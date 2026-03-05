INVESTIGATION NOTICE: Faruqi & Faruqi, LLP Investigates Claims on Behalf of Investors of Beta Bionics

NEW YORK, March 5, 2026 /PRNewswire/ -- Faruqi & Faruqi, LLP, a leading national securities law firm, is investigating potential claims against Beta Bionics, Inc. ("Beta Bionics" or the "Company") (NASDAQ: BBNX).

On January 9, 2026, shares of Beta Bionics declined sharply in trading, following the company's disclosure of preliminary fourth-quarter 2025 performance metrics that fell short of market expectations.

The company reported lower-than-anticipated new patient starts for its iLet automated insulin delivery system, prompting investor concerns regarding near-term adoption trends and revenue growth.

On this news, Beta Bionics stock fell roughly $11.85 or 37.04% to close at $20.14, on January 9, 2026.

