iOFFICE et SpaceIQ s'associent pour créer le portefeuille de solutions de gestion des actifs et de l'expérience sur lieu de travail le plus complet du secteur

La fusion fait suite à l'acquisition des sociétés par les leaders mondiaux du capital-investissement dans le domaine des logiciels, Thoma Bravo et JMI Equity

HOUSTON et ATLANTA, 25 août 2021 /PRNewswire/ -- iOFFICE, un leader du secteur en matière de solutions de gestion des actifs et de l'expérience sur le lieu de travail, et SpaceIQ, un fournisseur de premier plan de systèmes intégrés de gestion du milieu de travail (IWMS, Integrated Workplace Management System), de gestion de l'espace et de l'expérience des employés, ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont fusionné. Cela fait suite à des investissements stratégiques dans les sociétés par les entreprises mondiales de capital-investissement Thoma Bravo et JMI Equity. Ensemble, l'organisation combinée répondra à une opportunité de marché en croissance rapide grâce à l'offre la plus complète de plates-formes intelligentes pour la gestion de l'immobilier d'entreprise, des actifs physiques et de l'expérience sur le lieu de travail.

L'évolution considérable des besoins en matière de lieux de travail, de gestion des installations et d'équipements essentiels à l'activité, intensifiée par les attentes accrues des employés en matière d'expérience et de flexibilité du lieu de travail, a suscité une demande d'outils permettant aux entreprises de s'adapter plus rapidement que jamais. Avec plus de 10 000 clients dans plus de 85 pays, et le portefeuille de produits le plus complet, la fusion d'iOFFICE et de SpaceIQ crée le leader incontesté répondant à ces besoins.

Thoma Bravo est rejoint par JMI Equity, l'ancien investisseur majoritaire de SpaceIQ, en tant qu'investisseurs principaux de la société combinée. De plus, Waud Capital Partners, l'ancien investisseur majoritaire d'iOFFICE, continuera à investir dans la société combinée.

« Après avoir suivi les espaces de travail et de gestion des actifs pendant des années, cet investissement arrive à un moment unique où les technologies modernes sont essentielles pour la gestion des espaces de bureaux et des actifs des entreprises », a déclaré A.J. Rohde, associé principal chez Thoma Bravo. « Ces franchises complémentaires vont accélérer l'innovation et nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec l'équipe pour continuer à construire une entreprise de classe mondiale sur un marché offrant des opportunités de croissance exceptionnelles. »

« En combinant les ressources de SpaceIQ et d'iOFFICE, la société va considérablement accélérer les plans d'expansion des produits et des capacités qui aident les entreprises à réussir dans l'ère du travail hybride » a déclaré Brian Hersman, associé général de JMI Equity. « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec SpaceIQ et cette organisation nouvellement intégrée pour soutenir leur prochaine phase de croissance. »

Wain Kellum, PDG de SpaceIQ, restera PDG de la nouvelle organisation intégrée. Mark Peterson, PDG d'iOFFICE, se concentrera sur la direction d'iOFFICE pendant la transition afin d'assurer le succès de la société fusionnée.

« Nos feuilles de route et nos perspectives de produits étaient étroitement alignées. Ainsi, cette fusion est la meilleure option pour accélérer l'innovation et l'évolution. L'association de ces deux entreprises et de ces équipes nous donne une capacité inégalée à produire les solutions dont nos industries en évolution rapide ont besoin », a déclaré Wain Kellum. « L'expérience de Thoma Bravo dans le développement de leaders du secteur nous donne une expérience, une envergure et une capacité de produit qu'aucun autre fournisseur dans notre secteur n'est près d'égaler. »

Kirkland & Ellis LLP a servi de conseiller juridique à Thoma Bravo. Goodwin Procter LLP a été le conseiller juridique de JMI Equity.

À propos d'iOFFICE :

iOFFICE crée partout les lieux de travail les plus réactifs et les plus fluides grâce à des solutions SaaS d'aménagement de l'espace, d'expérience des employés et de gestion des actifs. Nos plates-formes et nos applications mobiles API ouvertes et basées sur le cloud aident les entreprises de toutes tailles à connecter les données, les personnes et les objets, quel que soit le lieu de travail. Grâce à notre marché de connecteurs pour bâtiments intelligents et de connecteurs IoT et à notre réseau mondial de partenaires, iOFFICE permet aux entreprises d'accroître leur agilité et leur évolutivité tout en rationalisant leur pile technologique. Plus de 8 000 organisations dans 85 pays choisissent iOFFICE pour rendre leur personnel plus productif, créer des expériences exceptionnelles et simplifier la gestion des installations et des équipements. Découvrez pourquoi sur www.iOFFICECORP.com .

À propos de SpaceIQ :

SpaceIQ rend vos lieux de travail plus intelligents et les expériences de vos employés meilleures. Si vous avez besoin d'une plate-forme centralisée axée sur les données pour prendre des décisions plus éclairées concernant vos biens immobiliers, nous sommes là pour vous. Si vous souhaitez planifier et gérer un environnement de travail plus productif et plus efficace, vous êtes au bon endroit. Et si vous voulez offrir à vos employés une expérience fluide pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, nous le faisons aussi. Notre mission est d'aider les entreprises de toutes tailles à atteindre leur plein potentiel en créant des lieux de travail exceptionnels qui attirent et gardent les talents dont elles ont besoin pour se développer et réussir. Veuillez consulter le site www.spaceiq.com.

À propos de Thoma Bravo :

Thoma Bravo est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde, avec plus de 78 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars 2021. L'entreprise investit dans des sociétés innovantes, orientées vers la croissance et opérant dans les secteurs du logiciel et de la technologie. En s'appuyant sur son expertise sectorielle approfondie et ses capacités stratégiques et opérationnelles éprouvées, Thoma Bravo collabore avec les entreprises de son portefeuille pour mettre en œuvre les meilleures pratiques opérationnelles, mener des initiatives de croissance et réaliser des acquisitions rentables destinées à accélérer les revenus et les bénéfices. Au cours des 20 dernières années, la société a acquis plus de 300 entreprises représentant une valeur d'entreprise de plus de 85 milliards de dollars. Le cabinet a des bureaux à Chicago, Miami et San Francisco. Pour plus d'informations, visitez le site thomabravo.com .

À propos de JMI Equity :

JMI Equity est une société de capital-investissement axée sur l'investissement dans des sociétés de logiciels de premier plan. Fondée en 1992, JMI a investi dans plus de 155 entreprises sur ses marchés cibles, réalisé avec succès plus de 105 sorties et levé plus de 6 milliards de dollars de capitaux engagés. JMI s'associe à des équipes de gestion exceptionnelles pour les aider à faire de leurs entreprises des leaders du secteur. Pour plus d'informations, consultez le site www.jmi.com .

