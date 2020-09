iOFFICE amplia as soluções de software para locais de trabalho na América Latina em parceria com a WebSIA

HOUSTON, 18 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A iOFFICE, líder do setor em experiência de trabalho de próxima geração e soluções de gerenciamento de ativos, anunciou hoje que adicionou à sua rede de parceiros, a WebSIA, um distribuidor e integrador de software sediado no Brasil, A WebSIA atuará como um ponto de distribuição fundamental na América Latina para o software modular da iOFFICE, com base em nuvem, ampliando a disponibilidade de soluções estratégicas de local de trabalho para empresas de toda a região.

A Research and Markets projeta que o mercado de Sistema Integrado de Gerenciamento do Local de Trabalho (IWMS) deverá atingir US$ 4,6 bilhões nos próximos cinco anos, à medida que as empresas posicionam cada vez mais a tecnologia de construção inteligente no centro de suas estratégias de local de trabalho. Em toda a América Latina, o crescimento da população urbana e uma força de trabalho mais jovem têm ampliado a demanda por ferramentas digitais de trabalho, e a parceria entre a iOFFICE e a WebSIA ajuda a suprir essa necessidade.

"A WebSIA tem a experiência, o relacionamento com os clientes e o compromisso de fornecer soluções de transformação como parte de suas ofertas estratégicas", disse Toni Hodge, vice-presidente de canais globais da iOFFICE. "Por meio de nossa parceria, conseguimos atender às necessidades dos clientes no sentido de manter a continuidade dos negócios e adotar estratégias de gerenciamento de instalações que possibilitam aos funcionários ter segurança quanto ao seu bem-estar e conectividade, seja trabalhando em um escritório ou de qualquer lugar do mundo".

Segundo a Markets and Markets, "o retorno da força de trabalho ao local de trabalho pós-COVID-19 requer uma solução avançada de IWMS com recursos de gerenciamento de risco e privilégios de distanciamento social". Em maio, a iOFFICE lançou sua ferramenta de distanciamento físico Space-Right™ para atender especificamente ao planejamento estratégico do espaço para o retorno ao trabalho. Com o WebSIA, as empresas latino-americanas têm agora condições de implementar com rapidez este recurso e o conjunto completo de software iOFFICE para locais de trabalho, a fim de aumentar sua escalabilidade e resiliência.

Rodrigo Santos, vice-presidente de inovação da WebSIA, disse: "Para nós da WebSIA, é muito gratificante estabelecer parcerias como esta. O mercado brasileiro e latino-americano carece de soluções como as apresentadas pela iOFFICE, e seu caráter revolucionário e inovador só tem a acrescentar às outras soluções que a WebSIA já dispõe".

A mais recente inclusão do programa global de canais parceiros da iOFFICE, o WebSIA junta-se a uma lista de alto padrão de fornecedores de serviços de local de trabalho, consultores estratégicos e revendedores, como a Sodexo, JLL e Ricoh.

À medida que as organizações em todo o mundo percebem a necessidade de ferramentas de planejamento digital para melhorar a flexibilidade e a experiência dos funcionários no retorno ao escritório e posteriormente, a parceria iOFFICE/WebSIA está preparada para transformar o futuro do trabalho.

Sobre a iOFFICE

Fundada em 2002, a iOFFICE é a principal fornecedora de experiência de local de trabalho de última geração e soluções de gerenciamento de ativos. A iOFFICE capacita os espaços de trabalho conectados de hoje com agilidade, mobilidade e customização por meio de uma plataforma SaaS altamente intuitiva e um aplicativo móvel voltado para os funcionários. Ao desenvolver experiências escalonáveis e conectadas, a iOFFICE ajuda as organizações voltadas para o crescimento a otimizar os locais de trabalho e agilizar as pilhas de tecnologia. Para descobrir por que as principais organizações globais confiam na iOFFICE para gerenciar a produtividade e aprimorar a experiência dos funcionários, acesse www.iOFFICECORP.com.

Sobre a WebSIA

Fundada em 2011, a WebSIA cria, constrói, desenvolve e implementa arquitetura e inteligência de negócios, com foco em soluções, inovação e serviços on-line. A WebSIA é um distribuidor, desenvolvedor e integrador voltado a tecnologias de ponta no Brasil e no mundo.

A WebSIA oferece soluções WebSIAlive completas e inovadoras que proporcionam resultados inteligentes e rentáveis para o mercado brasileiro e latino-americano. Acesse www.websialive.com.br.

Contato:

Erin Sevitz

(352) 284-6419

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/950926/iOFFICE_Logo.jpg

FONTE iOffice

Related Links

iofficecorp.com



SOURCE iOffice