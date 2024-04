Ipsen en Skyhawk Therapeutics kondigen samenwerking aan op het gebied van onderzoek naar RNA-targeting bij zeldzame neurologische aandoeningen

Ipsen gaat een optieovereenkomst aan om exclusieve wereldwijde rechten te verkrijgen voor twee kandidaten die worden onderzocht in het kader van de samenwerking.

Na validatie van de ontwikkelingskandidaten neemt Ipsen de verantwoordelijkheid op zich voor de verdere ontwikkeling en commercialisering, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande expertise binnen de neurowetenschappen met betrekking tot bewegingsstoornissen.

Deze veelbelovende platformtechnologie van Skyhawk maakt het mogelijk om RNA-targets die voorheen niet met geneesmidelen konden worden behandeld te verkennen met behulp van kleine moleculen, waardoor meer aandoeningen behandelbaar worden1

PARIJS en BOSTON, 23 april 2024 /PRNewswire/ -- Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) en Skyhawk Therapeutics hebben vandaag de ondertekening bekendgemaakt van een exclusieve wereldwijde samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nieuwe kleine moleculen waarmee RNA kan worden gemoduleerd voor de behandeling van zeldzame neurologische aandoeningen. De overeenkomst omvat een optie waarbij Ipsen een exclusieve licentie verkrijgt voor de wereldwijde rechten om succesvolle 'development candididates' (DC) verder te ontwikkelen. Na succesvolle nominatie van een DC zal Ipsen verantwoordelijk zijn voor alle verdere activiteiten. Het unieke platform van Skyhawk versnelt de ontwikkeling van kleine moleculen voor RNA-targeting voor verschillende therapeutische gebieden, waaronder zeldzame neurologische aandoeningen.2

"We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met de deskundige teams van Skyhawk tijdens het onderzoeken van de mogelijkheden voor het wijzigen van RNA-expressie bij zeldzame en slopende neurologische aandoeningen," aldus Steve Glyman, SVP en hoofd van de afdeling R&D voor Neurowetenschappen bij Ipsen. "Onze focus en expertise op het gebied van bewegingsstoornissen, en ons gehele portfolio, is erop gericht de best mogelijke behandelingen te bieden voor mensen met de meest urgent onvervulde behoeften, en dit wordt nu nog verder versterkt door dit nieuwe platform aan de frontlinie van het onderzoek."

"Ipsen is een buitengewoon bedrijf met een grote passie om patiënten van dienst te zijn. Het verheugt ons zeer om met hen samen te werken om hun pipeline van innovatieve therapieën verder uit te breiden," aldus Sergey Paushkin, Chief Scientific Officer bij Skyhawk. "Ons strategische samenwerkingsverband onderstreept onze gezamenlijke ambitie om transformatieve geneesmiddelen te ontwikkelen voor mensen met zeldzame neurologische aandoeningen waarvoor nog geen goedgekeurde behandelingen bestaan."

Op grond van de voorwaarden van de overeenkomst komt Skyhawk in aanmerking voor maximaal USD 1,8 miljard bij het bereiken van bepaalde ontwikkelings-, regulatieve en commerciële mijlpalen, waaronder een vooruitbetaling voor de optie en de onderzoekssamenwerking, plus de mogelijkheid van gestaffelde royalty's.

Over Ipsen

Wij zijn een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het leveren van transformatieve geneesmiddelen voor patiënten in drie therapeutische gebieden: oncologie, zeldzame aandoeningen en neurowetenschap.

Onze pipeline wordt gevoed door externe innovatie en ondersteund door bijna 100 jaar ontwikkelingservaring en wereldwijde hubs in de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Onze teams in meer dan 40 landen en onze samenwerkingsverbanden over de hele wereld stellen ons in staat om geneesmiddelen te bieden aan patiënten in meer dan 80 landen.

Ipsen staat genoteerd aan de effectenbeurs van Parijs (Euronext: IPN) en in de VS door middel van een Sponsored Level I American Depositary Receipt-programma (ADR: IPSEY). Ga voor meer informatie naar ipsen.com.

Over Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich vooral bezighoudt met projecten in de klinische fase en dat zich richt op het onderzoeken en ontwikkelen van kleine moleculen waarmee RNA kan worden gemoduleerd. De onderzoeksexpertise van Skyhawk is geworteld in haar eigen ontdekkingsplatform voor geneesmiddelen, waarop kandidaat-geneesmiddelen op basis van kleine moleculen worden gemaakt die gericht zijn op RNA splicing targets in verschillende therapeutische gebieden, waaronder neurodegeneratieve aandoeningen, auto-immuunziekten en oncologie. Ga voor meer informatie naar www.skyhawktx.com.

Disclaimers en/of uitspraken met betrekking tot de toekomst van Ipsen

De hierin opgenomen uitspraken, objectieven en doelstellingen met betrekking tot de toekomst zijn gebaseerd op de managementstrategie, huidige inzichten en aannames van Ipsen. Aan dergelijke uitspraken zijn bekende en onbekende risico's en onzekerheden verbonden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen wezenlijk afwijken van hetgeen in dit bericht wordt voorzien. Alle bovenstaande risico's kunnen gevolgen hebben voor het toekomstige vermogen van Ipsen tot het verwezenlijken van haar financiële doelstellingen, die werden vastgesteld uitgaande van redelijke macro-economische omstandigheden op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is. Het gebruik van de woorden 'gelooft', 'voorziet', 'verwacht' en soortgelijke uitdrukkingen is bedoeld om duidelijk te maken dat het gaat om uitspraken met betrekking tot de toekomst, met inbegrip van de verwachtingen van Ipsen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, waaronder regulatieve aanvragen en besluiten. Bovendien is bij de opstelling van de doelstellingen in dit document geen rekening gehouden met veronderstellingen over externe groei en mogelijke toekomstige overnames, die gevolgen kunnen hebben voor deze parameters. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op gegevens en veronderstellingen die door Ipsen als redelijk worden beschouwd. Deze doelstellingen zijn afhankelijk van omstandigheden of feiten waarvan wordt verwacht dat deze zich in de toekomst zullen voordoen, en niet uitsluitend van historische gegevens. De werkelijke resultaten kunnen in aanzienlijke mate afwijken van deze doelstellingen als gevolg van het optreden van bepaalde risico's en onzekerheden, met name het feit dat een geneesmiddel dat veelbelovend is in de vroege ontwikkelingsfase of in een klinisch onderzoek uiteindelijk mogelijk toch niet op de markt wordt gebracht, of dat de commerciële doelstellingen niet worden gehaald, met name door regulatieve oorzaken of concurrentie. Ipsen kan mogelijk concurrentie kunnen ondervinden van generieke geneesmiddelen, wat zich zou kunnen vertalen in een verlies van marktaandeel. Bovendien omvat het onderzoeks- en ontwikkelingsproces verschillende fasen. In elk van deze fasen bestaat een aanzienlijk risico dat Ipsen er niet in slaagt haar doelstellingen te bereiken en gedwongen wordt haar inspanningen met betrekking tot een geneesmiddel waarin het aanzienlijke bedragen heeft geïnvesteerd op te geven. Ipsen heeft derhalve geen zekerheid dat gunstige resultaten verkregen tijdens preklinische onderzoeken later worden bevestigd tijdens klinische onderzoeken, of dat de resultaten van klinische onderzoeken voldoende zullen zijn om de veiligheid en werkzaamheid van het betreffende geneesmiddel aan te tonen. Er is geen garantie dat een geneesmiddel de nodige regulatieve goedkeuringen zal krijgen of dat het geneesmiddel commercieel succesvol zal blijken. Als onderliggende aannames onjuist blijken of risico's of onzekerheden werkelijkheid worden, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die in de uitspraken met betrekking tot de toekomst worden beschreven. Andere risico's en onzekerheden zijn, onder andere, algemene omstandigheden binnen de sector en concurrentie; algemene economische factoren, waaronder schommelingen in rentetarieven en wisselkoersen; de gevolgen van regelgeving voor de farmaceutische industrie en wetgeving in de gezondheidszorg; wereldwijde trends in de richting van kostenbeheersing in de gezondheidszorg; technologische vooruitgang, nieuwe geneesmiddelen en octrooien verworven door concurrenten; uitdagingen die inherent zijn aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, waaronder het verkrijgen van goedkeuring van regulerende instanties; het vermogen van Ipsen om toekomstige marktomstandigheden nauwkeurig te voorspellen; productieproblemen of -vertragingen; financiële instabiliteit van internationale economieën en soevereine risico's; afhankelijkheid van de doeltreffendheid van octrooien van Ipsen en andere beschermende maatregelen voor nieuwe geneesmiddelen; en de blootstelling aan rechtszaken, waaronder octrooigeschillen, en/of regulatieve processen. Ipsen is verder afhankelijk van derden voor de ontwikkeling en het op de markt brengen van sommige van haar geneesmiddelen die mogelijk aanzienlijke royalty's kunnen genereren. Deze partners zouden zich zodanig kunnen gedragen dat dit schade kan toebrengen aan de activiteiten en financiële resultaten van Ipsen. Ipsen kan er niet zeker van zijn dat haar partners hun verplichtingen zullen nakomen. Het is mogelijk dat zij geen voordeel kan halen uit deze overeenkomsten. Als een van de partners van Ipsen in gebreke blijft, kan dit leiden tot lagere inkomsten dan verwacht. Dergelijke situaties kunnen negatieve gevolgen hebben voor de activiteiten, financiële positie of prestaties van Ipsen. Ipsen wijst uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om de uitspraken, doelstellingen of verwachtingen met betrekking tot de toekomst in dit persbericht bij te werken of te herzien naar aanleiding van veranderingen in gebeurtenissen, aannames of omstandigheden waarop dergelijke uitspraken zijn gebaseerd, tenzij het toepasselijk recht dit vereist. De activiteiten van Ipsen zijn onderhevig aan de risicofactoren die worden beschreven in de registratiedocumenten die zijn ingediend bij de Franse Autorité des Marchés Financiers. De beschreven risico's en onzekerheden zijn niet uitputtend en de lezer wordt aangeraden kennis te nemen van het meest recente Universele Registratiedocument van Ipsen, beschikbaar op ipsen.com.

Referenties

1 Drugging RNA, artikel in Nature. https://www.nature.com/articles/s41587-023-01790-z

2 Skyhawk Therapeutics. https://www.skyhawktx.com/platform

