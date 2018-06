Investissements PSP publie de solides résultats pour l'exercice 2018 - Le rendement net de 9,8 % élève l'actif net à 153,0 milliards de dollars

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a annoncé aujourd'hui que son actif net avait atteint 153,0 milliards de dollars à la fin de l'exercice, le 31 mars 2018, comparativement à 135,6 milliards de dollars à l'exercice précédent, soit une hausse de 12,9 %. Le gestionnaire de fonds a annoncé un rendement net du portefeuille global sur un an de 9,8 % et un résultat net de 13,5 milliards de dollars, déduction faite de tous les coûts encourus par Investissements PSP. Ce rendement est considérablement supérieur à celui de l'indice de référence du portefeuille stratégique de 8,7 %.

« Nous pouvons être fiers de cet exercice, a souligné Neil Cunningham, président et chef de la direction de Investissements PSP. Nous avons maintenu notre rendement malgré un marché volatil tout au long de l'année, ce qui démontre clairement que notre orientation stratégique axée sur une diversification accrue génère des rendements. Encore une fois, nos employés ont été à l'affût du possible en démontrant activement leur engagement envers notre but commun : contribuer à la sécurité financière des contributeurs et bénéficiaires qui ont consacré leur carrière au service du Canada. »

L'actif net a augmenté de 17,4 milliards de dollars à l'exercice 2018, grâce au résultat net de 13,5 milliards de dollars et aux contributions nettes de 3,9 milliards de dollars. Toutes les classes d'actifs ont enregistré de solides rendements.

Faits saillants par classe d'actifs ACTIF NET RENDEMENT RENDEMENT % DE L'ACTIF NET CLASSE D'ACTIFS SOUS GESTION SUR UN AN SUR CINQ ANS TOTAL Placements sur les marchés publics 76,7 G$ 8,3 % 10,6 % 50,1 % Placements immobiliers 23,2 G$ 13,6 % 12,7 % 15,2 % Placements privés 19,4 G$ 12,9 % 7,9 % 12,7 % Placements en infrastructures 15,0 G$ 19,3 % 13,8 % 9,8 % Placements en ressources naturelles 4,8 G$ 11,2 % 13,1 % 3,2 % Titres de créances privés 8,9 G$ 8,2 % s. o. 5,8 % Portefeuille complémentaire 2,2 G$ 33,0 % s. o. 1,4 %

Au 31 mars 2018 :

Le groupe Placements sur les marchés publics avait un actif net sous gestion de 76,7 milliards de dollars, en baisse de 0,5 milliard depuis l'exercice 2017. Il a réalisé un revenu de placement de 6,3 milliards de dollars, équivalant à un rendement sur un an de 8,3 %, comparativement au rendement de l'indice de référence de 7,7 %. Le groupe a continué à générer d'importants rendements à l'exercice 2018, malgré la hausse du risque géopolitique, la volatilité des marchés et la montée des taux d'intérêt, principalement au quatrième trimestre. À la fin de l'exercice 2018, l'actif net géré par les stratégies actives totalisait 45,8 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport à l'actif net de 38,8 milliards à la fin de l'exercice précédent. L'actif net géré par des stratégies actives à l'interne s'élevait quant à lui à 31 milliards de dollars, comparativement à 24,6 milliards.

avait un actif net sous gestion de 76,7 milliards de dollars, en baisse de 0,5 milliard depuis l'exercice 2017. Il a réalisé un revenu de placement de 6,3 milliards de dollars, équivalant à un rendement sur un an de 8,3 %, comparativement au rendement de l'indice de référence de 7,7 %. Le groupe a continué à générer d'importants rendements à l'exercice 2018, malgré la hausse du risque géopolitique, la volatilité des marchés et la montée des taux d'intérêt, principalement au quatrième trimestre. À la fin de l'exercice 2018, l'actif net géré par les stratégies actives totalisait 45,8 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport à l'actif net de 38,8 milliards à la fin de l'exercice précédent. L'actif net géré par des stratégies actives à l'interne s'élevait quant à lui à 31 milliards de dollars, comparativement à 24,6 milliards. Le groupe Placements immobiliers avait un actif net sous gestion de 23,2 milliards de dollars, en hausse de 2,6 milliards depuis l'exercice précédent. Il a généré un revenu de placement de 2,8 milliards de dollars, ce qui représente un rendement sur un an de 13,6 % par rapport au rendement de 12,3 % de son indice de référence. L'exercice 2018 a été synonyme de stabilisation et de consolidation, signe de maturité du portefeuille. Le groupe a réalisé un rendement solide malgré un environnement compétitif. Durant l'exercice 2018, Pierre Gibeault a été nommé directeur général et chef, Placements immobiliers.

avait un actif net sous gestion de 23,2 milliards de dollars, en hausse de 2,6 milliards depuis l'exercice précédent. Il a généré un revenu de placement de 2,8 milliards de dollars, ce qui représente un rendement sur un an de 13,6 % par rapport au rendement de 12,3 % de son indice de référence. L'exercice 2018 a été synonyme de stabilisation et de consolidation, signe de maturité du portefeuille. Le groupe a réalisé un rendement solide malgré un environnement compétitif. Durant l'exercice 2018, a été nommé directeur général et chef, Placements immobiliers. Le groupe Placements privés avait un actif net sous gestion de 19,4 milliards de dollars, soit une hausse de 3,5 milliards depuis l'exercice 2017. Il a généré un revenu de placement de 2,1 milliards de dollars, ce qui représente un rendement sur un an de 12,9 %, en comparaison avec la perte de 3,4 % à l'exercice précédent, alors que son indice de référence a enregistré un rendement de 17,6 %. La forte hausse du rendement au cours de l'exercice 2018 était principalement attribuable aux gains de valorisation élevés, surtout dans les secteurs financiers et industriels, mais elle a été partiellement neutralisée par la sous-performance de certains placements. Cependant, les placements effectués au cours des trois derniers exercices, qui représentent un actif de 9,9 milliards de dollars, ont généré des rendements particulièrement supérieurs à l'indice de référence. Le groupe a déployé un total de 4,4 milliards de dollars (y compris 2,3 milliards de dollars en nouveaux placements directs et coinvestissements), et s'est engagé à hauteur de 4,1 milliards de dollars pour de futurs déploiements par l'entremise de 17 fonds, dont 11 avec de nouveaux partenaires d'investissement. Durant l'exercice 2018, Simon Marc a été nommé directeur général et chef, Placements privés.

avait un actif net sous gestion de 19,4 milliards de dollars, soit une hausse de 3,5 milliards depuis l'exercice 2017. Il a généré un revenu de placement de 2,1 milliards de dollars, ce qui représente un rendement sur un an de 12,9 %, en comparaison avec la perte de 3,4 % à l'exercice précédent, alors que son indice de référence a enregistré un rendement de 17,6 %. La forte hausse du rendement au cours de l'exercice 2018 était principalement attribuable aux gains de valorisation élevés, surtout dans les secteurs financiers et industriels, mais elle a été partiellement neutralisée par la sous-performance de certains placements. Cependant, les placements effectués au cours des trois derniers exercices, qui représentent un actif de 9,9 milliards de dollars, ont généré des rendements particulièrement supérieurs à l'indice de référence. Le groupe a déployé un total de 4,4 milliards de dollars (y compris 2,3 milliards de dollars en nouveaux placements directs et coinvestissements), et s'est engagé à hauteur de 4,1 milliards de dollars pour de futurs déploiements par l'entremise de 17 fonds, dont 11 avec de nouveaux partenaires d'investissement. Durant l'exercice 2018, a été nommé directeur général et chef, Placements privés. Le groupe Placements en infrastructures avait un actif net sous gestion de 15,0 milliards de dollars, soit une hausse de 3,9 milliards depuis l'exercice précédent. Il a généré un revenu de placement de 2,3 milliards de dollars, ce qui a mené à un rendement sur un an de 19,3 %, comparativement au rendement de son indice de référence de 12,1 %. Le groupe a déployé 3,3 milliards de dollars au cours de l'exercice 2018, y compris 2,2 milliards en placements directs. Durant l'exercice 2018, Patrick Samson a été nommé directeur général et chef, Placements en infrastructures.

avait un actif net sous gestion de 15,0 milliards de dollars, soit une hausse de 3,9 milliards depuis l'exercice précédent. Il a généré un revenu de placement de 2,3 milliards de dollars, ce qui a mené à un rendement sur un an de 19,3 %, comparativement au rendement de son indice de référence de 12,1 %. Le groupe a déployé 3,3 milliards de dollars au cours de l'exercice 2018, y compris 2,2 milliards en placements directs. Durant l'exercice 2018, a été nommé directeur général et chef, Placements en infrastructures. Le groupe Titres de créances privés avait un actif net sous gestion de 8,9 milliards de dollars, soit une hausse de 4,5 milliards depuis l'exercice précédent. Il a généré un revenu de placement de 569 millions de dollars, ce qui a mené à un rendement sur un an de 8,2 %, comparativement au rendement de son indice de référence de 2,3 %. Le groupe a déployé un total de 4,3 milliards de dollars répartis dans 30 transactions, dont des placements dans des facilités de crédit renouvelables, des prêts à terme assortis de privilèges de premier et de deuxième rang, et des obligations garanties et non garanties. L'équipe londonienne du groupe a fait de grandes avancées en vue d'atteindre sa répartition cible à long terme du portefeuille. Les actifs sous gestion européens totalisaient 24,0 % du portefeuille mondial des titres de créances privés, en hausse comparativement à 8,0 % à l'exercice précédent.

avait un actif net sous gestion de 8,9 milliards de dollars, soit une hausse de 4,5 milliards depuis l'exercice précédent. Il a généré un revenu de placement de 569 millions de dollars, ce qui a mené à un rendement sur un an de 8,2 %, comparativement au rendement de son indice de référence de 2,3 %. Le groupe a déployé un total de 4,3 milliards de dollars répartis dans 30 transactions, dont des placements dans des facilités de crédit renouvelables, des prêts à terme assortis de privilèges de premier et de deuxième rang, et des obligations garanties et non garanties. L'équipe londonienne du groupe a fait de grandes avancées en vue d'atteindre sa répartition cible à long terme du portefeuille. Les actifs sous gestion européens totalisaient 24,0 % du portefeuille mondial des titres de créances privés, en hausse comparativement à 8,0 % à l'exercice précédent. Le groupe Placements en ressources naturelles avait un actif net sous gestion de 4,8 milliards de dollars, soit une hausse de 1,1 milliard depuis l'exercice précédent. Il a généré un revenu de placement record de 450 millions de dollars, ce qui a mené à un rendement sur un an de 11,2 %, comparativement au rendement de 3,1 % de son indice de référence. L'augmentation de l'actif net sous gestion s'explique principalement par des déploiements nets de 864 millions de dollars et des gains de valorisation de 332 millions de dollars. Le revenu était notamment attribuable aux solides flux de trésorerie et aux gains de valorisation. De nouveau cette année, le groupe a fait de grands progrès dans la diversification de ses placements en agriculture, qui représentent maintenant 2 milliards de dollars de l'actif net sous gestion. Durant l'exercice 2018, Marc Drouin a été nommé directeur général et chef, Placements en ressources naturelles.

Faits saillants de la société

Le 7 février 2018, notre conseil d'administration a nommé Neil Cunningham au poste de président et chef de la direction. Avant cette nomination, M. Cunningham occupait le poste de premier vice-président, chef mondial des placements immobiliers et ressources naturelles de PSP.

au poste de président et chef de la direction. Avant cette nomination, M. Cunningham occupait le poste de premier vice-président, chef mondial des placements immobiliers et ressources naturelles de PSP. Nous avons lancé notre forum sur l'inclusion et la diversité et mis sur pied un Conseil sur l'inclusion et la diversité, coprésidé par M. Cunningham, pour qui l'engagement actif en la matière est une priorité absolue.

Nous avons aussi reçu une distinction prestigieuse en étant nommés l'un des meilleurs employeurs de Montréal.

Le rapport annuel de l'exercice 2018 marque le lancement de la nouvelle marque de PSP, Trouver l'angle , qui synthétise notre passion envers l'exploration de toutes les avenues, sous tous les angles, dans toutes les classes d'actifs, les marchés et les industries, afin d'élargir nos perspectives et de cerner des opportunités.

, qui synthétise notre passion envers l'exploration de toutes les avenues, sous tous les angles, dans toutes les classes d'actifs, les marchés et les industries, afin d'élargir nos perspectives et de cerner des opportunités. Nous avons continué à intégrer les facteurs liés à l'environnement, à la responsabilité sociale et à la gouvernance dans la prise de décision en matière de placement à l'échelle de nos classes d'actifs. De grands progrès ont été réalisés autour des quatre piliers de notre stratégie d'investissement responsable. Notre deuxième Rapport sur l'investissement responsable peut être consulté ici.

« Nos gens talentueux et très performants, ainsi que notre empreinte mondiale élargie nous ont permis de voir autrement et de réaliser de solides résultats de façon soutenue, a mentionné M. Cunningham. Notre vision consiste à devenir un investisseur institutionnel mondial de premier plan et un partenaire de choix dans le monde de l'investissement, capable de placements complexes. Nous avons les connaissances, le talent, les systèmes et la souplesse pour saisir les occasions mondiales qui se présentent. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rendement de l'exercice 2018 d'Investissements PSP, visitez notre microsite dédié à http://www.investpsp.com ou téléchargez le rapport annuel ici.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net de 153 milliards de dollars au 31 mars 2018. La société gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York et à Londres. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Relations avec les médias : Maria Constantinescu, Investissements PSP, Canada : +1-514-218-3795, Sans frais : +1-844-525-3795, media@investpsp.ca

SOURCE PSP Investments