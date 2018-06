Investissements PSP et ATL Partners annoncent la vente de Sky Aviation Leasing International Limited à Goshawk Aviation Limited

À la suite de la conclusion de cette transaction, Investissements PSP et ATL détiendront toujours SKY Leasing, qui, par l'entremise de ses entités basées aux États-Unis, continuera d'assurer la gestion d'aéronefs détenus par diverses entités de titrisation.

En octobre 2015, Investissements PSP et ATL - en partenariat avec l'équipe de direction dirigée par le vétéran de l'industrie, Richard Wiley - ont créé SKY Leasing, une nouvelle plateforme de location d'aéronefs. L'investissement était soutenu par le besoin grandissant de planification des flottes, étant donné la forte croissance de la flotte d'aéronefs commerciaux dans le monde et la transition vers la prochaine génération d'aéronefs. Moins de trois ans après sa création, SALI a fait l'acquisition ou s'est engagée à acquérir 51 aéronefs commerciaux, ce qui a contribué à bâtir une plateforme de location d'aéronefs commerciaux bien établie, active mondialement et en forte croissance, axée sur les aéronefs nouveaux, récents et de mi-vie.

« Nous sommes ravis d'avoir contribué à la croissance de SALI, qui est passée d'une entreprise en démarrage à une plateforme de location de renommée mondiale, a affirmé Przemek Obloj, directeur général, Placements privés, à Investissements PSP. Investissements PSP collabore avec des entrepreneurs, des équipes de direction et d'autres investisseurs pour contribuer à la croissance et à la consolidation d'entreprises. Le fait d'avoir fait passer SALI d'une simple idée à une entreprise valant 3 milliards de dollars aux côtés de Richard Wiley, d'Austin Wiley, de Steve Patch, du reste de l'équipe de direction et d'ATL Partners est un excellent exemple d'un partenariat réussi, propulsé par l'appui financier d'Investissements PSP. »

« ATL investit dans les secteurs de l'aérospatiale, du transport et de la logistique, a mentionné Frank Nash, chef de la direction d'ATL et président du conseil d'administration de SKY Leasing. SALI était l'expression parfaite de notre concentration dans ces secteurs, comme elle exerce ses activités dans les trois. Elle nous donnait également la chance de déployer d'importants capitaux dans le monde au nom de ce fonds directement ou par coinvestissements avec ses commanditaires. Nous sommes très heureux d'avoir aidé l'entreprise au fil de son incroyable expansion. »

« J'aimerais remercier l'équipe de SALI pour son travail extraordinaire qui a permis à SKY Leasing de devenir un chef de file en location d'aéronefs à services complets, a mentionné Richard Wiley, chef de la direction de SKY Leasing. La clé de notre croissance de flotte d'aéronefs repose sur les importantes relations avec les compagnies aériennes, combinées au soutien à long terme d'institutions financières majeures. J'ai aussi aimé travailler avec nos actionnaires, ATL et PSP, qui nous ont aidés à bâtir cette entreprise ensemble. »

La clôture de la transaction est conditionnelle aux conditions réglementaires usuelles et est prévue au troisième trimestre de 2018.

Morgan Stanley & Co. LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif, et Gibson Dunn, Maples and Calder, et Vedder Price ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de SKY Leasing; alors que Weil, Gotshal & Manges a agi à titre de conseiller juridique auprès d'Investissements PSP.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 139,2 milliards de dollars au 30 septembre 2017. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York et à Londres. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez le compte Twitter @InvestPSP.

À propos d'ATL Partners

Fondée en 2014, ATL Partners investit dans des capitaux privés et certains titres privilégiés ou titres de créances privés dans les secteurs de l'aérospatiale, du transport et de la logistique, principalement en Amérique du Nord. ATL est dirigée par des professionnels du placement qui investissent dans les secteurs ciblés par ATL depuis des dizaines d'années. Pour en savoir plus sur ATL Partners, visitez http://www.atlpartners.com.

À propos de SKY Leasing

SKY Leasing est une importante société de location d'aéronefs ayant son siège social à San Francisco. Sa filiale, SALI, dont le siège social est situé à Dublin, en Irlande, compte également un bureau régional à Hong Kong. En tant que plateforme de location à services complets, SKY Leasing tire parti de son expérience, de ses réseaux mondiaux, de ses connaissances de l'industrie et de ses compétences en gestion pour acquérir et louer des aéronefs nouveaux, récents et à mi-vie. L'équipe de l'entreprise, composée de professionnels de l'industrie dirigés par le chef de la direction, Rich Wiley, a noué des relations étroites dans le milieu des compagnies aériennes internationales en louant des aéronefs à plus de 200 lignes aériennes dans le monde et en réalisant plus de 600 transactions relatives à des aéronefs évaluées à plus de 20 milliards de dollars. Rich Wiley et ses précédentes équipes de direction ont cofondé des chefs de file dans l'industrie de la location d'aéronefs, dont Pegasus Aviation Finance Company, qui a été fondée en 2004, puis vendue à AWAS en 2006, ainsi que Jackson Square Aviation, qui a été établie en 2010 et vendue à Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company en 2012. Pour en savoir plus à propos de SKY Leasing, visitez http://www.skyleasing.com.

