Vicepresidente de Medicina del Cáncer en el Albert Einstein College of Medicine , Profesor de Medicina del Cáncer de la Cátedra Carol y Roger Einiger, y Profesor de Oncología y Farmacología molecular en el Albert Einstein College of Medicine . "Estamos muy agradecidos de haber encontrado el apoyo de una entidad como la Fundación Price Family ya que, al igual que nosotros, cree en la importancia de la investigación que fomenta la igualdad en la prestación de servicios de salud en el Bronx y que, en definitiva, se traducirá en una mejora del tratamiento del cáncer en nuestro centro y a lo largo del país."

Avances en la igualdad de salud

El Bronx tiene una de las poblaciones más diversas de todo Estados Unidos. Cerca del 44 % de sus habitantes se identifican como negros o afroamericanos, y el 56 % como hispanos; y más de un tercio son nacidos en otro país. A pesar de que cada vez hay más evidencias de que muchas de las causas moleculares del cáncer, por un lado, y la progresión de la enfermedad, por otro, son diferentes en personas negras, indígenas y de color (BIPOC) que en las blancas, es muy frecuente que estas minorías sean excluidas de los ensayos clínicos, y su composición genética no se tiene en cuenta en los estudios preclínicos que ponen a prueba posibles tratamientos.

"En el Centro del Cáncer Montefiore Einstein nos comprometemos a ir siempre en la vanguardia de la identificación de nuevas alteraciones moleculares, dianas y sendas de señales que puedan dar lugar a nuevos medicamentos, inmunoterapias y tratamientos para gente de color", dijo el Dr. Chu. Además, dijo que la investigación también contribuirá a desarrollar nuevas estrategias de detección y diagnóstico precoz, y prevención, para todos los pacientes.

Las propuestas ganadoras incluyen una amplia gama de investigaciones sobre cánceres diversos —de pulmón, cabeza y cuello, próstata, ginecológicos y de pecho— que afectan de manera desprorcionada a poblaciones negras, asiáticas, hispanas y otros grupos no considerados blancos. Estos estudios piloto ayudarán a generar datos que permitan solicitar subvenciones federales con las que sostener su investigación.

Más información sobre las propuestas ganadoras.

FUENTE Montefiore Einstein Cancer Center

