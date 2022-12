IPDESP: A ESTABILIDADE DO DÓLAR EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS MOEDAS CORRENTES

SÃO PAULO, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A hegemonia da moeda estadunidense se concretizou ao longo do tempo. Considerada a principal moeda da economia mundial, o dólar é o preferido dos investidores, sobretudo em momentos de crise. Ele é utilizado como reserva financeira por diversas economias ao redor do globo. Isso mostra que, apesar de ser a moeda oficial dos Estados Unidos, o dólar americano (USD) pode ser considerado uma moeda de troca internacional.

A moeda americana carrega consigo a responsabilidade de ser, também, a moeda mais forte do planeta. Não é à toa que a sua utilização está presente em transações do mercado financeiro muito além das fronteiras norte-americanas.

Embora haja outras moedas fortes no mercado, como o Euro e a Libra, nenhuma dessas se mantêm com a predominância e em constante crescimento como o dólar, afirma o empresário Renan da Rocha Gomes Bastos, ressaltando que não se deve apostar contra a economia americana. Portanto, investir na moeda norte-americana pode ser uma forma bastante atrativa e interessante de se fazer hedge e também realizar uma proteção de patrimônio em tempos difíceis.

O empresário Renan Bastos ainda salientou que, "para entender o porquê o dólar é a moeda mais forte do mundo, é preciso reconhecer que as expectativas e a confiança dos agentes de mercado são fundamentais para a estabilização econômica. Nesse sentido, historicamente, os Estados Unidos foram capazes de oferecer menos incertezas e mais estabilidade ao longo do tempo, com sua economia de livre mercado, bem como foram capazes de prosperar, de passar por períodos de crise e de se tornarem a maior economia do planeta."

Ademais, além da proteção patrimonial, outra importante vantagem de investir em dólar é poder usufruir do maior número de alternativas de investimentos que essa moeda pode proporcionar.

Para aquele que deseja investir, entender o papel do dólar e como ele impacta na economia é de grande valia, e ajuda a tomar decisões quanto às formas de investimento escolhidas.

