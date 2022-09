ION AG+ WATER FOR HAPPINESS AGRADECE EL RECONOCIEMNTO A SU LABOR, OTROGADO POR FUNDACIÓN ILAN- ISRAL LATIN AMERICAN NETWORK A TRAVÉS DE LOS PREMIOS ILAN A LA INNOVACIÓN

CIUDAD DE MÉXICO , 6 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- En su segunda edición, los Premios ILAN a la Innovación reconocieron la innovación de Ion Ag+ Water For Happiness, en la categoría de Medio Ambiente.

Alexis Ortega Co-Fundador Ag+ Water For Happiness, Tvi Tal embajador de Israel en México, Isaac Assa Presidente ILAN.

De acuerdo con datos de la Organizacíon de las Naciones Unidas (ONU), indican que cerca de una de cada tres personas carece de acceso a agua potable y proyectan que para 2050 hasta 5,700 millones de personas vivirán en zonas donde haya deshabasto de agua, al menos un mes al año. Cerca de 3.4 mil millones de personas, es decir el 45% de la población mundial, carecen de acceso a instalaciones de saneamiento seguras.

Por lo anterior, desde hace 10 años, Ion Ag+ y Water for Happiness, al ver las terribles desigualdades que sufren las personas menos favorecidas de nuestro país, decidieron tomar acción y trabajar en soluciones viables e innovadoras para ofrecer nuevas oportunidades de abasto y calidad de agua, de forma accesible, sencilla, amigable e incluyente. Se trata de una empresa social hibrida con una sociedad con la Fundación Water For Happiness la cual es apolítica y sin fines de lucro cuya principal razón en conjunto es y garantizar el derecho del acceso al agua y saneamiento en comunidades conurbadas, rurales, indígenas y de escasos recursos, nacionales y extranjeras. De esta forma esta alianza entre empresa tecnológica y fundación generan un impacto positivo con un modelo social y escalable.

Se enfocan en desarrollar tecnología orientada a resolver las necesidades de la captación, aprovechamiento, potabilización, desinfección, almacenamiento, uso y reúso, así como calidad, acceso y saneamiento de agua potable. Su éxito se debe a una árdua labor y a que han implementado de forma exitosa proyectos que involucran el desarrollo y empleo de productos patentados de nanotecnología de ionización, así como de métodos innovadores que han tranformado la vida de muchas familias.

"Diseñamos nuestras soluciones pensando en las necesidades de las personas que las utilizan, de las características de sus hogares y de la facilidad de uso y adopción de las mismas con el objetivo de acortar la brecha de desigualdad", comentó el socio y fundador Ing. Jose Luis Matas Director de Ion ag+.

Los sistemas de desinfección nanotecnológicos Ion Ag+ no requieren de electricidad, ni cambio de cartuchos o repuestos, no necesitan mayor mantenimiento, no dosifican químicos tóxicos. Eliminan bacterias, parásitos y virus por una reacción electromagnética (oxido-reducción) generada por iones de plata integrados en esferas bio-cerámicas.

"Lo anterior se logra con apoyo de personas e instituciones públicas y privadas que día con día coadyuvan en el quehacer de la Fundación en atención a los Derechos Humanos. Así, ellos se encargan de que cada apoyo se convierta en.... ¡Agua para la Felicidad! Con apoyo de talleres comunitarios y capacitaciones técnicas", expresa Marco Sandoval Co-Fundador y director de Water For Happiness Fundación.

Tal es el caso de Fundación ILAN, una fundación que, detecta y aterriza; reconoce e impulsa proyectos de impacto social por medio de la innovación, fortaleciendo los vínculos entre Israel y América Latina.

"Hablo por todo mi equipo al decir que nos sentimos muy honrados de haber recibido éste galardón, fue una grata sorpresa que Fundación ILAN, haya reconocido el trabajo y dedicación a lo largo de más de 10 años; como empresa social estamos convencidos que a través de la dedicación, esfuerzo y empeño en el día a día se pueden lograr grandes objetivos con impactos ambientales y sociales que beneficien a nuestra sociedad, además, este premio nos motivo aún más a seguir buscando nuevas formas de poner la tecnología y la innovación al servicio de las personas, finalmente nos recuerda que no debemos dejar de soñar en grande y creer que si todos contribuimos como empresas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y población en general podemos lograr que el derecho humano al agua sea una realidad en cualquier parte del mundo; en nuestro caso, es nuestra misión", afirmó el socio y Fundador C.P. Alexis Ortega.

En el mes de noviembre tendrá lugar la tercera edición de los premiso ILAN a la Innovación en la que habrá 7 galardonados en las categorías de: Educación, Salud y Ciencia, Comunicación, Medio Ambiente, Transformación Social, Tecnología y Paz. Seguramente, innovaciones muy interesantes.

Contacto de prensa en México

Agencia Lizette Weber

Lizette Weber, CEO

[email protected]

María Yáñez, PR Consultant

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1892837/MG_0458.jpg

FUENTE ILAN, Israel-Latin American Network

SOURCE ILAN, Israel-Latin American Network