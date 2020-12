IOPtima annonce une nouvelle configuration de son produit pour les yeux secs -Lipitear™ Multi, des gouttes ophtalmiques pour le traitement des troubles chroniques sévères de sécheresse oculaire et de la surface oculaire

TEL AVIV, Israël, 1er décembre 2020 /PRNewswire/ -- IOPtima Ltd., une entreprise pharmaceutique du groupe pharmaceutical Chengdu Kanghong Co, qui développe des dispositifs ophtalmiques chirurgicaux et possède une gamme de gouttes ophtalmiques pour traiter les troubles de la surface oculaire, a annoncé officiellement la disponibilité de LIPITEAR™ MULTI, une formulation LIPITEAR™ sans conservateur désormais proposée dans un flacon multidose de 10 ml et avec une composition végétale, qui peut être conservée à température ambiante.

LIPITEAR™ est la première microémulsion homologuée CE, composée d'une phase aqueuse et d'une phase lipidique qui contient les constituants physiologiques du liquide lacrymal (phospholipides et triglycérides).

LIPITEAR™ MULTI est indiqué pour le syndrome de l'œil sec, les yeux secs et irrités à la suite de chirurgies réfractives, ou en raison de traumatismes oculaires, de changements hormonaux et de l'utilisation prolongée de lentilles cornéennes ou d'une longue exposition à des écrans.

LIPITEAR™ MULTI, classé comme dispositif médical, est une microémulsion végétale sans conservateur, à base de phospholipides, disponible en flacon multidose, fermé par un distributeur ophtalmique équipé d'une valve unidirectionnelle brevetée et d'un filtre à air pour protéger physiquement et microbiologiquement la solution.

LIPITEAR™ a été accessible sous forme d'ampoules à usage unique dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie, et sera bientôt lancé dans d'autres territoires sous la nouvelle configuration.

« Le nouveau flacon multidose est conçu pour maintenir la formulation sans conservateur et peut être stocké à température ambiante, le rendant pratique pour l'expédition, le stockage et l'utilisation personnelle », a déclaré Ronen Castro, PDG d'IOPtima. « Nous sommes heureux d'élargir notre gamme de produits pour les yeux secs et inclure cette nouvelle formulation ».

À propos de LIPITEAR™ MULTI

LIPITEAR™ MULTI est une microémulsion végétale innovante et sans conservateur, formulée de façon unique, qui permet de lubrifier et de restaurer l'humidité des trois couches (aqueuse, lipidique et muqueuse) du film lacrymal en imitant sa composition et créant un environnement idéal pour un confort optimal des yeux et une guérison cornéenne.

LIPITEAR™ MULTI peut être utilisé dans toutes les formes de sécheresse oculaire, aidant à restaurer le micro-environnement de la surface oculaire qui a été endommagé en raison d'une évaporation accrue, de l'instabilité du film lacrymal, à la suite de chirurgies oculaires, de traumatismes, d'une longue utilisation de lentilles cornéennes ou d'une exposition prolongée à des écrans numériques ou informatiques. Pour en savoir plus, consultez le site : www.lipitear.com.

À propos d'IOPtima

IOPtima Ltd. se consacre à l'amélioration des soins ophtalmiques par le développement et la commercialisation de produits novateurs pour un large éventail de maladies oculaires.

IOPtima Ltd. est une société pharmaceutique du groupe Chengdu Kanghong Pharmaceuticals.

