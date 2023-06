Ipsen acaba de aprovar Bylvay® no Brasil, após a conclusão da aquisição da Albireo

A aprovação dessa droga, fruto da aquisição da Albireo, representa uma oportunidade de crescimento para a Ipsen e reforça o seu posicionamento no mercado de doenças raras

São Paulo, 16 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Ipsen acaba de aprovar o Bylvay® (odevixubate) no Brasil e o seu registro foi publicado no Diário Oficial da União1 no dia 5/6/2023, primeiro país no mundo a ter o Bylvay® registrado em nome da Ipsen. Essa é mais uma conquista da empresa para o mercado brasileiro, demonstrando cada vez mais o compromisso de atuar com doenças raras em novos mercados, principalmente com doenças não atendidas. "Iniciamos novos processos de aprovação no Brasil e, em breve, teremos mais novidades para atender nosso mercado com drogas inovadoras e que trazem diferenciais às pessoas que necessitam de tratamentos específicos", diz João Carlos de Brito, Gerente Geral Brasil e Head Latam.

Aquisição

Isso reflete um passo importante que a Ipsen (Euronext: IPN: ADR: IPSEY) deu recentemente com a aquisição da Albireo Pharma, Inc., indústria voltada para o desenvolvimento de moduladores de ácidos biliares para tratar doenças hepáticas raras. Com essa aquisição, a Ipsen enriquece o portfólio de doenças raras, incluindo terapias promissoras para doenças hepáticas colestáticas raras pediátricas e adultas.

"A aquisição da Albireo fortalecerá muito nosso portfólio em doenças raras. Estou animado em dar as boas-vindas a novos colegas na Ipsen, que lideraram o desenvolvimento de novos moduladores de ácidos biliares, como Bylvay®, para tratar doenças hepáticas raras em crianças e adultos. Com a presença global da Ipsen, juntos poderemos trazer todo o potencial dos medicamentos aprovados para pacientes em todo o mundo." , disse David Loew, CEO da Ipsen

Sobre Bylvay®

Bylvay® é um potente inibidor do transporte ileal de ácidos biliares (IBATi) de dose única diária, que recebeu aprovação regulatória no Brasil para o tratamento da colestase intra-hepática familiar progressiva (PFIC) em pacientes com 6 meses ou mais.

Desde 2 de março de 2023, data do fechamento dos negócios, as ações ordinárias da Albireo deixaram de ser negociadas na NASDAQ Capital Market e foram subsequentemente canceladas.

