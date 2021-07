iOFFICE annonce un investissement stratégique de croissance de la part de Thoma Bravo

Le leader des logiciels SaaS de gestion des lieux de travail et des actifs va accélérer l'innovation et l'expansion grâce à un nouvel investissement

HOUSTON, 2er juillet 2021 /PRNewswire/ -- iOFFICE, le leader de l'industrie en matière de solutions « software-as-a-service » de gestion de l'expérience en milieu de travail et des actifs, a annoncé aujourd'hui son acquisition par Thoma Bravo, une importante société d'investissement en capitaux privés axée sur le secteur des logiciels et des services axés sur la technologie, de l'ancien propriétaire Waud Capital Partners. Le PDG d'iOFFICE, Mark Peterson, et l'équipe de direction existante continueront à diriger la société. La transaction a été conclue aujourd'hui après l'approbation des autorités réglementaires ; les détails financiers n'ont pas été divulgués.

Fondée en 2002 et acquise par Waud Capital Partners en 2018, iOFFICE permet aux entreprises de gérer leurs lieux de travail et d'optimiser la performance des actifs physiques tout en améliorant les interactions humaines avec l'environnement bâti. Son portefeuille de solutions combine l'expérience des employés avec des capacités de système de gestion intégrée du lieu de travail, ainsi que des plates-formes de gestion des actifs d'entreprise et de maintenance des installations. Conçues dans un souci d'évolutivité, les applications natives d'iOFFICE, basées sur le cloud, se développent avec les clients au fur et à mesure de l'évolution de leurs besoins, apportant de la valeur à chaque étape. iOFFICE est au service de certaines des plus grandes organisations au monde, notamment des clients du classement Fortune 500 comme Starbucks et Progressive Insurance.

iOFFICE bénéficie d'une position unique pour capitaliser sur les tendances macroéconomiques actuelles, permettant aux clients de passer au cloud tout en offrant une expérience numérique plus engageante aux employés qui interagissent avec les actifs de l'entreprise. L'acquisition par Thoma Bravo permettra à iOFFICE d'accélérer le développement des produits et l'exécution de cette stratégie. Selon le cabinet indépendant de recherche et de conseil Verdantix, la gestion de l'espace et du lieu de travail représente le segment le plus dynamique du marché des bâtiments intelligents et devrait croître à un taux de 13 % par an jusqu'en 2025. iOFFICE est particulièrement bien placé pour répondre à cette demande, car les solutions existantes ont du mal à évoluer et les entreprises adoptent pour la première fois des outils pour gérer leurs besoins de plus en plus dynamiques en matière de lieu de travail.

« Thoma Bravo a une expérience exceptionnelle de collaboration avec les entreprises dans le domaine des logiciels d'entreprise », a déclaré Mark Peterson. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec leur équipe pour poursuivre sur la lancée que nous avons atteinte avec Waud Capital Partners afin de réaliser notre mission collective, qui consiste à donner aux entreprises du monde entier les moyens de créer des lieux de travail réactifs et sans friction. »

L'asssocié principal de Thoma Bravo, A.J. M. Rohde, a ajouté : « Les 16 derniers mois ont mis en lumière la nécessité pour les entreprises de disposer d'une suite complète de solutions intégrées pour les lieux de travail et les bâtiments intelligents. Nous sommes convaincus que nous entrons dans un nouveau monde où l'expérience des employés sera la pierre angulaire de la façon dont les entreprises envisagent leur processus de gestion des espaces. Nous avons un profond respect pour la talentueuse équipe d'iOFFICE et nous sommes convaincus que la suite de produits de la société, la meilleure de sa catégorie, continuera de favoriser son expansion. Nous sommes ravis de nous associer à iOFFICE et d'appliquer notre expertise en matière de capital et de croissance pour aider les clients à résoudre leurs problèmes plus rapidement. »

« Nous sommes très fiers de nous être associés à Mark Peterson et à son équipe pour favoriser une croissance transformationnelle et créer un leader du marché en iOFFICE », a déclaré Matthew Clary, associé chez Waud Capital Partners. « Par le biais de la croissance organique et d'acquisitions stratégiques, Mark et son équipe ont rapidement étendu la portée d'iOFFICE à la fois horizontalement et verticalement, avec des résultats remarquables. iOFFICE est une entreprise leader et innovante sur un marché très dynamique, et nous savons qu'elle continuera à avoir du succès avec son formidable nouveau partenaire, Thoma Bravo. » Waud Capital Partners détiendra une participation minoritaire dans la société à l'avenir.

Waud Capital Partners a été conseillé par le conseiller financier principal Raymond James, et par le conseiller cofinancier, Software Equity Group. Kirkland & Ellis LLP a fait office de conseiller juridique pour Waud Capital Partners et Thoma Bravo.

À propos d'iOFFICE

iOFFICE crée partout les lieux de travail les plus réactifs et les plus fluides grâce à des solutions SaaS d'aménagement de l'espace, d'expérience des employés et de gestion des actifs. Nos plates-formes et nos applications mobiles API ouvertes et basées sur le cloud aident les entreprises de toutes tailles à connecter les données, les personnes et les objets, quel que soit le lieu de travail. Grâce à notre marché de connecteurs pour bâtiments intelligents et de connecteurs IoT et à notre réseau mondial de partenaires, iOFFICE permet aux entreprises d'accroître leur agilité et leur évolutivité tout en rationalisant leur pile technologique. Plus de 8 000 organisations dans 85 pays choisissent iOFFICE pour rendre leur personnel plus productif, créer des expériences exceptionnelles et simplifier la gestion des installations et des équipements. Découvrez pourquoi sur www.iOFFICECORP.com .

À propos de Thoma Bravo

Thoma Bravo est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde, avec plus de 78 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars 2021. L'entreprise investit dans des sociétés innovantes, orientées vers la croissance et opérant dans les secteurs du logiciel et de la technologie. En s'appuyant sur son expertise sectorielle approfondie et ses capacités stratégiques et opérationnelles éprouvées, Thoma Bravo collabore avec les entreprises de son portefeuille pour mettre en œuvre les meilleures pratiques opérationnelles, mener des initiatives de croissance et réaliser des acquisitions rentables destinées à accélérer les revenus et les bénéfices. Au cours des 20 dernières années, la société a acquis plus de 300 entreprises représentant une valeur d'entreprise de plus de 85 milliards de dollars. Le cabinet a des bureaux à Chicago, Miami et San Francisco. Pour plus d'informations, visitez le site thomabravo.com.

À propos de Waud Capital Partners

Waud Capital Partners est une société de capital-investissement de premier plan, axée sur la croissance, dont les engagements en capital totalisent environ 3,2 milliards de dollars depuis sa fondation en 1993. La société s'associe à des équipes de gestion exceptionnelles pour créer des entreprises leaders sur le marché dans deux secteurs : les services de santé, et les services commerciaux et technologiques. Depuis sa création, Waud Capital Partners a réalisé avec succès plus de 325 investissements, y compris des entreprises plates-formes et des opportunités de suivi. Pour de plus amples informations sur Waud Capital Partners, veuillez consulter le site www.waudcapital.com .

SOURCE iOFFICE