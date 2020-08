INX Limited anuncia efetividade da oferta inicial de token de segurança

NOVA YORK, 24 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A INX Limited anunciou hoje que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) declarou efetiva sua declaração de cadastro no Formulário F-1 enviado em conjunto com a oferta pública inicial (a "Oferta") de até 130 milhões de Tokens de segurança INX (os "Tokens INX" ou "Tokens"). A INX estabeleceu o preço de oferta em US$ 0,90 por Token, com um investimento mínimo de US$ 1.000,00. Estima-se que a Oferta se inicie no dia 25 de agosto de 2020, às 10h00, horário de verão da costa leste, em https://token.inx.co/

A INX pretende usar uma parte dos lucros líquidos procedentes da venda de Tokens INX na Oferta para a operação e o desenvolvimento contínuo da INX Trading Solutions, uma solução regulamentada para a comercialização de ativos de blockchain, incluindo criptomoedas, tokens de segurança, e seus derivados, bem como o estabelecimento de um fundo de reserva em dinheiro.

Uma declaração de cadastro relacionada a esses títulos foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em 20 de agosto de 2020. Cópias da declaração de cadastro podem ser acessadas visitando o site da SEC em sec.gov. A oferta está sendo feita somente por meio de um prospecto. Um prospecto final descrevendo os termos da oferta foi encaminhado junto à SEC e faz parte de uma declaração de cadastro efetivo. Cópias do prospecto final relacionado à Oferta podem ser obtidas gratuitamente visitando EDGAR no site da Comissão de Valores Mobiliários em www.sec.gov (clique aqui). Além disso, cópias do prospecto final podem ser obtidas gratuitamente enviando um e-mail para a INX em [email protected].

Esse comunicado à imprensa não é um prospecto e não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta ou solicitação de venda seja ilegal antes do cadastro ou qualificação de acordo com as leis de títulos do determinado estado ou jurisdição em questão.

Sobre a INX Limited

A INX Limited, uma empresa privada com sede em Gibraltar formada em 2017, está desenvolvendo a Trading Solutions, um ponto de entrada único para nossos clientes para a comercialização de criptomoedas, tokens de segurança e seus derivados.

Este comunicado à imprensa está sendo emitido conforme de acordo com a Regra 134 sob a Lei de Títulos de 1933. Nenhuma autoridade reguladora de títulos aprovou ou desaprovou o conteúdo deste comunicado à imprensa.

