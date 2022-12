IPDESP - A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA A ALTA PERFORMANCE NOS INVESTIMENTOS

SÃO PAULO, 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A inteligência emocional é um elemento determinante para o êxito dos investimentos atualmente. Ela permite que os investidores avaliem e gerenciem os riscos de forma eficaz, tomem decisões baseadas em informações e se adaptem às mudanças e incertezas do mercado.

Renan Bastos e Camila Belliard

A habilidade de reconhecer e gerenciar suas próprias emoções pode ser uma valiosa vantagem competitiva para quem investe. No mundo cada vez mais globalizado e tecnológico, é comum a competição e a exigência quando se trata de resultados. Além disso, a insatisfação e a pressão tendem a aumentar quando o grau de exigência e cobranças se acumulam, sobrecarregando o estado emocional de muitas pessoas que não estão preparadas para lidar com a "montanha-russa" de emoções do mundo dos investimentos.

Devido à sua complexidade e volatilidade, a habilidade de reconhecer e gerenciar suas próprias emoções é crucial para o sucesso nos investimentos. Investidores que desenvolvem sua inteligência emocional podem estar mais preparados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do mercado, sendo chamados de "máquinas do sucesso".

Renan Bastos, empresário, explica que, ao desenvolver sua inteligência emocional, os investidores podem aprender a lidar melhor com situações de estresse e manter a calma sob pressão. Isso pode ajudá-los a tomar decisões mais claras e a se concentrar nas tarefas importantes, o que pode levar a resultados mais lucrativos.

Camila Belliard, psicóloga, especialista em inteligência emocional, afirma que é preciso gerir os riscos, tomar decisões baseadas em informações e se adaptar às mudanças no mercado, uma vez que a inteligência emocional também pode ser muito útil na gestão do estresse em operações financeiras. O estresse pode afetar negativamente a tomada de decisão e a capacidade de se concentrar, o que pode levar a erros e prejuízos catastróficos.

Daniel Goleman, psicólogo e autor americano conhecido por suas pesquisas e escritos sobre a inteligência emocional, afirma que ela é um pré-requisito para a alta performance nos investimentos. Sem ela, é impossível tomar decisões racionais e manter a calma sob pressão.

Renan Bastos enfatiza a importância da inteligência emocional para a alta performance nos investimentos, que ele define como um desempenho acima da média no mercado financeiro.

Portanto, é fundamental que os investidores busquem desenvolver sua inteligência emocional para alcançar resultados mais satisfatórios em seus investimentos.

IPDESP

https://ipdesp.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1973562/Picture1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1973563/Picture2.jpg

FONTE IPDESP

SOURCE IPDESP