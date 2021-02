Investimento contínuo da Tania em plataformas de comunicação gera resultados estelares no 3º trimestre

HYDERABAD, Índia, 10 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Tanla Platforms Limited anunciou hoje seus resultados para o trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2020, em comparação com o mesmo período do ano fiscal anterior.

Principais métricas

As receitas foram de Rs 654,1 crore, com um aumento de 21%, EBITDA foi de Rs 126,9 crore, com aumento de 99%

Os ganhos líquidos foram de Rs 93,5 crore, um aumento de Rs 0,7 crore

O caixa e os equivalentes de caixa foram de Rs 449,3 crore, com um aumento de Rs 204,8 crore. Os ganhos por ação foram de Rs 6,87, um aumento de Rs 0,05

Uday Reddy, presidente e CEO da Tanla Platforms Limited, declarou: "Os resultados trimestrais demonstram a profundidade das capacidades da Tanla n o domínio das plataformas e comunicações comerciais. Nosso foco constante e o investimento em plataformas e produtos, pessoas, sucesso do cliente e marca nos levaram a publicar o melhor desempenho trimestral até o momento . Com a nossa posição de mercado mais forte do que nunca, estamos comprometidos com a nossa decisão de expandir a nossa pegada global no negócio de CPaaS."

"Trubloq, a plataforma DLT construída para reforçar a regulação de TRAI, tem sido amplamente adotada por empresas, operadores de telemarketing e telecomunicações. Até o momento, incorporamos mais de 34.000 empresas. A Trubloq só foi lançada comercialmente em setembro, e agora processa mais de 70% do tráfego A2P na Índia, chegando a 1 bilhão de interações em um único dia no mês passado. A Trubloq impulsionou significativamente as receitas da Tanla no terceiro trimestre.

"A segurança dos dados, a privacidade dos dados e a rastreabilidade da pegada digital já não são apenas requisitos de conformidade mas também surgem como uma possível fonte de vantagem competitiva e, portanto , estão se tornando uma prioridade estratégica para as empresas. A plataforma Wisely, nossa mais recente oferta lançada em janeiro, assegura que a segurança dos dados dos usuários finais e a privacidade dos dados nunca sejam comprometidos ao enviar e receber comunicações comerciais. A Wisely está a caminho de "uberizar" o ecossistema CPaaS."

Destaques financeiros

O maior provedor de CPaaS da Índia registrou suas melhores receitas para o terceiro trimestre.

Em uma base anual, as receitas cresceram 21% para Rs 654,1 crore, respondendo por mais de um terço das receitas anuais do ano passado. O EBITDA aumentou 99% para Rs 126,9 crore para o mesmo período, ultrapassando a marca de Rs 100 crore pela primeira vez. A empresa reportou o maior lucro líquido da história de Rs 93,5 crore.

EBITDA convertido em caixa foi de 78% e o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de Rs

225,2 crore, para o trimestre. A Tanla e todas as suas subsidiárias permanecem sem dívidas.

Negócios em destaque

O crescimento da Tanla nos negócios para o trimestre foi impulsionado por 81 novas oportunidades de clientes. Estes

novos acordos aumentaram as receitas anuais em Rs 90 crore.

No início de janeiro, a Tanla também observou um marco significativo no negócio das plataformas com o lançamento da Wisely, uma oferta CPaaS habilitada por blockchain construída e desenhada pela Microsoft. Como um mercado único para empresas e fornecedores, a Wisely oferece uma rede global completa que oferece experiências de comunicação privadas, seguras e confiáveis. Foi a primeira vez que uma empresa de tecnologia indiana lançou uma plataforma disruptiva para adoção global.

Novas conquistas empresariais

Novas conquistas da Tanla foram obtidas de oito setores para o trimestre. Os setores de bancos, fintech, varejo e comércio eletrônico responderam por mais de 50% dos novos ganhos da empresa .

Bens de consumo e automóveis, comunicações e entretenimento, e os setores de Bancos, serviços financeiros e seguros (Banking, financial services and insurance, BFSI) lideram a lista de 6.278 empresas que se registraram no Trubloq somente no terceiro trimestre .

Suporte durante a COVID-19

Durante esses períodos difíceis, nos concentramos em manter nossos funcionários seguros, incentivando-os a trabalhar de suas casas, oferecendo-lhes tecnologia e infraestrutura adequadas. Mesmo trabalhando remotamente, garantimos que as necessidades de nossos clientes e parceiros fossem sempre atendidas e todos permaneceram engajados, saudáveis e produtivos em seu novo ambiente de trabalho.

Sobre a Tanla:

A Tanla Platforms Limited (NSE:TANLA; BSE:532790) transforma a maneira como o mundo colabora e se comunica, por meio de soluções inovadoras de CPaaS. Fundada em 1999, foi a primeira empresa a desenvolver e implementar o A2P SMSC na Índia. Hoje, como uma das maiores CPaaS do mundo , a Tanla processa mais de 800 bilhões de interações anualmente e cerca de 70% do tráfego de A2P SMS da Índia é processado por meio de sua plataforma de contabilidade distribuída, Trubloq, tornando-se o maior caso de uso de blockchain do mundo. A Tanla chega a mais de um bilhão de vidas com a missão de levar mensagens críticas que atendam às necessidades das maiores empresas do mundo. A Tanla Platforms Limited é uma empresa sediada em Hyderabad, na Índia, e está expandindo a sua presença globalmente.

Lucro e perda consolidado (Não auditado):







Rs em Lakhs Pormenores 3º trimestre para o Ano Fiscal de 2021 3º trimestre para o Ano Fiscal de 2021 2º trimestre para o Ano Fiscal de 2020 I. Receitas operacionais 65.411,2 58.324,7 53.903,9 II. Outras receitas 242,5 474,5 222,7 III. Receita Total (I+II) 65.653,8 58.799,1 54.126,6 IV. Despesas





Custo de serviços 49.296,8 44.891,7 43.510,6 Despesas com benefícios de funcionários 2.003,5 2.283,3 1.826,4 Despesa de depreciação 892,1 992,3 7.083,9 Despesas de conectividade 286,4 280,8 203,8 Custo financeiro 17,4 8,9 183,9 Outras despesas 1.136,3 1.115,7 1.994,2 Despesas totais (IV) 53.632,5 49.572,6 54.802,7 V. Lucro antes de impostos (III - IV) 12.021,3 9.226,5 (676,2) VI. Despesa tributária:





Imposto corrente 1.680,4 1.053,2 (464,7) Impostos do período anterior/Crédito Imposto Mínimo Alternativo (Alternative Minimum Tax, AMT) - - 30,6 Imposto diferido 988,9 26,0 (310,2) VII. Lucro para o ano (V -VI) 9.351,9 8.147,3 68,2 VIII. Outras receitas abrangentes (173,0) (330,5) 51,1 IX. Receita total abrangente para o período (VII + VIII) 9.178,9 7.816,8 119,3 X. Lucro por ação de capital (em INR)





Básico e diluído (não anualizado) 6,87 5,85 0,05

