IPLOOK présente une solution de cœur convergé 4G/5G flexible et efficace au MWC 2023

HONG KONG, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le Mobile World Congress (MWC) 2023 prend fin. C'était à n'en pas douter un succès retentissant. Du 27 février au 2 mars, IPLOOK Technologies, le fournisseur mondial de solutions de réseaux mobile de bout en bout, a participé au salon MWC 2023 de Barcelone avec sa solution de cœur convergé 4G/5G.

Plus de 2,000 entreprises se sont réunies pour discuter des dernières tendances dans l'industrie des télécommunications sous le thème : VELOCITY, UNLEASHING TOMORROW'S TECHNOLOGY – TODAY.

Fidèle à la confiance de ses clients, IPLOOK a présenté la solution de cœur convergé 4G/5G flexible et efficace ainsi que les innovations récentes, qui ont suscité des conversations animées auprès des professionnels. Cette solution permet d'améliorer efficacement l'expérience client grâce à un déploiement flexible et de répondre à la stratégie d'accélération sur la 5G. En discutant de cette solution de pointe, nous avons exploré une myriade d'opportunités potentielles sur le marché mondial.

Après le deuxième jour de l'événement, IPLOOK a organisé un dîner, afin de renforcer les liens avec nos précieux clients et partenaires. Nous apprécions vraiment leur présence et nous tenons en haute estime le partenariat que nous avons avec chacun d'eux. Nous espérons que ce dîner rappellera notre engagement envers chaque client et partenaire.

Le MWC 2023 a été un événement fructueux qui nous a permis d'explorer les développements de la technologie 5G et 6G. IPLOOK a eu le privilège de participer à l'exposition avec ses produits de cœur de réseau mobile et la mise en vedette de technologies impressionnantes. Grâce à l'élan généré au MWC 2023, IPLOOK est sûr de présenter d'autres avancées passionnantes l'année prochaine au MWC!

À propos d'IPLOOK

Fondée en 2012, IPLOOK est un fournisseur de solutions de réseau mobile de bout en bout basé dans le cloud. Les logiciels de réseaux de base 3G/4G/5G virtualisés hautement évolutifs d'IPLOOK peuvent être déployés dans les scénarios de déploiement pour les opérateurs de réseau mobile (MNO), les opérateurs de réseau virtuel mobile (MVNO), les fournisseurs de services Internet sans fil (WISP) et les entreprises.

Pour en savoir plus : www.iplook.com

