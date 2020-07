Invivoscribe lance sa nouvelle division de développement de médicaments et approuve des inhibiteurs à petites molécules de Domainex pour traiter la leucémie myéloïde aiguë

SAN DIEGO et SAFFRON WALDEN, Royaume-Uni, 14 juillet 2020 /PRNewswire/-- Invivoscribe, Inc., un leader mondial dans le développement et la commercialisation de diagnostics de précision, a annoncé le lancement d'un moteur de développement de médicaments entièrement intégré. Ce nouveau moteur intégrera son expertise interne en matière de développement de diagnostics, l'accès à des patients à travers le monde et les capacités de tests cliniques pour accélérer le développement de médicaments.

La division des traitements d'Invivoscribe a également annoncé aujourd'hui que la société dispose d'une technologie sous licence intégrant une molécule préclinique et de petites molécules associées de Domainex Ltd. Établie au Royaume-Uni, Domainex est une société de services de découverte de médicaments qui connait une croissance rapide et utilise ses nouvelles technologies brevetées pour développer un programme de petites molécules, premier du genre, contre une enzyme difficile à cibler. Selon l'accord de licence, Invivoscribe développera et commercialisera certaines molécules générées par Domainex en tant qu'agents d'immunothérapie orale permettant de traiter les tumeurs malignes hématologiques, notamment la leucémie myéloïde aiguë. Les principaux aspects financiers de l'accord prévoient un paiement initial ainsi que de futurs paiements échelonnés en fonction de l'avancement vers les différentes phases de développement de médicaments, de conformité réglementaire et de commercialisation, y compris des redevances sur les produits commerciaux qui en résultent.

« Pour Invivoscribe, le lancement de Invivoscribe Therapeutics représente une évolution naturelle vers la prochaine étape. Nous avons formé une équipe extraordinaire d'experts en développement de médicaments ayant accumulé des décennies d'expérience en matière de découverte, de développement préclinique et d'orientation des sciences pharmaceutiques. Ils savent très bien s'y prendre pour faire avancer les petites molécules dans toutes les phases de sélection de candidats pour des essais sur l'être humain. Ils ont rejoint nos équipes de diagnostic, de bio-informatique et de réglementation qui utilisent nos tests depuis des années pour aider les sociétés pharmaceutiques à faire approuver leurs médicaments partout dans le monde, tout en exploitant notre réseau international de laboratoires cliniques LabPMM qui traitent directement avec des patients atteints de cancers. Toutes nos interactions avec Domainex ont été extrêmement positives et nous sommes impressionnés par les molécules qu'ils ont découvertes », a déclaré le directeur de la stratégie et PDG d'Invivoscribe, Jeffrey Miller.

Le PDG de Domainex, le Dr Tom Mander, a ajouté : « Cet accord de licence reflète l'étendue des capacités de Domainex à générer des molécules à potentiel thérapeutique. Nous sommes ravis qu'Invivoscribe ait décidé d'investir dans l'évolution du programme vers la phase de développement du médicament, avec l'objectif de le faire approuver et le commercialiser. Cet accord s'inscrit dans notre stratégie de croissance accélérée de nos services de découverte de médicaments pour enrichir les pipelines de nos partenaires. Je tiens à remercier tous nos scientifiques impliqués dans le programme et à saluer le soutien que nous avons reçu tout au long du chemin. Je souhaite à Jeff et à son équipe plein succès dans le programme et le lancement de sa nouvelle division. »

À propos d'Invivoscribe

Invivoscribe est une société dont la mission est définie par son slogan « Improving Lives with Precision Diagnostics »® (améliorer la vie grâce à des diagnostics de précision) depuis plus de 25 ans et elle fait progresser le domaine de la médecine de précision par le développement et la commercialisation de réactifs, d'essais et d'outils bio-informatiques standardisés à plus de 700 clients dans 160 pays. Invivoscribe a également un impact significatif sur la santé mondiale en travaillant avec les sociétés pharmaceutiques pour accélérer l'approbation de nouveaux médicaments et traitements, en soutenant des essais cliniques internationaux, en développant et en commercialisant des diagnostics complémentaires et en fournissant une expertise dans les services réglementaires et de laboratoire. Grâce à sa capacité éprouvée à fournir un accès mondial aux réactifs, kits et contrôles distribuables, ainsi que des services d'essais cliniques par l'intermédiaire de nos filiales internationales de laboratoires cliniques (LabPMM), Invivoscribe a démontré être un partenaire idéal. Pour plus d'informations, veuillez contacter Invivoscribe via e-mail à [email protected] ou visitez son site Internet à www.invivoscribe.com.

À propos de Domainex :

Domainex est un partenaire de services de recherche-développement de médicaments intégré, leader et primé qui travaille avec des organismes ambitieux du domaine des sciences de la vie dans le monde entier. En collaboration avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, des fondations de patients et des établissements universitaires de premier rang, la société établit depuis 2001 de nouvelles normes en matière de recherche.

Elle fournit des services de biologie et de chimie innovants et personnalisés pour faire avancer les projets de recherche sur les maladies développés par ses partenaires, et ce de l'expression de la cible à la nomination de candidats au développement préclinique. Domainex aide ses partenaires à optimiser les chances de réussite de leurs recherches. Comparée à la moyenne de l'industrie, son approche permet d'économiser jusqu'à 30 % du temps nécessaire à la découverte de nouveaux médicaments. Son approche scientifique innovante et ses vastes capacités techniques lui permettent de produire de nouveaux médicaments pour traiter des maladies à fort potentiel commercial. La société travaille coude à coude avec ses clients pour comprendre leurs aspirations tout en mettant ses idées, son savoir-faire et sa riche expérience au service de leurs projets.

Son équipe dévouée de chercheurs hautement qualifiés et expérimentés possède des connaissances d'une ampleur inégalée, un accès à une panoplie de technologies et une expérience confirmée en matière d'innovations permettant de résoudre les défis de la recherche. En effet, l'équipe a été mentionnée dans plus de 60 demandes de brevet et dans l'invention de nombreux médicaments candidats. La mission de la société est de fournir des résultats fructueux de manière efficace et rapide, et ce en établissant la norme la plus élevée possible dans la recherche-développement de médicaments.

Rendez-vous sur www.domainex.co.uk pour consulter des informations complètes sur Domainex et ses services primés.

