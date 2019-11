Investimentos em FIP pode ser uma boa alternativa para 2020 - por Rodrigo Balassiano

Ao investir em um, compramos cotas oferecidas pelo administrador que constituiu o fundo e que está captando os recursos junto aos investidores.

Obviamente, um fundo de investimento em participações oferece riscos e vantagens que precisamos conhecer.

O objetivo deste artigo é familiarizar você com essa modalidade de aplicação a fim de que, assim, você possa decidir por ela ou não.

FIP – Capital Semente: voltado para aquisição de participações em companhias ou sociedades limitadas que tenham receita bruta anual de até R$ 16 milhões, apurada no exercício social encerrado em ano anterior ao primeiro aporte do fundo, sem que tenha apresentado receita superior a esse limite nos últimos três exercícios sociais;

voltado para aquisição de participações em companhias ou sociedades limitadas que tenham receita bruta anual de até R$ 300 milhões, apurada no exercício social encerrado em ano anterior ao primeiro aporte do fundo, sem que tenha apresentado receita superior a esse limite nos últimos três exercícios sociais; FIP – Infraestrutura (FIP-IE) e FIP – Produ ção Econ ômica intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inova ção (FIP-PD&I): aqueles que mantêm seu patrimônio investido em títulos de emissão de sociedades anônimas, de capital aberto ou fechado, que desenvolvam, respectivamente, novos projetos de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de energia, transporte, água e saneamento básico, irrigação e outras áreas prioritárias para o Poder Executivo Federal. Cada FIP-IE e FIP-PD&I deve ter, no mínimo, cinco cotistas, sendo que cada cotista não pode deter mais de 40% das cotas emitidas pelo FIP-IE ou pelo FIP-PD&I ou auferir rendimento superior a 40% do rendimento do fundo.

Os Fundos de Investimentos em Participações (FIP) devem se destacar como alternativa de investimento em 2019. Nossa expectativa é que eles ocupem um espaço importante no financiamento e crescimento das empresas, principalmente quando observamos de um lado, queda de rentabilidade em investimentos tradicionais, como CDBs, Fundos de Renda Fixa, etc.

É importante mencionar, que os FIPs possuem administradores (pessoas jurídicas autorizadas pela CVM), cuja atividade compreende o conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do fundo, que podem ser prestados pelo próprio administrador ou por terceiros por ele contratados.

Por fim, vale destacar que os fundos devem observar rigorosamente as regras da CVM e as demonstrações contábeis anuais dos mesmos devem ser auditadas por auditor independente registrado na CVM, observadas as normas que disciplinam o exercício dessa atividade.

