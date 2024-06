Investissements PSP réalise de solides rendements dans un environnement d'investissement complexe

L'actif net sous gestion a augmenté à 264,9 milliards de dollars au 31 mars 2024.

L'exercice financier s'est terminé au 31 mars 2024 avec un rendement sur un an de 7,2 %.

Le rendement net annualisé sur dix ans de 8,3 % a permis de réaliser des gains nets de placement cumulés de 24,5 milliards de dollars par rapport au portefeuille de référence, ce qui indique une valeur ajoutée à long terme grâce aux décisions liées à la répartition stratégique de l'actif et à la gestion active.

MONTRÉAL, le 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a terminé son exercice le 31 mars 2024, avec un rendement net du portefeuille sur un an de 7,2 % et de solides performances du côté des placements dans des actions cotées, des placements en infrastructures et des titres de créance. Cette performance s'inscrit dans l'historique de rendements à long terme élevés d'Investissements PSP qui s'appuie sur son approche de portefeuille global appliquée à la construction du portefeuille et aux avantages de la gestion active.

L'actif net sous gestion a grimpé à 264,9 milliards de dollars, en hausse de 8,7 % depuis les 243,7 milliards de dollars de la fin de l'exercice précédent. Les transferts nets du gouvernement fédéral ont représenté 3,5 milliards de dollars, alors que 17,8 milliards de dollars ont été générés par le revenu net.

Investissements PSP adopte une approche d'investissement à long terme qui tient compte du risque de capitalisation et mesure sa réussite à l'échelle du portefeuille global en se fondant sur les objectifs de rendement suivants :

Réaliser un rendement, déduction faite des dépenses, supérieur au rendement du portefeuille de référence sur une période de dix ans : À la fin de l'exercice 2024, Investissements PSP a réalisé un rendement net annualisé sur 10 ans de 8,3 %, ce qui représente des gains nets cumulés de 24,5 milliards de dollars par rapport au portefeuille de référence et une surperformance de 1,1 % par année.





Miser sur nos forces à l'aide d'une excellence coordonnée

« À l'avenir, nous continuerons à miser sur nos forces pour réaliser de solides rendements à long terme et un portefeuille résilient pour lutter contre les forces externes qui affectent notre environnement d'investissement, a souligné Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction à Investissements PSP. Nous sommes une organisation d'investissement mondial active, dotée de capacités reconnues pour investir à long terme dans les principales classes d'actifs à l'échelle mondiale. »

« Nous avons enregistré des rendements positifs malgré la volatilité des dernières années, dominées par l'incertitude géopolitique, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, a mentionné Eduard van Gelderen, premier vice-président et chef des placements à Investissements PSP. En tant qu'investisseurs, nous nous efforçons de construire un portefeuille robuste, en mesure de résister à la volatilité du marché et de naviguer au fil des divers résultats de manière à poursuivre la réalisation de notre mandat. La performance d'Investissements PSP témoigne de la force et de la résilience de son portefeuille, ainsi que du calibre de ses talents. »

« Investissements PSP est honorée de gérer les sommes qui lui sont transférées par le gouvernement du Canada pour soutenir les régimes de pensions d'environ 900 000 bénéficiaires et contributeurs qui ont protégé et servi le Canada, a renchéri Mme Orida. En continuant à nous acquitter de notre mission et de notre mandat, nous sommes aussi fiers de contribuer à l'économie canadienne au moyen d'investissements dans des entreprises qui créent des emplois de qualité pour les Canadiens, soutiennent les communautés, font progresser la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone et investissent dans l'innovation. Notre exposition de 56 milliards de dollars aux actifs canadiens comprend d'importants placements dans des actions cotées, placements immobiliers, placements en ressources naturelles et placements en infrastructures. »

Selon un rapport publié par la plateforme de données Global SWF, Investissements PSP s'est classée parmi les dix meilleurs régimes de pension publics et fonds souverains au monde qui ont généré les plus importants rendements annualisés composés entre 2013 et 2022. Le rapport a conclu qu'Investissements PSP avait le deuxième plus grand rendement annualisé sur dix ans parmi les régimes canadiens qui figuraient sur la liste et le sixième plus grand rendement annualisé sur dix ans en comparaison avec les régimes de pension publics et fonds souverains figurant dans le rapport.

À l'exercice 2024, Investissements PSP a présenté ses priorités concernant sa stratégie et ses activités, qui visent à améliorer efficacement ses capacités de placement dans un environnement d'investissement de plus en plus complexe. L'organisation a maintenu sa gestion rigoureuse des coûts et renforcé son bassin de talents pour demeurer concurrentielle sur les marchés mondiaux. Cette approche a mené à un ratio des coûts d'exploitation de 29,5 pdb, qui témoigne de l'engagement constant d'Investissements PSP envers sa gestion diligente des coûts.

Faits saillants en matière d'investissement

CLASSE D'ACTIFS (au 31 mars 2024) ACTIF NET SOUS

GESTION1 RENDEMENT

SUR UN AN RENDEMENT

SUR CINQ ANS RENDEMENT

SUR DIX ANS Actions cotées 55,6 G$ 17,5 % 10,3 % 9,8 % Titres à revenu fixe 56,2 G$ 2,9 % 2,0 % 3,4 % Placements privés 40,4 G$ 12,1 % 14,8 % 11,0 % Titres de créance 26,2 G$ 14,2 % 9,8 % 11,6 %2 Placements immobiliers 27,2 G$ (15,9) % 0,9 % 6,1 % Placements en

infrastructures 34,5 G$ 14,3 % 12,0 % 12,2 % Placements en

ressources naturelles 15,2 G$ 4,1 % 7,0 % 9,7 % Portefeuille

complémentaire 2,4 G$ 20,6 % 9,8 % 11,5 %3

______________________________________ 1 Ce tableau exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. 2 Rendement annualisé depuis sa création (8,3 ans). 3 Rendement annualisé depuis sa création (7,2 ans).

Au 31 mars 20244 :

Placements en marchés des capitaux, qui se compose des groupes Actions cotées et Titres à revenu fixe, a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 111,8 milliards de dollars, soit une hausse de 13,3 milliards de dollars par rapport à l'exercice 2023. Le groupe Actions cotées, qui combine des stratégies de gestion active, de gestion passive et de placements alternatifs, a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 55,6 milliards de dollars. Le rendement annualisé sur cinq ans de 10,3 % était supérieur à celui de l'indice de référence qui s'élevait à 8,8 %. Au cours de cette période, tant les actions gérées de façon active que les placements alternatifs ont contribué positivement au rendement. Le groupe Titres à revenu fixe, géré à l'aide d'une combinaison d'obligations souveraines mondiales et de titres de créance des marchés émergents, a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 56,2 milliards de dollars, soit une hausse de 11,2 milliards de dollars par rapport à l'exercice 2023. Son rendement annualisé sur cinq ans de 2,0 % était supérieur à celui de l'indice de référence sur cinq ans qui s'élevait à 1,6 %, grâce à sa gestion stratégique et à son horizon à long terme.

Placements privés a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 40,4 milliards de dollars et a généré un revenu de portefeuille de 4,5 milliards de dollars. Son rendement annualisé sur cinq ans de 14,8 % était supérieur à celui de l'indice de référence qui s'élevait à 12,1 %, témoignant des avantages de favoriser des partenariats bien établis avec d'importants gestionnaires de fonds, et de la qualité du portefeuille de co-investissements. Les placements privés dans les services financiers et les soins de santé ont grandement contribué à la valeur ajoutée. La classe d'actifs a généré plus de 4,5 milliards de dollars en distributions au comptant lors de l'exercice 2024 pour un rendement cumulatif de 32,5 milliards de dollars au cours des cinq dernières années.

Titres de créance a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 26,2 milliards de dollars et a généré un revenu de portefeuille de 3,5 milliards de dollars. Son rendement annualisé sur cinq ans de 9,8 % était supérieur à celui de l'indice de référence qui s'élevait à 4,9 %, grâce à la sélection rigoureuse des titres de créance, aux écarts de taux supérieurs à ceux de l'indice de référence et aux revenus tirés des frais. Le groupe est doté de fortes capacités distinctives, attribuables à l'expertise de son équipe en technologie, en produits industriels et en soins de santé. Ces trois secteurs ont généré d'importantes surperformances par rapport aux indices de référence sectoriels correspondants. Au cours de l'exercice, la classe d'actifs a réalisé 6,2 milliards de cessions, qui s'expliquent principalement par les niveaux élevés des activités de refinancement des emprunteurs, liées à la reprise du marché du prêt syndiqué.

Placements immobiliers a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 27,2 milliards de dollars et a généré une perte de revenu de portefeuille de (5,1) milliards de dollars. Le rendement annualisé sur cinq ans de 0,9 % était supérieur à celui de l'indice de référence qui s'élevait à 0,7 %, malgré ce rendement annuel négatif. La réévaluation négative du portefeuille au cours des deux dernières années était principalement attribuable aux taux d'intérêt plus élevés et à des changements structurels. Le secteur des bureaux traditionnels, particulièrement en Amérique du Nord, continue d'être largement affecté par une détérioration des taux d'occupation et des loyers. Cette réalité reflète l'incertitude entourant le modèle de travail hybride et est amplifiée par la rareté du financement disponible. La performance des secteurs touchés a été partiellement atténuée par les secteurs mondiaux des immeubles logistiques et résidentiels alternatifs, comme les résidences pour étudiants. Conformément à la revue de sa stratégie d'investissement, le groupe continue de réduire le portefeuille, d'optimiser ses relations avec les partenaires et de transiger dans les secteurs clés et certains marchés mondiaux.

Placements en infrastructures a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 34,5 milliards de dollars et a généré un revenu de portefeuille de 4,3 milliards de dollars. Le rendement annualisé sur cinq ans de 12,0 % était nettement supérieur à celui de l'indice de référence qui s'élevait à 4,5 %. La surperformance du portefeuille était principalement attribuable à la solide performance opérationnelle, aux revenus liés à l'inflation élevée et à la protection contre le risque de perte. Le portefeuille a aussi bénéficié de la valeur ajoutée de ses plateformes, qui offrent des avantages stratégiques et concurrentiels. Les placements dans les sous-secteurs des centres de données et du transport ont grandement surperformé, soutenus par d'excellents facteurs fondamentaux et une conjoncture de marché favorable. À l'exercice 2024, la classe d'actifs a investi 4,0 milliards de dollars de capital, notamment dans de nouveaux investissements au Canada qui soutiennent la transition énergétique.

Placements en ressources naturelles a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 15,2 milliards de dollars et a généré un revenu de portefeuille de 0,6 milliard de dollars. Le rendement annualisé sur cinq ans de 7,0 % a surpassé celui de l'indice de référence qui s'élevait à (1,8) %. Les résultats positifs reflètent l'horizon de placement à long terme d'Investissements PSP et sa solide performance opérationnelle en partenariat avec des exploitants locaux parmi les meilleurs de leur catégorie et ayant des vues similaires. Le portefeuille a également bénéficié d'une importante protection contre le risque de perte et des revenus liés à l'inflation. Cela a permis au portefeuille de demeurer résilient dans un environnement de taux d'intérêt élevés qui a nui à son indice de référence.

____________________________________ 4 Conformément à la politique d'entreprise d'Investissements PSP qui consiste à ne pas couvrir l'exposition des placements au risque de change, les indices de référence des placements privés, des titres de créance, des placements immobiliers, des placements en infrastructures et des placements en ressources naturelles sont établis de manière à demeurer neutres par rapport aux variations de change, ce qui signifie que les répercussions actuelles du rendement des devises sur ces classes d'actifs sont reflétées dans leur indice respectif.

Fonds de croissance du Canada

Au printemps 2023, Investissements PSP a été nommée par le gouvernement du Canada en tant que gestionnaire d'actifs du Fonds de croissance du Canada (FCC), un fonds d'investissement de 15 G$ établi en vue de soutenir la croissance de l'économie propre du Canada. Nous sommes honorés de cette nomination, qui témoigne de notre expertise et expérience en investissement, de notre écosystème opérationnel mature et adaptable, ainsi que de notre cadre de gouvernance sans lien de dépendance avec le gouvernement du Canada. Le FCC est géré de façon distincte et indépendante du mandat d'investissement des régimes de pensions d'Investissements PSP.

Depuis, Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc. a entrepris rapidement ses activités de gestion d'actifs, ce qui a mené à de nombreuses annonces lors de l'exercice 2024. Pour en savoir plus sur les activités du FCC, visitez https://www.cgf-fcc.ca/fr/ ou consultez le premier rapport annuel du FCC.

Faits saillants de la société

Notre mission, notre mandat et notre solide sens du devoir guident nos décisions, soutiennent notre succès et façonnent nos stratégies et notre culture. En plus de réaliser une forte performance et d'être bien positionnés en vue de poursuivre notre croissance, nous avons continué à faire d'énormes progrès du côté de nos priorités stratégiques.

Voici nos principaux accomplissements pour l'exercice 2024 :

Nous avons élaboré un plan stratégique triennal qui tire parti des forces uniques d'Investissements PSP. Nous visons ainsi à améliorer nos capacités à réaliser des rendements supérieurs ajustés en fonction du risque, à gérer le risque de capitalisation et à nous acquitter de notre mandat à l'aide d'une excellence coordonnée, dans le but de maintenir un niveau élevé de confiance de la part de nos parties prenantes.

Nous avons intégré davantage l'investissement climatique dans nos classes d'actifs et notre construction de portefeuille, en plus d'améliorer notre collecte de données. En intégrant les considérations importantes liées aux changements climatiques au sein de notre processus d'investissement, nous voulons atténuer les risques et saisir les opportunités de création de valeur dans le cadre de la transition vers une économie faible en carbone. De plus amples renseignements sur les progrès d'Investissements PSP en matière de durabilité et d'innovation climatique seront publiés à l'automne dans notre rapport sur la durabilité de 2024.

Nous avons réitéré l'importance de notre mission et renouvelé nos valeurs fondamentales, en mettant l'accent sur la façon dont celles-ci guident nos démarches et nos décisions, en nous assurant de favoriser une culture au sein de laquelle nous pouvons exceller, individuellement et collectivement, ainsi qu'accéder à notre bassin de talents diversifiés pour améliorer la performance.

Le 1er avril 2024, Patrick Charbonneau , président et chef de la direction, Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc., s'est joint à l'équipe de haute direction d'Investissements PSP.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rendement de l'exercice 2024 d'Investissements PSP, téléchargez le rapport annuel ici.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 264,9 milliards de dollars au 31 mars 2024. Elle gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les sommes qui lui sont transférées par le gouvernement du Canada pour le compte des régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez www.investpsp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Relations avec les médias: Maria Constantinescu, Investissements PSP, Tél. : 514 218-3795, Courriel : [email protected] mailto:[email protected]