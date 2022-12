Investissement annoncé de 15 millions d'euros par Cipla EU dans Ethris, initiant une collaboration stratégique

Cipla et Ethris entament un partenariat pour le développement de thérapies à base d'ARNm

MUMBAI (Inde) et MUNICH (Allemagne), 30 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Cipla Limited (BSE: 500087) (NSE: CIPLA EQ), dénommée « Cipla », a annoncé aujourd'hui que sa filiale britannique, détenue à 100 %, Cipla (EU) Limited (« Cipla EU ») avait signé des accords définitifs de prise de participation de 15 millions d'euros dans Ethris GmbH (« Ethris »), un leader mondial dans l'administration d'ARNm directement au système respiratoire, y compris par inhalation.

L'investissement facilitera un partenariat stratégique à long terme entre Cipla et Ethris pour le développement de thérapies à base d'ARN messager (ARNm) et accélérera la participation de Cipla à l'espace des ARNm, ce qui lui permettra d'offrir un accès aux solutions de pointe développées par Ethris pour les pays en développement.

Un accord de collaboration est signé parallèlement à l'accord définitif, qui ouvre la voie à la commercialisation du portefeuille innovant d'Ethris dans les marchés émergents clés de Cipla.

La transaction devrait être achevée dans les 60 jours suivant la date de signature de l'accord ou tout autre délai convenu entre les parties par écrit, et sera soumise à l'accomplissement des formalités réglementaires nécessaires.

Umang Vohra, directeur général et directeur général mondial de Cipla, a déclaré : « Cette collaboration accélère notre parcours d'innovation et nous permet d'offrir à nos patients des solutions de soins de santé de pointe. Nous nous attendons à ce que les thérapies à base d'ARNm soient l'un des principaux leviers d'innovation pour Cipla. Cette technologie de l'ARNm administrée par inhalation est un changement de paradigme dans le mécanisme d'administration et ce partenariat renforce la capacité de Cipla dans le domaine des traitements des maladies respiratoires, conformément à notre aspiration d'atteindre un leadership mondial en matière de santé pulmonaire. »

Le Dr Carsten Rudolph, PDG d'Ethris, a déclaré : « Nous apprécions cette relation stratégique avec Cipla. Elle s'appuiera sur notre technologie pionnière d'ARNm et sur notre objectif commun d'offrir aux patients des traitements novateurs pour les maladies respiratoires. L'investissement appuie le développement de notre pipeline et notre objectif de tirer parti de la puissance des thérapies à base d'ARNm pour traiter un large éventail de maladies. »

Fondée en 1935, Cipla est une entreprise pharmaceutique mondiale axée sur une croissance agile et durable, sur les génériques complexes et sur l'approfondissement de son portefeuille sur ses marchés d'origine, à savoir l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Nord et les principaux marchés réglementés et émergents. Nos atouts dans les domaines de la respiration, des antirétroviraux, de l'urologie, de la cardiologie, des anti-infectieux et du système nerveux central (SNC) sont bien connus. Nos 47 sites de fabrication dans le monde produisent plus de 50 formes de dosage et plus de 1 500 produits en utilisant des plates-formes technologiques de pointe pour répondre à nos plus de 86 marchés. Cipla est classée 3e en Inde (IQVIA MAT November' 22), 3e sur le marché privé pharmaceutique en Afrique du Sud (IQVIA MAT October' 22), et fait partie des acteurs les plus importants dans le domaine des génériques aux États-Unis. Depuis plus de huit décennies, le fait de faire une différence pour les patients a inspiré chaque aspect du travail de Cipla. Il est largement reconnu que notre offre en Afrique, en 2001, d'une trithérapie antirétrovirale contre le VIH/SIDA à moins d'un dollar par jour, qui entraînait un changement de paradigme, a contribué à placer l'intégration, l'accessibilité et le caractère abordable au centre du mouvement de lutte contre le VIH. Entreprise citoyenne responsable, l'approche humanitaire de Cipla en matière de soins de santé dans la poursuite de son objectif « Caring for Life » et les liens communautaires profondément enracinés partout où elle est présente font d'elle un partenaire de choix pour les organismes de santé mondiaux, ses pairs et toutes les parties prenantes.

Ethris a ouvert une nouvelle voie depuis les gènes aux protéines thérapeutiques, en utilisant sa plateforme exclusive de technologies à ARN messager pour découvrir, concevoir et développer des thérapies innovantes. Avec plus de dix ans d'expérience en tant que pionnière des technologies à ARNm, Ethris est un leader mondial en matière d'administration d'ARNm stabilisés directement au système respiratoire via des technologies de formulation et de nébulisation optimisées. L'entreprise fait progresser rapidement son pipeline d'ARNm utilisés à des fins d'immunomodulation, ainsi que pour les thérapies de remplacement des protéines et les vaccins différenciés contre les infections virales, dans le but ultime d'améliorer la vie des patients.

