Investissements PSP annonce son émission inaugurale d'obligations vertes

Le cadre de référence des obligations vertes d'Investissements PSP est aligné sur les normes du marché des obligations vertes et durables actuellement en vigueur. Il a obtenu la cote environnementale de « Vert Moyen » et la mention la plus élevée en matière de gouvernance « Excellent », de la part de CICERO Shades of Green .

Le cadre de référence des obligations vertes et l'émission inaugurale permettront à Investissements PSP de contribuer positivement à une économie à faible émission de carbone et de répondre à la demande croissante des investisseurs pour des produits durables. Le produit net des obligations vertes sera utilisé pour financer des projets à fort impact environnemental ou ceux dont la performance environnementale sera améliorée au fil du temps, dans les catégories suivantes :

Énergie renouvelable

Efficacité énergétique

Prévention et contrôle de la pollution

Gestion écologique et durable des ressources naturelles et de l'utilisation des terres

Gestion durable de l'eau et des eaux usées

Produits, technologies de production et procédés adaptés à l'économie circulaire

Bâtiments verts

Transport propre

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 204,5 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2021. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créance. Créé en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

