InXpress Holdings Ltd. nomme quatre cadres supérieurs à son conseil d'administration

Des cadres à l'expérience diversifiée issus de PayPal, Etsy, Planet Fitness et Dell

MANCHESTER, Angleterre, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- InXpress Holdings Ltd, un franchiseur mondial de services de transport et de logistique basés sur des logiciels, a annoncé aujourd'hui avoir nommé quatre cadres supérieurs à son conseil d'administration : Omar Simmons, président exécutif de l'une des plus grandes franchises de Planet Fitness et directeur général d'Exaltare Capital Partners ; Arnold Goldberg, ancien vice-président et technologue produit sénior chez PayPal ; Brendan Mulryan, vice-président d'Etsy ; et Jan Uhrich, ancienne vice-présidente des services chez Dell.

Les nouveaux cadres apportent des compétences complémentaires pour renforcer l'engagement à long terme d'InXpress à fournir des solutions de transport et de logistique de classe mondiale aux petites et moyennes entreprises.

L'année dernière, Hudson Hill Capital (« HHC ») a acquis InXpress. Commentant ces nominations, Eric Rosen, directeur associé de HHC, a déclaré : « Ces cadres supérieurs dans les domaines de la technologie, du e-commerce et du franchisage renforceront l'activité d'InXpress au niveau mondial. Chaque personne apporte avec elle de nombreuses années d'expérience qui renforceront notre expertise en matière de technologie, de franchise et de service pour améliorer l'expérience de nos clients. »

Basé à Manchester, au Royaume-Uni, InXpress est un franchiseur international de services logistiques de colis, de fret et de livraison, au service des PME par le biais d'une plateforme logicielle et d'un réseau mondial de près de 400 franchises dans 14 pays. La société entretient des relations avec les principaux transporteurs de colis, d'air et de fret dans le monde entier, offrant des tarifs réduits aux franchisés qui établissent des relations avec les PME clientes par le biais de sa force de vente directe. La société offre également à sa clientèle et à ses franchisés une plateforme SaaS. Celle-ci permet aux franchisés de gérer efficacement le service à la clientèle et aux clients de gérer leurs besoins relatifs au transport et à la logistique de manière centralisée.

M. Simmons, un professionnel chevronné du capital-investissement avec près de 30 ans d'expérience, occupe actuellement le poste de directeur général chez Exaltare Capital Partners, qu'il a cofondé. Il est également président exécutif d'ECP-PF Holdings, l'une des plus grandes franchises de Planet Fitness avec des clubs de santé dans le Connecticut, le Nouveau-Mexique et New York. Avant cela, il a travaillé en tant que directeur chez Windjammer Capital Investors et a cofondé Reliant Equity Investors. Il a également travaillé pour des sociétés de capital-investissement de premier plan, telles que Summit Partners et McCown DeLeeuw. M. Simmons est diplômé de la Harvard Business School avec mention, après avoir été diplômé de l'Université de Princeton.

M. Goldberg a passé la majeure partie de ses 30 années de carrière en tant que cadre supérieur chargé des produits et de la technologie au sein de quatre entreprises à forte croissance : PayPal, Box, LinkedIn et eBay. Il a rejoint PayPal en 2013 et a occupé des postes de direction dans le domaine des produits et de la technologie. Récemment, il a été vice-président principal, architecte en chef des produits, où il a collaboré avec le PDG pour transformer les fonctions de produit et d'ingénierie. Avant PayPal, M. Goldberg a travaillé comme vice-président de l'ingénierie chez Box, vice-président ingénieur plateforme chez LinkedIn et directeur principal du développement des systèmes chez eBay. Il a également travaillé pour Hyperion Software, IBM et ABB. M. Goldberg a commencé sa carrière chez Harris Corporation après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique à l'Université de Floride.

J. Uhrich est cadre supérieur dans une entreprise du Fortune 50 avec une expérience approfondie dans le domaine des technologies et des services. De 2013 à 2016, elle a été Chief Delivery Officer chez Sutherland, responsable de la prestation de services mondiaux, de la technologie, de l'informatique et des ressources humaines. J. Uhrich a passé 17 ans chez Dell à fournir de nouvelles solutions et de nouveaux services, notamment en créant et en développant les services de soutien mondial de Dell. Avant de rejoindre Dell, elle a occupé pendant huit ans le poste de directeur principal du développement des produits chez Hewlett Packard Enterprise. Elle a commencé sa carrière chez Apollo Computer après avoir obtenu un diplôme en informatique de la Penn State University. Elle a obtenu son diplôme de master de sciences à l'Université de Californie, Berkeley.

M. Mulryan occupe actuellement le poste de vice-président des services aux membres chez Etsy. Avant de travailler pour Etsy, il a été vice-président chargé de la réussite des clients chez Docurated, une startup SaaS (rachetée par Quark Software), et a occupé divers postes de gestion de programmes chez Google. M. Mulryan possède également une expérience dans le domaine de la logistique, ayant travaillé pour CEVA Logistics China et le groupe Maersk. Il est titulaire d'un diplôme en recherche opérationnelle et en sciences de gestion de la London School of Economics and Political Science, d'une licence en finances de la Georgetown University McDonough School of Business et d'un MBA de la Harvard Business School.

Mark Taylor, PDG mondial d'InXpress, a déclaré : « Nous sommes impatients de bénéficier des diverses compétences et idées qu'Omar, Arnold, Jan et Brendan apportent pour accélérer notre croissance, établir des relations solides avec nos partenaires et améliorer notre plateforme logicielle. »

À propos d'InXpress

InXpress, une entreprise mondiale de franchise interentreprises dans le secteur du transport et de la logistique, avec un réseau de près de 400 franchisés dans 14 pays différents, fournit aux PME des solutions d'expédition inégalées permettant de gagner du temps et de réaliser des économies grâce à des services de conseil et à des logiciels innovants. En raison de la taille de l'entreprise et de ses relations mondiales avec plus de 50 transporteurs partenaires de confiance, les franchisés d'InXpress peuvent offrir d'importantes réductions sur les expéditions aux petites et moyennes entreprises. Grâce à la préparation automatisée des envois et à la gestion individuelle des comptes, les clients d'InXpress reçoivent un niveau de soin et de service généralement réservé aux entreprises figurant au palmarès Fortune 1000. Les services de base comprennent les petits colis internationaux, les petits colis nationaux et le transport de charges partielles. InXpress Ameriques a commencé à vendre des franchises en 2006. Pour en savoir plus les possibilités de franchise et le potentiel de revenus récurrents, visitez le site Web www.inxpress.com.

À propos de Hudson Hill

Basée à New York, Hudson Hill (www.hudsonhillcapital.com) est une société d'investissement privée fondée par Eric Rosen, Jason Palmatary et Alexander Stacy. Au-delà de l'orientation à court terme qui prévaut dans le secteur du capital-investissement, HHC investit avec des familles, des entrepreneurs et des équipes de gestion souhaitant établir des partenariats de capital à long terme qui préconisent la patience. Hudson Hill investit ses propres capitaux aux côtés de partenaires partageant la même vision dans des occasions de croissance attrayantes au sein de secteurs qui bénéficient de vents arrière de croissance séculaire à long terme. HHC se concentre sur les secteurs des services aux entreprises, des logiciels et des services financiers.

Contacts :

Pour HHC

Chris Tofalli, Relations publiques Chris Tofalli

914-834-4334

[email protected]

Pour InXpress

Melanie Spencer

+44(0)7399 532 702

[email protected]

SOURCE InXpress Holdings Ltd.