IPDESP promove blindagem de CPF/CNPF nos órgãos de proteção ao crédito.

Com uma equipe de profissionais especializados em tirar as dúvidas e solucionar definitivamente as inadimplências, o IPDESP localiza todos os credores nas diversas camadas da restrição ao crédito e, por conseguinte, consulta todas as possibilidades de débitos como, cheques extraviados, financiamentos abandonados, títulos negativados, protestados e outros são tratados, ainda que estejam inclusos nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito como SERASA, cadastro do SCPC, SPC e CDL.

Após esse trabalho, o IPDESP negocia as melhores condições para que o cliente possa avaliar a melhor forma de pagamento e quitação da sua dívida diretamente com seu credor, baixando os juros abusivos, e regularizando legalmente o crédito, já com seu nome limpo sem complicações e com seu crédito recuperado.

Sobre o IPDESP:

O IPDESP é um Instituto que há mais de oito anos presta serviços nas áreas cível e tributária, com sede em São Paulo e filial em todo Brasil. O nosso diferencial, regularizar o nome dos nossos clientes sejam pessoas físicas ou jurídicas antes de dar inicio a negociação das inadimplências, dessa maneira, sem apontamentos judiciais conseguindo a chance de adquirir crédito e bens enquanto paga as pendências.

O IPDESP tem mais de 10.658 associados e já negociou mais de R$ 492 Bi em dívidas de seus clientes. Somente entre os anos de 2019 até hoje, o IPDESP recuperou 3.136 empresas que estavam em recuperação e falência. Trata-se de empresas que estavam no vermelho mesmo, e o IPDESP conseguiu reerguer essas empresas para que elas voltassem a continuar no mercado e continuassem a produtividade delas.

Atuamos com pessoas físicas ou pessoas jurídicas independente do valor da dívida, qualquer tipo de pendência financeira que conste nos órgãos de crédito, serão trabalhados e retirados.

Hoje o IPDESP atua contra os órgãos de crédito. Então todos os apontamentos que aparecem nesses órgãos, sejam eles: refinanciamento, dívida de cartão de crédito, protestos bancários, recuperação e falência, ação judicial, cheque sem fundo, entre outras; todas essas linhas que aparecem nas pesquisas dos órgãos de crédito elas serão inibidas com nosso trabalho judicial.

Os órgão de crédito que a IPDESP atua são: Serasa, SPC, Boa Vista, SCPC , e o CDL.

