Ipsos MMA annonce son leadership en matière d'expansion mondiale

À rejoindre Todd à Londres sera Craig Glusick , vice-président, EMEA. Déjà basé à Londres, Craig travaillera en étroite collaboration avec Todd pour soutenir les partenaires clients EMEA d'Ipsos MMA et la croissance de l'équipe. Craig rejoint MMA après avoir été directeur de l'analyse pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez GSK pendant les 9 dernières années. Avant cela, il a travaillé comme consultant en stratégie chez Accenture pendant 9 ans ½.. Il apporte à l'équipe plus de 20 ans d'expérience ainsi qu'une grande expertise des clients et une connaissance approfondie de la manière de mettre en œuvre efficacement des plate-formes de gestion marketing unifiées.

Diane Ma , vice-présidente du Consulting a rejoint Ipsos MMA pour apporter du conseil aux clients mondiaux et aux clients de l'APAC. Diane est arrivée chez Ipsos MMA après avoir travaillé chez Kantar Analytics, où elle était associée et dirigeait d'importantes initiatives d'analyse des clients. Avant cela, elle a travaillé chez Millward Brown en tant que directrice de l'analyse. Diane apporte une profonde compréhension de la façon de permettre aux médias et aux analystes de convertir efficacement les informations en valeur mesurable. De langue maternelle mandarine, elle a une expérience directe du travail avec des entreprises en Chine et dans d'autres pays de l'APAC, où elle aide ses clients à tirer une croissance rentable de l'analyse.

À propos d'Ipsos MMA

Ipsos MMA est une société de conseil en analyse mondiale fondée en 1989 qui permet aux entreprises d'augmenter leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices d'exploitation grâce à ses solutions analytiques, logicielles et de conseil axées sur les données et tournées vers l'avenir. Ipsos MMA, dont le siège social est à New York, NY, fait partie de la société Ipsos, leader mondial des études de marché personnalisées, qui possède des bureaux importants dans plus de 80 sites dans le monde. Pour plus d'informations sur Ipsos MMA, veuillez consulter le site : http://www.mma.com .

